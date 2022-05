Terästehtaan raunioihin linnoittautunut Azovin rykmentti edustaa Venäjälle puhdasta pahuutta, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Heitä on moukaroitu viikkotolkulla ohjuksin, lentopommein, kranaatein, raketein ja tiettävästi myös tuhoisin termobaarisin asein. Tuhannet venäläissotilaat ovat saartaneet heidät ja yrittäneet murtaa heidän linjansa.

Silti Azovstalin valtavan terästehtaan puolustajat Mariupolissa pitävät asemansa. He kieltäytyvät antautumasta ja taistelevat viimeiseen mieheen, vaikka heidän tilanteensa näyttää täysin toivottomalta.

Keitä he ovat?

Tehdasta puolustavat Ukrainan kansalliskaartiin kuuluva Azovin rykmentti ja osia asevoimien 36. merijalkaväkiprikaatista. Tarkkoja tietoja puolustajien vahvuudesta, huoltotilanteesta tai aseistuksesta ei julkisuudessa ole. Sen Azovin rykmentti kertonut, että tehtaan alueella on 600 haavoittunutta sotilasta, jotka tarvitsevat lääkintäapua.

Puolustajia auttavat tehtaan vankat rakenteet ja laaja käytäväverkosto teräskombinaatin alla. Läntisten arvioiden mukaan venäläisillä ei ole voimaa eikä välineitä vallata maanalaista verkostoa. Taistelu maan alla on erittäin vaikeaa ja vaatii erikoisvarusteita. Esimerkiksi pelkkä aseen laukaiseminen suljetussa tilassa tuottaa tuskaa, ellei sotilailla ole asianmukaisia kuulosuojaimia.

Sotilaiden lisäksi tehtaan maanalaisissa tiloissa on arvioiden mukaan edelleen satoja siviilejä, jotka eivät ole nähneet päivänvaloa viikkokausiin. Tällä viikolla tehtaasta on pystytty evakuoimaan yhteensä noin 500 siviiliä, joukossa pieniä lapsia.

Azovin rykmentin sotilaat saattoi siviilejä turvaan evakuointioperaatiossa terästehtaalla 1. toukokuuta.

Azovstalista on tullut yksi Ukrainan sitkeyden ja taistelutahdon symboleista. Niin kauan kun ukrainalaiset vielä taistelevat tehdasalueella, ei Venäjä voi julistaa strategisesti tärkeää Mariupolin rannikkokaupunkia vallatuksi.

Ensi maanantaina on Voitonpäivä, toisen maailmansodan päättymisen muistopäivä. Se on Venäjällä kansallinen juhla, jolla on syvä historiallinen ja psykologinen merkitys. Venäläisessä kertomuksessa Neuvostoliitto pelasti Euroopan natseilta, valtavin uhrauksin.

Venäjä on mediatietojen mukaan suunnitellut Voitonpäivän paraatin pitämistä Mariupolissa. Kaupungin valtaus olisi pieni osavoitto. Se sinetöisi Krimin niemimaalta Venäjälle ulottuvan ja strategisesti tärkeän rannikkokaistaleen hallinnan.

Entä jos Azovstalia ei ole vallattu ensi maanantaina? Entä jos Azovin rykmentin komentaja Denis Prokopenko lähettää Voitonpäivänä bunkkeristaan videon, jolla hän vannoo taistelun jatkuvan?

Se veisi maun Voitonpäivän juhlinnalta. Se olisi läimäytys suoraan Vladimir Putinin kasvoille. Ehkä se jopa pilaisi suurta paraatia Moskovassa katselevan Putinin ilon. Ilo on muutenkin aika laiha. Venäjän saavutukset hyökkäyssodassa ovat jääneet pahasti jälkeen tavoitteista.

Azovstalin kohtalonhetket ovat käsillä. Taistelu terästehtaasta kiihtyy.

Viimeksi Prokopenko esiintyi videolla torstaina.

– Tilanne on hyvin vaikea, mutta kaikesta huolimatta me toteutamme yhä käskyä pitää puolustusasemat, Prokopenko sanoi.

Prokopenkolla on mediatietojen mukaan suomalaiset juuret. Hänen karjalaisen isoisänsä kerrotaan taistelleen talvisodassa Neuvostoliittoa vastaan ja selvinneen hengissä sodasta, ainoana perheensä jäsenenä.

Ukrainalainen Armija Inform -verkkosivusto julkaisi Prokopenkosta jutun maaliskuussa, sen jälkeen kun presidentti Volodymyr Zelenskyi oli myöntänyt hänelle Ukrainan sankarin kunniamerkin. Artikkelin mukaan Prokopenko pitää Ukrainan puolustusta henkilökohtaisena asianaan:

”Isoisäni vihasi niin kovasti kommunismia, bolshevismia ja neuvostoihmistä. Voitteko kuvitella, millaista on menettää koko perheensä”, verkkosivusto siteeraa Prokopenkoa.

Venäjä puolestaan pitää Azovin rykmentin vapaaehtoisia ”natseina”. Terästehtaan valtaaminen sopisi siten oikein hyvin propagandaan, jolla Venäjä perustelee hyökkäyssotaansa: tarinaan Ukrainan vapauttamisesta ”natseista”.

On totta, että Azovin rykmentin tausta on äärikansallinen ja uusnatsistinen. Yksikkö perustettiin vapaaehtoisjoukkona vuonna 2014, Venäjän anastettua Krimin niemimaan ja ryhdyttyä Itä-Ukrainan sodan osapuoleksi. Aluksi noin pataljoonan vahvuinen joukko otti käyttöönsä natsi-Saksasta tuttua kuvastoa: muunnoksen Wolfsangel-symbolista ja niin sanotun mustan auringon.

Mielenosoittajat pitivät näkyvästi esillä Azovin rykmenin tunnuksia Kiovassa 3. toukokuuta.

Nykyisin Azovin rykmentti on osa Ukrainan kansalliskaartia ja sisäministeriön alainen. Sen alkuperäinen perustaja Andrii Biletsky ei enää johda taisteluyksikköä. Hän toimii politiikassa, muun muassa vapaaehtoisjoukon poliittisen siiven, Kansallinen korpus -puolueen, puheenjohtajana. Äärioikeistolainen Biletsky on aiemmin puhunut avoimesti valkoisesta ylivallasta mutta pyrkinyt viime vuosina siistimään lausuntojaan.

Liikkeen viestinnässä taisteluyksikköä ja poliittista siipeä on yritetty erottaa toisistaan, mutta kytkös on ilmeisesti erittäin vahva.

Liikkeellä on kansainvälisiä yhteyksiä. Azovin rykmentin sotilasjohtoon kuulunut Serhi Korotkih esimerkiksi ylisti Telegram-kanavallaan Yhdysvaltain äärioikeiston yritystä vallata kongressitalo loppiaisena 2021. Korotkihin viesti Telegramissa oli avoimen rasistinen.

Äärioikeiston ja uusnatsististen ryhmien toiminnasta huolimatta Ukraina on avoin demokratia, jonka hallitus on valittu vapain vaalein. Ukraina ei ole ”natsien” hallinnassa - siinä Venäjän propaganda iskee täysin harhaan.

Azovin rykmentin eetokseen ei kuulu antautuminen. Se pyrkii pitämään yllä kovan ja kurinalaisen taistelujoukon mainetta. Voi myös pohtia, johtuuko taisteleminen viimeiseen mieheen terästehtaalla siitä, ettei Azov odota venäläisiltä Geneven sopimusten mukaista kohtelua.

Ottaisivatko venäläiset Azovin taistelijoita edes vangiksi? Venäjän miehityksestä vapautetuilta alueilta saatujen tietojen mukaan pelkkä väärä tatuointi on saattanut johtaa vankien mielivaltaiseen ampumiseen.

Donetskin ”kansantasavallan” viranomaiset julkaisivat 4. toukokuuta ilmakuvan Azovstalin tehtaaseen kohdistuneesta tulituksesta.

Tuskin ukrainalaiset kuitenkaan kovin kauan kestävät ylivoimaisen vastustajan hellittämätöntä hyökkäystä. Miksi he jatkavat edelleen taistelua, vaikka tilanne on sotilaallisesti toivoton?

Yhdysvaltalaisen Institute for the Study of War -tutkimuslaitoksen asiantuntija Mason Clark näkee tässä katkerassa viivytystaistelussa tietyn tarkoituksen. Ukrainalaiset ovat sitoneet Mariupoliin suuren määrän venäläisjoukkoja ja kuluttaneet niitä tehokkaasti.

– Näin venäläisyksiköitä ei ole heti voitu vapauttaa antamaan tukea jumiin jääneille operaatioille Donetskin ja Luhanskin hallintopiireissä, Clark arvioi BBC:n Newshour-ohjelmassa.

– Vaikka Mariupolin lopullinen valtaus saattaa vapauttaa jonkin verran venäläisjoukkoja, ne ovat kärsineet raskaita tappioita. Ja vaikka ukrainalaiset loppujen lopuksi menettävätkin viimeiset asemansa kaupungissa, ne jättävät jälkeensä paljon vahinkoa. Siksi asemat on pyritty pitämään näin kauan, eikä kaupunkia ole jätetty.