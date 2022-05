Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri arvioi, että lännen tiedustelutieto on auttanut Ukrainaa sodankäynnissä merkittävästi.

Jo puolet Venäjän sotaan osallistuneista kenraaleista on saanut surmansa Ukrainassa. Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri arvioi ISTV:n Ukraina-studiossa, että kenraalien kohtalon on määrännyt Venäjän armeijan johtamiskriisi.

– Hyökkäykset eivät etene, toiminta ei ole mennyt suunnitelman mukaan. Venäläisessä järjestelmässä oma-aloitteisuutta ei välttämättä joukoissa ole, että alimmalta tasolta lähtien toimittaisiin oma-aloitteisesti. Sitten pitää kenraalin mennä paikalle käskemään heitä eteenpäin, Toveri kertoo.

Viimeksi Ukrainassa kaatui 55-vuotias kenraalimajuri Andrei Simonov, kun ukrainalaiset iskivät tykistökeskityksellä Venäjän 2. armeijan komentokeskukseen Izjumin alueella.

Vahvistamattomien tietojen mukaan Venäjän asevoimien komentaja Valeri Gerasimov haavoittui samassa iskussa.

Venäjän asevoimien komentajan Valeri Gerasimovin on kerrottu haavoittuneen, mutta tietoa ei ole vahvistettu.

Yhdysvaltain puolustusministeriö on kiistänyt tarjonneensa Ukrainalle tiedustelutietoja venäläisten kenraalien sijainnista heidän tappamisekseen. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto AFP. Aiemmin New York Times on kertonut, että Yhdysvallat olisi tiedustelutietojensa avulla auttanut Ukrainan armeijaa paikantamaan ja tappamaan useita venäläiskenraaleita.

Toveri sanoi ISTV:n haastattelussa, että ukrainalaisia on auttanut myös se, että venäläiset ovat käyttäneet viestivälineitä huolimattomasti ja holtittomasti. Toverin mukaan Yhdysvaltain tiedustelutiedot selittävät osaltaan sitä, miksi niin paljon venäläiskenraaleita on kaatunut.

– Tieto ei ole sellaista, että kerrottaisiin, että tuossa menee Gerasimov. Mutta tieto voi olla sellaista, että tuolla on komentopaikka. Ukrainalaiset voivat kohdistaa tiedustelua siihen, huomata, että jokin korkea komentaja on tullut paikalle ja päättää, että nyt isketään siihen, Toveri arvioi amerikkalaisen tiedustelutiedon merkitystä.

Toverin mukaan tilannekuva siitä, missä ovat omat ja vihollisen joukot, antavat sodankäynnissä merkittävän edun sille, jonka tilannekuva on parempi. Kun johtaminen sujuu, niin pienilläkin joukoilla pystytään saamaan paljon aikaiseksi.