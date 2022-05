Kommentti: Putinilla on ”jeltsiniläinen ongelma” – tässä on voitonpäivän suurin jännitettävä asia

Punaisen torin voitonparaatissa yllätykset sallitaan ainoastaan Vladimir Putinille. Tällä kertaa niitä sekä odotetaan että pelätään häneltä, Arja Paananen kirjoittaa.

Venäjä järjestää jälleen 9. toukokuuta Punaisen torin sotilasparaatin, joka on virallisesti omistettu Neuvostoliiton voitolle natsi-Saksasta toisessa maailmansodassa vuonna 1945.

Tänä vuonna paraatiin kohdistuu valtavia paineita Kremlin kannalta. Suorittaahan Venäjä parhaillaan Ukrainassa oman ilmoituksensa mukaan ”denatsifikaatiota” eli Ukrainaa väitetysti hallitsevien natsien tuhoamista ja aseista riisumista.

Jos kaikki olisi mennyt Ukrainassa Vladimir Putinin haluamalla tavalla, hän olisi voinut juhlistaa maanantaina ”tuplavoiton päivää”. Sekä Neuvostoliiton vanhaa voittoa Saksasta että Venäjän uutta voittoa Ukrainasta.

Ukrainan sota on sujunut kuitenkin Putinin kannalta monessa mielessä täysin katastrofaalisesti – sekä taistelumenestyksen että Venäjän maailmanmaineen ja talouden kannalta.

Vuonna 2020 Punaisen torin paraatia siirrettiin koronaviruksen vuoksi ja se pidettiin vasta kesäkuussa. Vladimir Putin kuvattuna pitämässä puhettaan.

Jotain Putinin on kuitenkin Ukrainan operaatiosta sanottava, vaikka suurimman osan puheestaan hän käyttänee Suuren isänmaallisen sodan veteraanien ylistämiseen ja Venäjän kansallistunnon kohottamiseen.

Kaiken lisäksi Putinilla on nyt ensimmäistä kertaa voitonpäivän paraatissa ”jeltsiniläinen uskottavuusongelma”. Putinin haurastunut olemus, turvonneet kasvot ja pöytää puristavat kädet ovat johtaneet siihen, että moni jännittää nyt eniten sitä, miltä Putin näyttää, kuinka vakuuttavasti hän esiintyy ja onko hänessä merkkejä sairauksista.

Vasta toissijainen haaste on sanoa Ukrainan taisteluista jotain sellaista, joka kuulostaisi mahdollisimman uskottavalta sekä venäläisten itsensä että maailman korvissa.

Etukäteen maailmalla on esitetty veikkailuja siitä, mitä Putin keksii ilmoittaa voitonpäivänä. On arveltu, että hän voisi julistaa Ukrainaa vastaan täysimittaisen sodan ja ilmoittaa liikekannallepanosta. Tämän vaihtoehdon Kreml on kuitenkin jo tyrmännyt.

On myös arveltu, että Putin saattaisi ilmoittaa Ukrainan operaation ”loppuvaiheen” käynnistämisestä. Tähän voisi liittyä esimerkiksi kansanäänestysten julistaminen niin kutsuttuihin Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltoihin” – mikä voisi tarkoittaa todellisuudessa niiden liittämistä pian väkivalloin Venäjään.

Putin saattaisi esittää myös laajamittaisemman kutsun entisen Neuvostoliiton alueille palata takaisin ”venäläisen maailman” yhteyteen. Se voisi tarkoittaa puolestaan näytösluonteisten kansanäänestysten järjestämistä myös Georgiaan kuuluvissa Etelä-Ossetiassa ja Abhasiassa sekä Moldovaan kuuluvassa Transnistriassa.

Tärkein viesti tullee kuitenkin olemaan se, että Putin ylistää nykyisiä venäläisiä sotilaita ja kiittelee heidän uhrauksiaan ”natsismin vastaisessa taistelussa”. Ukrainan väitettyä natsismia Putinin ei tarvitse edes määritellä mitenkään, sillä venäläisiin on iskostettu jo pitkään ajatusta, että toisen maailmansodan voittajina he ovat aina oikeassa ja heillä on aina etuoikeus määritellä, mikä on milloinkin hyvää ja mikä on pahaa.

Moskovan keskustassa on jo harjoiteltu paraatia, ja katukuvaan ovat ilmestyneet valtavat Z-julisteet Ukrainan ”erikoisoperaation” kunniaksi.

Punaisen torin voitonparaati on kasvanut Putinin valtakaudella valtavaksi rituaaliksi, jonka harjoitukset aloitetaan jo kuukausia aiemmin Moskovan lähellä sijaitsevalla Alabinon harjoituskentällä.

Alabinoon on rakennettu asvalttikenttä, jonka mittasuhteet ovat tarkalleen samat kuin Punaisella torilla. Näin sotilaat pystyvät laskemaan joka ikisen askeleensa, jotta marssiminen suorissa riveissä onnistuu takuuvarmasti.

Kuvakaappaus videolta on muutaman vuoden takaa Alabinon harjoituksista. Alabinon harjoitusalueelle on mitoitettu tarkalleen Punaisen torin suuruinen alue, jossa voitonparaatia harjoitellaan jo kuukausia aiemmin joka vuosi.

Myöskään varsinaisella Punaisella torilla ei jätetä mitään sattuman varaan. Kaikki torille päästettävät yleisön edustajat saapuvat kutsukortilla, joten mitään mielenilmauksia Ukrainan sotaa vastaan tuskin tapahtuu.

Paraatiin ottaa Kremlin ilmoituksen mukaan osaa 11 000 sotilasta. Torilla nähdään 131 sotilasarvoneuvoa tai -järjestelmää ja taivaalla nähdään yhteensä 77 lentokonetta ja helikopteria.

Yksi jännitysmomenteista on se, näkyykö paraatissa oranssimustien Yrjönnauhojen lisäksi myös Ukrainan operaation tunnukseksi lanseerattuja Z-kirjaimia. Varmaa on kuitenkin jo se, että paraati päättyy siihen, kun hävittäjät lentävät Punaisen torin yli Z-muodostelmassa.

Venäjä hävittäjät ovat harjoitelleet myös jo Z-muodostelmassa lentämistä.

Etukäteen on jo kerrottu, että ylilentoon osallistuu poikkeuksellisesti myös ”lentäväksi Kremliksi” kutsuttu Iljushin Il-80, joka on tarkoitettu mahdollisen ydinsodan komentokeskukseksi. Koneen esittely on osa Putinin ydinaseuhkailua, joten välttämättä hänen ei tarvitse muistuttaa ydinaseista enää juhlapuheessaan.

Vaikka kulissit pystytettäisiin etukäteen kuinka hyvin tahansa, aina silloin tällöin sattuma puuttuu peliin ja järjestää ikävän yllätyksen Putinille. Vuonna 2015 se tapahtui Punaisen torin kenraaliharjoituksissa, kun etukäteen hehkutettu Armata-panssarivaunu hyytyi keskelle toria.

Vaihtoehtoisten totuuksien keksiminen käy Kremliltä niin luonnostaan, että kuuluttaja keksi silloinkin hätävalheen nopeasti:

– Me harjoittelemme tänään myös tekniikan evakuointia, joten tankin pysähtyminen oli ennakkoon suunniteltu, kuuluttaja ilmoitti.

Voitonpäivä on venäläisille perinteisesti tärkeä kevään juhla, vapaapäivä ja isänmaallisen hengen nostattaja. Vladimir Putinin aikana voitonpäivästä on tehty mahtava asearsenaalin vuotuinen erittelyparaati.

Kaikesta ennakkokohusta huolimatta kannattaa muistaa, että Putinin ei välttämättä tarvitse edes tehdä mitään yllätysilmoitusta maanantain puheessaan. Riittää, kun hän esiintyy mahdollisimman vahvan oloisesti – aivan kuin kyseessä olisi rutiininomainen voitonpäivä ja aivan kuin kaikki sujuisi juuri niin kuin hän on suunnitellutkin.

Tavallisille venäläisille riittää puolestaan se, että he saavat vuotuisen vapaapäivänsä, isänmaallisjuhlansa ja myöhään iltaan saakka kestävät katukarnevaalinsa ilotulituksineen.

Venäläiset rakastavat näyttäviä seremonioita ja isoja juhlia, ja niitä Kreml osaa heille totisesti tarjota. Juhlamielen säilymisestä pitävät puolestaan huolta Venäjän tv-kanavat, jotka eivät kerro Venäjän omista tappioista eivätkä venäläisten sotilaiden tekemistä järjettömistä raakuuksista Ukrainassa.