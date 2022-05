Raiskausepäily järkyttää Intiassa: Poliisin epäillään raiskanneen 13-vuotiaan tytön, joka oli tullut ilmoittamaan joukkoraiskauksesta

Epäiltyjen seksuaalirikosten 13-vuotias uhri kuuluu Dalit-vähemmistöön.

13-vuotiaan tytön epäillään joutuneen neljän miehen joukkoraiskauksen uhriksi ja uudelleen raiskauksen uhriksi, kun tyttö oli mennyt hakemaan apua poliisilta, kertoo CNN.

Pohjois-Intiassa sijaitsevan Uttar Pradeshin osavaltion poliisi on kertonut, että raiskauksesta epäilty poliisi on pidätetty virasta ja tapausta tutkitaan. Epäilty poliisi on kieltänyt syyllistyneensä tekoon. Uttar Pradeshin poliisin mukaan myös joukkoraiskauksesta ja vapaudenriistosta epäillyt neljä miestä on pidätetty. Miehiä ei ole vielä virallisesti syytetty.

Seksuaalirikoksista epäiltyjä miehiä epäillään myös Intian vähemmistöjä suojelevan lain rikkomisesta.

Epäiltyjen rikosten uhri kuuluu Dalit-vähemmistöryhmään, jota 1950 kielletyssä kastijärjestelmässä pidettiin ”koskemattomina”. Dalit-vähemmistöön kuuluvia on 1,3 miljardin asukkaan Intiassa noin 201 miljoonaa.

Intian kansallinen ihmisoikeuskomissio (NHRC) on kutsunut tapausta ihmisoikeusrikkomukseksi.

Uusin rikosepäily on herättänyt voimakkaita reaktioita Intiassa. Tapaus on yksi monista viime vuosina esiin tulleista väkivalta- ja seksuaalirikoksista, jotka ovat kohdistuneet heikommassa yhteiskunnallisessa oleviin tyttöihin ja naisiin.

Vuoden 2020 raportin mukaan korkeammassa yhteiskunnallisessa asemassa olevat miehet käyttävät seksuaalista väkivaltaa alistaakseen Dalit-vähemmistöön kuuluvia naisia ja tyttöjä.

Viime elokuussa 2020 neljä miestä, joista yksi oli hindupappi, raiskasivat ja murhasivat 9-vuotiaan Dalit-tytön. Syyskuussa 2020 19-vuotias Dalit-nainen joutui joukkoraiskauksen uhriksi ja hän kuoli vammoihin. Vain kuukautta aikaisemmin 13-vuotias Dalit-tyttö joukkoraiskattiin ja murhattiin.

Aktivistien ja monien oppositiopoliitikkojen mukaan lukuisat vähemmistöihin kohdistuvat rikokset kertovat naisvihan ilmapiiristä, jota nouseva hindunationalismi on pahentanut.