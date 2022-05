Ukrainassa on viimeisen kuukauden aikana paljastunut useita seksuaaliseen väkivaltaan liittyviä tapauksia.

Ukrainassa taistelevien venäläissotilaiden epäillään raiskanneen useita siviilejä, mukaan lukien miehiä ja poikia, kertoivat YK:n ja Ukrainan viranomaiset lehdistötilaisuudessa Kiovassa tiistaina The Guardianin mukaan.

YK:n erityisedustaja Pamila Pratten kertoi kuulleensa useista tapauksista, joissa miehille ja pojille olisi tehty seksuaalista väkivaltaa. Asiasta kertominen voi olla miehille erityisen vaikeaa, Pratten sanoi.

– Meidän on toimittava niin, että kaikkien uhrien on turvallista kertoa seksuaalisesta väkivallasta.

Tähän mennessä esiin tulleet tapaukset ovat Prattenin mukaan ”vasta jäävuoren huippu”, ja hän kehotti kansainvälistä yhteisöä löytämään rikoksiin syyllistyneet ja saattamaan heidät vastuuseen.

Ukrainan varapääministeri Olga Stefanishnina (vas.) ja YK:n erityisedustaja Pamila Pratten Kiovassa.

Ukrainasta on viimeisen kuukauden aikana paljastunut useita merkkejä venäläisjoukkojen siviileihin kohdistamasta, systemaattisesta seksuaalisesta väkivallasta. Sekä YK että ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch ovat raportoineet uhrien kertomuksista. Tarkkaa tietoa uhrien määrästä ei ole.

Ukrainan ihmisoikeuskomissaari Ljudmila Denisova on kertonut, että esimerkiksi Butshassa 25 naista olisi pidetty vangittuna ja raiskattu useaan kertaan kaupungin ollessa venäläisten hallussa.

Kiovassa joukkohaudoista löytyneitä ruumiita tutkineet asiantuntijat ovat myös kertoneet löytäneensä uhreista merkkejä ennen kuolemaa tapahtuneesta seksuaalisesta väkivallasta.

The Guardianin huhtikuussa haastatteleman Kiovan alueen apulaispääsyyttäjän Oleh Tkalenkon mukaan syyttäjien avaamien raiskaustapausten määrä Kiovan alueella on kymmeniä.

Hän painotti, että monet uhreiksi joutuneista naisista eivät ole halunneet tehdä poliisille ilmoitusta, koska häpeävät raiskauksesta puhumista ja uskovat, että tekijöitä ei saada kiinni. Sen sijaan he ovat ottaneet yhteyttä psykologeihin ja lääkäreihin saadakseen apua.

Ukrainaan on myös jouduttu lähettämään suuri määrä aborttilääkkeitä, kansainvälisen Women on Web-järjestön Venny Ala-Siurua kertoi huhtikuussa. Syynä on paitsi sodan aiheuttama lääkepula, myös seksuaalirikosten uhrien suuri määrä, Ala-Siurua sanoi.

Kansainvälisistä sopimuksista muun muassa Geneven sopimuksessa vuodelta 1949 vaaditaan, että naisia tulee suojella raiskauksilta ja ”kaikilta heidän siveytensä loukkauksilta”.

Vuonna 2008 YK:n turvallisuusneuvosto linjasi, että raiskaus ja kaikki muu seksuaalinen väkivalta voidaan luokitella sotarikokseksi tai rikokseksi ihmisyyttä vastaan.

Neuvoston jäsenmaita edellytettiin turvaamaan uhrien oikeudet ja saattamaan rikoksiin syyllistyneet vastuuseen. Ukrainan sodan takia neuvostosta erotettu Venäjä äänesti tuolloin linjauksen puolesta.

Haagin kansainvälisellä rikostuomioistuimella on Rooman perussäännön 7. artiklan mukaan oikeus tuomita siviilien raiskaukset rikoksina ihmisyyttä vastaan. Ensimmäinen tällä perusteella tuomittu oli Kongon demokraattisen tasavallan entinen varapresidentti Jean-Pierre Bemba vuonna 2016.

