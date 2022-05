Karkotetun miehen kerrotaan olleen aktiivinen useissa Venäjä-mielisissä järjestöissä Virossa.

Viron suojelupoliisi KaPo kertoi keskiviikkona karkottaneensa maasta Venäjän kansalaisen Venäjän propagandan levittämisestä. Karkotuksesta uutisoi muun muassa Viron yleisradio ERR.

KaPo kuvailee karkotettua Aleksei Esakovia ”pitkäaikaiseksi provokaattoriksi”, jonka väitetään osallistuneen aktiivisesti Kremlin propagandan levittämiseen vuosien ajan jo ennen Ukrainan sotaa.

– Venäjän perusteetonta hyökkäystä Ukrainaan edelsi systemaattinen ja pitkäaikainen vihanlietsonta. Otamme tämän uhan hyvin vakavasti, KaPon virallisella Twitter-tilillä kirjoitetaan.

KaPo julkaisi myös valvontakamerakuvia, joissa Esakov saatetaan Venäjän rajalle ja hänen passinsa tarkistetaan.

Õhtuleht kertoo, että Esakov on ollut yksi Virossa toimivan venäjänkielisen kansalaisjärjestön aktiivisimmista toimijoista. Järjestön aktiivit ovat järjestäneet mielenosoituksia ja esiintyneet venäläisessä mediassa luomassa mielikuvaa, että vironvenäläisten oikeuksia sorretaan.

Esakovin kerrotaan olevan myös yksi ”kuolemattoman rykmentin” johtohahmoista. Järjestö on perinteisesti viettänyt Venäjän Voitonpäivää 9. toukokuuta järjestämällä kulkueita, joilla on osoitettu tukea myös Kremlille. Voitonpäivän juhlistaminen on Virossa kiellettyä.

