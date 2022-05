Kommentti: Kremlin sopankeittäjät – jo Stalin luotti Putinin isoisään ja nyt Putin luottaa Prigozhiniin

Vladimir Putinin taustalta löytyy kaksi arvoituksellista kokkia, joiden rooli Venäjän historiassa kaipaisi tarkempaa selvittämistä, Arja Paananen kirjoittaa.

Sanonnan mukaan tie miehen sydämeen käy vatsan kautta.

Kremlin johtajien kohdalla sanonta näyttää pitävän erikoisella tavalla paikkaansa – ei tosin romanttisessa mielessä, vaan luottamussuhteen kautta.

Presidentti Vladimir Vladimirovitsh Putinin taustalta löytyy kaksi kokkia, jotka ovat päässeet mahtavaan asemaan.

Spiridon Ivanovitsh Putin toimi vallankumousjohtaja V. I. Leninin ja hirmuhallitsija Josif Stalinin henkilökohtaisena luottokokkina.

Toinen heistä on Putinin oma isoisä Spiridon Ivanovitsh Putin (1879–1963), joka toimi vallankumousjohtaja V. I. Leninin ja hirmuhallitsija Josif Stalinin henkilökohtaisena luottokokkina.

Toinen heistä on pietarilainen kokki-liikemies Jevgeni Prigozhin, 60, jonka huhutaan nousseen ”Putinin omaksi Rasputiniksi” – eli vaikutusvaltaiseksi kulissien takaiseksi vallankäyttäjäksi.

Molemmista kokeista tiedetään hämmästyttävän vähän. Miksi juuri he onnistuivat pääsemään niin lähelle Leniniä, Stalinia ja Putinia, että myrkytystä alituiseen pelkäävät Kremlin johtajat ovat luottaneet heihin?

Kun Pietaria ravistelivat helmikuun ja lokakuun vallankumoukset 1917, Spiridon Putinin kerrotaan työskennelleen Gorohovaja-kadulla London-nimisessä kestikievarissa Amiraliteetin edustalla. Vieressä sijaitsi poliisin päämaja, joten ensin hänen ruokiaan olivat syöneet tsaarin miehet ja sitten asiakkaiksi vaihtuivat vallankumousjohtajat.

On arvoitus, miksi Spiridon Putin ei joutunut bolshevikkien epäluulojen kohteeksi, vaan hänen kerrotaan saaneen jo 1918 kutsun Moskovaan neuvostoeliitin kokiksi.

Erään teorian mukaan selitys löytyy henkilöstä nimeltä Feliks Dzerzhinski. Neuvostoliiton pahamaineisen salaisen poliisin perustajan kerrotaan mieltyneen Spiridon Putinin ruokiin ja suositelleen kokkia Leninille.

Vladimir Putin on puhunut muutaman kerran julkisuudessa kokki-isoisästään. Toimittaja Andrei Kondrashovin haastattelussa 2018 Putin myönsi ihmeeksi sen, että isoisä perheineen selvisi elossa Stalinin vainoista.

– On hämmästyttävää, että heitä ei vainottu. Päinvastoin, heitä arvostettiin ja ymmärrettiin, että nämä ovat ihmisiä, jotka eivät petä luottamusta, Putin sanoi.

Spiridon Putin säilytti asemansa Neuvostoliiton puolue-eliitin yhtenä kokkina aina vuoteen 1959, jolloin hän oli jo 79-vuotias.

” Myrkytystä alituiseen pelkäävät Kremlin johtajat ovat luottaneet heihin.

Maailmalla on ihmetelty vuosikaudet syytä sille, miksi Putin on elvyttänyt Stalinin henkilökulttia ja miksi hän on estänyt Stalinin julmuuksien tutkintaa.

Entäpä jos taustalla onkin Putinin kiitollisuudenvelka Stalinille hänen oman isoisänsä henkilöhistorian kautta? Vai onko Putinilla joitakin syitä varjella isoisänsä menneisyyden paljastumista? Kokki-Spiridon ei välttämättä ole itse osallistunut Leninin, Stalinin ja Dzerzhinskin julmuuksiin, mutta heidän muonittajanaan hän on ollut keskeinen osa valtakoneiston toimintaa.

Putinin isällä Vladimir Spiridonovitsh Putinilla on ollut niin ikään suora yhteys väkivaltakoneistoon, sillä hän toimi KGB:n edeltäjän NKVD:n sabotaasijoukoissa toisen maailmansodan aikana.

Putinin oma henkilöhistoria kerrotaan Venäjällä mielellään niin, että hän raivasi tiensä menestykseen köyhästä ja nälkää nähneestä tavallisesta pietarilaisperheestä. Mutta kuinka uskottavaa on, että neuvostojohtoa palvellut kokki-isoisä ei olisi suhteillaan pystynyt varmistamaan edes jotain ruokaa Vladimir Spiridonovitshin perheelle jopa sota-aikana ja myöhemmin pikku-Vladimirin nuoruudessa?

Jevgeni Prigozhinin nousu Putinin kokiksi on niin ikään mystinen.

Huhut kertovat, että kokki-liikemies Jevgeni Prigozhin, 60, on noussut ”Putinin omaksi Rasputiniksi” – eli vaikutusvaltaiseksi kulissien takaiseksi vallankäyttäjäksi.

Meduza-sivuston mukaan Prigozhin sai 1981 yhteensä 13 vuoden tuomion kovennetun kurin leirillä asuntomurroista ja petoksista. Prigozhinin vankilatausta ei ole tuntunut Putinia kuitenkaan haittaavan. Luottokokki on saanut perustaa jopa oman Wagner-yksityisarmeijansa, jolla Putin teettää nyt likaisimpia operaatioitaan niin Ukrainassa, Syyriassa kuin Afrikassakin.

Prigozhin on kunnostautunut myös keittelemällä propagandasoppaa. Hänet tunnetaan Pietarin trollitehtaan rahoittajana ja venäläisten mieliä manipuloivan Patriot-mediaryppään johtohahmona.

Tuorein trollaustempaus on Ukrainan vastaista propagandaa tekevä Kiber Front Z -projekti. Prigozhinin epäillään olevan hankkeen taustalla, vaikka hän on myöntänyt ainoastaan ”sympatisoivansa” sitä. Suomessa projekti nousi julkisuuteen vastikään, kun se kehotti seuraajiaan pommittamaan ”media-ammuksilla” suomalaisten tiedotusvälineiden johtohahmoja.

Putinille Prigozhin näyttää olevan yhtä luja tuki kuin oli hänen oma isoisänsä Stalinille. Mies, joka ei petä johtajaansa.