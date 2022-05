Parannettu panssarointi ja omasuojajärjestelmä eivät pelastaneet Harkovan alueella tuhoutunutta tankkia.

Ukrainalainen The Kyiv Independent -verkkolehti on löytänyt ensimmäisen todisteen siitä, että Venäjä on menettänyt hyökkäyssodassaan ainakin yhden huippumodernin T-90M Proryv-3 -taistelupanssarivaunun. Proryv merkitsee suomeksi läpimurtoa.

Verkkolehden journalisti Ilja Ponomarenko julkaisi tuhotusta vaunusta kuvan Twitterissä. Kuvassa lehden reportterin takana näkyvä savuava raato on tunnistettavissa T-90M-taistelupanssarivaunuksi. Kuva on lehden mukaan otettu Harkovan lähistöllä 4. toukokuuta.

T-90M on parannettu ja modernisoitu edeltäjistään T-72:sta, T-80:stä ja T-90A:stä. Ensimmäiset T-90M-vaunut luovutettiin 1. Kaartin panssariarmeijalle vuonna 2020, kertoo The War Zone -sivusto. Palveluskäytössä on sivuston mukaan yhteensä vasta noin sata tämän mallin tankkia.

Vanhempaa kalustoa edustavat taistelupanssarivaunut ovat osoittautuneet surmanloukuiksi Ukrainassa. Niiden pääaseen eli panssarivaunukanuunan latausjärjestelmä on automatisoitu, ja tornin alle karuselliin sijoitetut ammukset on suojattu vain heikosti. Jos osuma räjäyttää ammukset vaunun sisällä, lentää koko torni ilmaan paineen voimasta, ja miehistö kuolee yleensä silmänräpäyksessä. Tätä on kutsuttu ”vieteriukkoilmiöksi”.

T-90M Proryv-3:n suojausta ja tornin rakennetta on parannettu. Torni on rakenteeltaan hitsattu. Sen pintaan upotettu reaktiivinen panssarointi tarjoaa paremman suojan ontelo- ja nuoliammuksia vastaan kuin aikaisemmat reaktiiviset suojalevyt. Lisäksi vaunu on varustettu aktiivisella Afganit-suojajärjestelmällä, joka on suunniteltu havaitsemaan lähestyvän nuoliammuksen tutkan avulla ja torjumaan sen sirpaloituvin kranaatein.

Peruskonstruktio T-90M:ssä on kuitenkin sama kuin edeltäjissä. Miehistössä on vain kolme miestä: ajaja, ampuja ja johtaja. Lataajaa ei ole, kertoo Defense Update -verkkosivusto.

Vaunun sileäputkiseen 125 millimetrin kanuunaan on 43 ammusta, joista 22–24 on sijoitettu automaattiseen latauskaruselliin ja loput tornin suljettuun takaosaan miehistötilan ulkopuolelle. Tämän uskotaan vähentävän ketjureaktion ja vieteriukkoilmiön riskiä osuman sattuessa.

Uusia T-14 Armata -taistelupanssarivaunuja Voitonpäivän paraatin harjoituksissa Moskovassa 4. toukokuuta.

Venäjä on myös esitellyt jo täysin uuden sukupolven taistelupanssarivaunun: T-14 Armatan. Näitä vaunuja on tiettävästi jo testattu Syyriassa, mutta laajaa sarjavalmistusta ei ole vielä aloitettu eikä vaunu ole valmis operatiiviseen käyttöön.