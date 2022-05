Iljushin Il-80 -kone on osallistunut paraatiin viimeksi 2010. Koneen esittelyä pidetään taas yhtenä Vladimir Putinin signaalina lännelle.

Maanantaina järjestettävä voitonpäivän paraati on perinteisesti ollut Venäjälle tilaisuus marssittaa yleisön eteen uutta sotakalustoaan – sekä muistuttaa vanhemman olemassaolosta.

Vladimir Putinin tuorein viesti länsimaille nähtiin Moskovassa aiemmin tällä viikolla, kun voitonpäivän paraatiin kuuluvaan ylilentoharjoitukseen osallistui Venäjän ”tuomiopäivän kone”, Iljushin Il-80, kahden MiG-29-hävittäjän saattelemana.

Myös ”lentäväksi Kremliksi” kutsuttu kone on tarkoitettu ydinsodan komentokeskukseksi tilanteessa, jossa maan kamaralla käydään tuhoisaa sotaa. Myös Yhdysvalloilla on oma vastaava koneensa.

”Tuomiopäivän kone” Punaisen torin yllä.

Iljushin-86-koneen pohjalle rakennetussa komentokoneessa ei ole ikkunoita muilla kuin lentäjillä ja sen sanotaan kestävän ydinpommin aiheuttaman sähkömagneettisen pulssin. Kone voi pysyä ilmassa päiväkausia ilmatankkauksella.

Lisäksi maanantain paraatissa nähdään harjoitusten perusteella Venäjän pitkänmatkan pommikoneita sekä muita ydinaseiden kuljetukseen ja laukaisuun kykeneviä koneita, kuten strateginen Tupolev Tu-95MS-pommikone sekä ”mustaksi joutseneksi” nimetty Tu-160-yliäänipommikone. Esillä ovat myös Venäjän Su-57-häivehävittäjät.

Il-80-koneen esittely on kuitenkin harvinaisempi veto Venäjältä. Se on viimeksi nähty voitonpäivän paraatissa vuonna 2010.

Iljushin Il-80 -kone lensi Moskovan yllä 2010. Koneen ominaisuuksiin kuuluu tehokkaiden viestiyhteyksien lisäksi se, ettei siinä ole ikkunoita muualla kuin ohjaamossa. Ikkunat on väitetysti suojattu ydinpommin aiheuttamaa sähkömagneettista pulssia vastaan.

Kyseessä on tarkkailijoiden mukaan jatkumo Venäjän aiemmille ydinasepuheille, joiden tarkoituksena on ollut varoittaa länsimaita puuttumasta Ukrainan sotaan.

Lue lisää: Tällaisia ovat taktiset ydin­aseet, joista nyt varoitellaan

Venäjän puheet on tuomittu lännessä vastuuttomiksi. Samalla niiden on uskottu olevan vain puheita.

Asiantuntijoiden mukaan ydinaseisiin turvautuminen jonkinlaisena Venäjän äärimmäisenä keinona on yhä hyvin epätodennäköistä.

– Heillä on kädet täynnä Donbasin tapahtumissa, eikä heillä ole voimia tai aikaa laajentaa tai eskaloida konfliktia Naton kanssa, koska he tietävät että me vastaamme erittäin voimakkaasti, kommentoi Financial Timesin haastattelema eurooppalaislähde.

Lue lisää: Donald Trump uhitteli haastattelussa Putinille: ”Et saa käyttää sitä sanaa enää koskaan tai meillä on ongelmia”

Vastakkaisiakin näkökantoja on kuultu. Toistuvan ydinasemuistuttelun on pelätty pitemmällä aikavälillä laskevan niiden käytön kynnystä.

Myös Yhdysvallat on lähettänyt Venäjän suuntaan oman viestinsä.

Amerikkalaisten ydinsodan komentokeskus, ilmavoimien E-4B Nightwatch seurasi presidentti Joe Bidenia tämän Euroopan-matkalla maaliskuussa.

Kun tietoja Venäjän voitonpäivän suunnitelmista alkoi tihkua, Yhdysvaltain ilmavoimat julkaisi kuvan omasta ”tuomiopäivän koneestaan” tankkausharjoituksessa Kalifornian yllä.

Yhdysvaltain ilmavoimat julkaisi kuvan E-4B Nightwatch -komentokoneen ilmatankkauksesta harjoituksessa, joka oli suoritettu Kalifornian yllä 4. huhtikuuta.

E-4B Nightwatch on mukailtu versio Boeing-747-200-koneesta, ja Yhdysvaltain armeijalla on niitä neljä kappaletta. Koneen kerrotaan voivan pysyä tarvittaessa ilmassa viikon yhtä mittaa.