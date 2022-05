Kuka nähdään maanantaina Putinin rinnalla? 5 kuumaa kysymystä voitonpäivästä

Venäjällä juhlitaan maanantaina 9. toukokuuta puna-armeijan 77 vuoden takaista voittoa Adolf Hitlerin natsi-Saksasta. Voitonpäivä on venäläisten tärkein kansallinen juhla, ja Kremlille poliittisesti erityisen tärkeä.

Tänä vuonna se kiinnostaa erityisesti myös lännessä – kiitos presidentti Vladimir Putinin aloittaman raa'an hyökkäyssodan.

Venäjän puolustusministeriö on julistanut, että Punaiselle torille saapuisi 11 000 ihmistä, 131 eri aselajia ja 77 lentokonetta juhlistamaan päivää.

Se ei kuitenkaan ole merkityksellistä. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila kertoo, mihin maanantaina kannattaa kiinnittää huomiota.

Sotilaat harjoittelivat voitonpäivän paraatia varten Moskovassa 28.4.

1. Mistä puhutaan – tai ei puhuta?

– Kiinnittäisin huomiota siihen, mistä ei puhuta – ja missä määrin Ukrainan kysymystä otetaan esille. Ei ole täysin poissuljettua, että Ukrainaa ei haluta ottaa esille ollenkaan.

Lassilan mukaan tämä olisi merkki siitä, että Venäjän valtaapitävät eivät halua kytkeä voitonpäivää nykyhetkeen.

– Se tuli silmiinpistävästi esille jo tämän lännen kanssa tapahtuneen välirikon myötä.

– Tämä on kuin ajan pysäyttämisen juhla, jossa vuosi vuoden jälkeen palataan tähän vuoden 1945 voittoon ikään kuin se olisi aina yhtä ajankohtainen.

– Sitä yritetään neuvostonostalgialla pitää elossa, vaikka ensisijaisten muistajien lukumäärä alkaa olla jo lähellä nollaa. Toki on heitä, jotka muistavat sodan, mutta käytännössä rintamaveteraaneja ei enää juurikaan ole.

Moskovassa harjoiteltiin voitonpäivän paraatia 4.5.

Z-symboli oli näkyvillä voitonpäivän paraatin harjoituksissa 4.5. Moskovassa.

2. Onko Z-symboli esillä?

Kirjaimesta "Z" on tullut Venäjällä isänmaallisuuden symboli ja tuen osoitus Venäjän hyökkäyssodalle. Nähdäänkö 26. aakkosta paljon maanantaina?

– Nyt on mielenkiintoista seurata, missä määrin tämä Z-symboli on esillä. Mikäli sitä käytetään paljon, se tietysti linkitettäisiin tähän "erikoisoperaatioon", joka on käynnissä Ukrainassa.

Lassila on pistänyt merkille, että vuoden 2014 jälkeen voitonpäivän symboliikka ja suorat viittaukset neuvostoaikaiseen suuren isänmaallisen sodan kulttiin ja neuvostoajan suuruuteen ovat lisääntyneet.

– Pitäisin aika yllättävänä, jos "Z" ei näkyisi, koska nyt ollaan niin poikkeuksellisessa tilanteessa.

Symbolin näkyminen olisi Lassilan mukaan myös muutos tavassa, jolla Kreml aseitaan kalistelee. Vielä runsas vuosikymmen sitten Venäjällä pyrittiin eroon "suureen ja mahtavaan" viittaavasta symboliikasta ja korostettiin yhteistyötä lännen kanssa.

– Esimerkiksi vielä vuonna 2005 voitonpäivä haluttiin nähdä Hitlerin vastaisen liittouman yhteisenä voittona, ja neuvostosymboliikkaa haluttiin pyyhkiä pois. Vuonna 2010 jopa Nato-joukotkin marssivat mukana Punaisella torilla.

Lue lisää: Mitä tarkoittaa venäläisten käyttämä mystinen Z-symboli – näkyy nyt kaikkialla

Sotilaita saapumassa voitonpäivän paraatin harjoituksiin 28.4.

Sotilaita ja kalustoa voitonpäivän paraatin harjoituksissa 4.5.

Sotilaita marssimassa voitonpäivän paraatin harjoituksissa Moskovassa 28.4.

3. Stalin ”palaa” parrasvaloihin?

Kuuma peruna ovat Neuvostoliiton diktaattorin Josif Stalinin kuvat.

– Jos Stalinin lärvä alkaa siellä näkyä hyvin paljon, niin sitten pidäkkeet ovat poissa, Lassila näkee.

– Kun suhteet länteen ennen vuotta 2014 olivat vielä toisella tolalla, Stalinia pyrittiin tietoisesti pyyhkimään pois, sillä tietyt piirit halusivat aina tuoda Stalinin sinne – ja viranomaiset puuttuivat asiaan hyvin herkästi.

Virallinen Venäjä ei vielä viime vuosikymmenen alussa kaivannut Stalinia ”takaisin”, koska 1953 kuollut diktaattori oli sankari lähinnä kommunistisen puolueen jäsenille ja muille neuvostoaikaan haikailijoille. Tänään tilanne on toinen.

– Nyt se on valunut koko ajan yhä enemmän sinne viralliselle puolelle, ja kun nyt ollaan täydessä välirikossa lännen kanssa ja Venäjä on eristäytynyt, niin on mahdollista, että Stalininkin kuva tulee yhä virallisemmin esille.

– Se on sellainen asia, johon minä kiinnittäisin huomiota.

Stalinin kuva nähtiin voitonpäivän paraatissa 2019.

Voitonpäivän paraati vuonna 2019.

4. Kuka ottaa paraatin vastaan?

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigua on nähty julkisuudessa harvoin sen jälkeen, kun maa hyökkäsi Ukrainaan helmikuun 24. päivänä.

Maanantaina kannattaa pitää silmällä keitä Kremlin johtajia paikalle tulee.

– Mikäli sellainen tai sellaiset henkilöt, jotka ovat siellä aikaisemmin olleet ja ottaneet paraatin vastaan – Shoigu nimenomaan – olisivat poissa, niin kyllähän se olisi kuumottavakin tieto, Lassila sanoo.

– Ehkä siihen terveyspuoleen kiinnittäisin enemmän huomiota. Käsittääkseni Shoigun kohdalla kyse oli jostain sydänvaivoista.

Puolustusministerin terveysongelmista kertoi venäläinen tutkivan journalismin verkkosivusto The Insider maaliskuun lopulla.

Vajaata kuukautta myöhemmin ilmestyi video, jossa Shoigu ja presidentti Vladimir Putin ahtautuivat huomiota herättävän pienen pöydän ääreen. Viime keskiviikkona Shoigu uhosi Venäjän iskevän länsimaiden asekuljetuksiin.

Vladimir Putin (vas.) ja puolustusministeri Sergei Shoigu (oik.) ottivat vastaan voitonpäivän paraatin viime vuonna.

5. Keitä tulee vieraiksi?

Kremlin voitonpäivä ei ole viime vuosina ollut kummoinen magneetti ulkovaltojen päämiehille. Yksikin korkean tason vieras muualta kuin Valko-Venäjältä tai vastaavista maista olisi yllätys.

– Valtiovieraiden läsnäolo tässä paraatissa alkaa olla jo aika minimaalinen. Se tuli esille jo viime vuonna, Lassila toteaa.

– Ne ketkä siellä ovat, ovat hylkiövaltio-osastoa. Tämä kuva tuskin on muuttunut.

Mikäli Kiina lähettäisi edustuston, se saisi Lassilan mukaan kulmat kohoilemaan maailmalla.

– Sillä olisi iso symbolinen arvo ja se olisi suuri voitto Putinille.

– Uskon kuitenkin, että Putin saa olla aika rauhassa. Se on tietysti arvovaltatappio, mutta niitähän on tässä riittänyt, joten ei se mitään uutta ole.

Silmällä kannattaa siis pitää, istuuko aitiossa juuri muita vieraita kuin Valko-Venäjän presidentti Aleksandr Lukashenka.

– Viime vuonna taisi olla vain Turkmenistanin johto, Lukashenkakaan ei suostunut tulemaan.