Venäjä on alkanut maalittaa suomalaisia kohteita somessa.

Yle kertoo, että Venäjän trollitehdas on alkanut maalittaa suomalaisia kohteita.

Trollitehtaan Telegram-sivustolla on julkaistu suomalaismedioiden päätoimittajien some-tilejä ja kehotettu välittämään niihin viestejä. Tällaisella toiminnalla tavoitellaan some-tilin tukkimista ja sen tavanomaisen käyttämisen vaikeuttamista.

Listalla ovat Ylen ja HS:n mukaan Yleisradio sekä sanomalehdet Etelä-Saimaa ja Keskisuomalainen. Lisäksi mainitaan Selkokeskus, joka edistää selkokielen asemaa Suomessa.

Telegramin viestissä kehotetaan lähettämään näille henkilöille muun muassa trollitehtaan tarjoamia ”media-ammuksia”, jotka ovat esimerkiksi Venäjän toimia ihannoivia videoita, lauluja ja meemejä.

Yksi trollitehtaan mainitsemista nimistä on Keskisuomalaisen vastaava päätoimittaja Pekka Mervola. Hän näkee maalittamisen osana Venäjän informaatiovaikuttamista.

– Maalittamalla tiedotusvälineitä osoitetaan Suomelle, että maiden väliset suhteet eivät ole ystävällismieliset, Mervola arvioi Keskisuomalaiselle.

– Jatkamme työtämme normaalisti, emmekä anna tämän vaikuttaa, hän jatkaa.

Mervola kertoo, ettei omissa sosiaalisen median kanavissaan ole vielä huomannut merkkejä venäläistrolleista.

Yleisradiosta listalle päätyi toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttilan lisäksi Yleisradion hallintoneuvoston puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen.

Satonen kertoo IS:lle olleensa työmatkalla ulkomailla.

– On tietysti aika valitettavaa, jos tällaista toimintaa on. Mutta ulkomaanmatkani vuoksi en ole ollut sosiaalisessa mediassa muutamaan päivään. Sitä ennen olen kyllä hoksannut, että jonkin verran on tullut sellaista materiaalia esimerkiksi sähköpostiin, Twitteriin, jonka olen havainnut niin Venäjä-myönteiseksi, että se on jostain organisoitu, kommentoi Satonen.

– Olen tähän saakka kokenut, että se on koskenut rooliani kansanedustajana, sillä myös muutkin kansanedustajat ovat saaneet samanlaisia viestejä.

Helsingin Sanomat kertoo Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Marija Zaharovan sanovan viestipalvelu Telegramissa myös, että Venäjän edustajien haastattelut olisi kielletty läntisissä tiedotusvälineissä. Väite ei ole totta. Myös uutistoimisto Tass kertoo Venäjän ulkoministeriön näkemyksistä.

Läntisen median toimitukset tekevät itsenäisiä julkaisupäätöksiään, eikä niiden sisältöjä sanella toimitusten ulkopuolelta. Venäjällä sen sijaan media on pitkälti Kremlin kontrollissa.

Trollitehtaan listalla on linkkejä myös yhdysvaltalaisten, saksalaisten, puolalaisten, italialaisten ja ranskalaisten medioiden ja niiden edustajien, kuten päätoimittajien sosiaalisen median kanaviin.

Maalittaminen tarkoittaa etenkin sosiaalisessa mediassa jonkun asettamista maalitauluksi vahingoittamis­tarkoituksessa.

