Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Pettääkö Putinin terveys vai kääntääkö hän katseensa Suomeen? Venäjä-tutkija Hanna Smith: ”Kremlissä on kriisin paikka”

Kun Ukrainan sotaa on käyty jo 70 päivää, sodan pääsyyllisen, Venäjän presidentin syöpäepäilyt leviävät villeinä. Jos Putin joutuu leikkaukseen, kuka on vallassa? Mitä kansa ajattelee mystisen johtajansa tilasta, kun voitonpäivän paraatiin on enää muutama päivä?

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Sulje