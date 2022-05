Useat Venäjän turvallisuuspalveluun ja Kremliin kytkeytyvät propaganda­sivustot ovat julkaisseet valheellisia artikkeleita Suomen aloittamasta panssarivaunujen siirrosta itärajalle.

Kuva on Arrow-harjoituksesta vuodelta 2018 Niinisalon varuskunnasta.

Useat Pietarin trollitehtaaseen ja Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:hen kytkeytyvät venäläiset propagandasivustot ovat jakaneet keskiviikkona valeuutista, jonka mukaan Suomi olisi aloittanut sotakaluston laajamittaisen siirron Venäjän vastaiselle rajalle.

Artikkeleissa väitetään, että Suomi on siirtänyt jo kymmeniä raskaita panssari­ajoneuvoja itärajalleen. NewsFront -sivuston julkaisemassa artikkelissa on liitettynä todisteeksi video, jossa näkyy etenemässä panssariajoneuvoja kuljettava juna. Taustalla videolta kuuluu suomenkielinen kommentti ”rupee oleen kohta ahdasta itärajalla”.

– Tällainen uutinen herättää huolta, sillä ilmoitusten perusteella Suomi on päättänyt siirtää maiden väliselle rajalle käytännössä koko raskaan aseistuksensa arsenaalin, NewsFrontin artikkelissa lukee.

– Suomalaiset pidättäytyvät tällä hetkellä antamasta minkäänlaisia virallisia lausuntoja asiasta. Asiantuntijoiden mukaan tällaisista manöövereistä saattaa seurata Venäjän vastareaktio, sivusto kirjoittaa mainitsematta kuitenkaan mitään väitetysti lähteenään käyttämää ”asiantuntijaa” nimeltä.

Todellisuudessa Suomi ei siirrä panssarivaunuja itärajalle, vaan niitä on siirretty Porin prikaatin alueella parhaillaan meneillään olevaan sotaharjoitukseen.

Suomen puolustusvoimat on kertonut Arrow 22 -harjoituksesta hyvissä ajoin etukäteen, joten se on ollut tiedossa jo pitkään myös Venäjällä ja sen turvallisuuselimissä. Maavoimien oheinen tiedote Arrow 22-harjoituksesta on julkaistu huhtikuun puolivälissä.

Maavoimien mekanisoitu harjoitus Arrow 22 järjestetään Pohjankankaalla Niinisalossa sekä Säkylässä 2.–13.5.2022. Kansallisten joukkojen lisäksi harjoitukseen osallistuu joukkoja Isosta-Britanniasta, Latviasta, USA:sta ja Virosta. Harjoituksen johtaa Panssariprikaati.

Suomen puolustusvoimat ovat kommentoineet Tampereen kautta liikkuneita kalustonkuljetuksia julkisuuteen myös keskiviikkona. IS:n tuorein artikkeli aiheesta löytyy tästä linkistä.

Valeväitteitä panssarivaunujen siirrosta jakanut NewsFront on yksi Venäjän aggressiivisimmista propagandasivustoista, ja sitä toimitetaan Venäjän Ukrainalta valtaamalla Krimin niemimaalla.

Yhdysvaltain ulkoministeriö on kertonut julkisuuteen, että NewsFront kytkeytyy suoraan Venäjän turvallisuuspalveluun FSB:hen. Yhdysvallat on lisännyt sivuston työntekijöitä myös omalle pakotelistalleen.

NewsFrontin entinen työntekijä on kertonut aiemmin saksalaiselle Die Zeit -lehdelle, että sivusto saa myös rahoitusta suoraan FSB:ltä. Sivusto julkaisee propagandamateriaalia venäjän lisäksi myös useilla muilla kielillä kuten englanniksi, saksaksi, ranskaksi, italiaksi, bulgariaksi ja espanjaksi.

Valheellisia artikkeleita Suomen panssarivaunujen ja joukkojen siirroista itärajalle ovat levittäneet myös ainakin seuraavat muut propagandasivustot: Novostivl, Osnmedia, Dialog.Ua, FBM, Voennoedelo, Russkaja planeta, Shraibikus, Discover24, Solenka, Aviapro ja Ridius.

Novorossija-niminen propagandasivusto menee johtopäätöksissään vielä NewsFrontiakin pidemmälle. Sivusto kirjoittaa nimettömiin ”asiantuntijoihin” viitaten näin:

– Asiantuntijat huomauttavat, että tällaiset Suomen vallanpitäjien toimet ovat eskalaatio, joka voi pakottaa Venäjän vastatoimiin. Heidän mukaansa Venäjä saattaa lähettää joukkojaan Suomeen.