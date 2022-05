Summa vastaa lähes nelinkertaisesti Ukrainan bruttokansantuotetta.

Venäjän hyökkäys aiheuttaa Ukrainan infrastruktuurille noin 4,2 miljardin euron vahingot viikoittain pommitusten tuhotessa tuhansia rakennuksia, julkisia laitoksia sekä tieverkostoa, brittilehti The Guardian kertoo.

Kiovan kauppakorkeakoulun (KSE) laatimien ja Ukrainan hallituksen hyväksymien arvioiden mukaan suorien sodan aiheuttamien infrastruktuurivahinkojen kokonaismäärä on noussut jo yli 87 miljardiin euroon.

Tutkijoiden mukaan luku nousi lähes 4,2 miljardilla eurolla viime viikon aikana. Tutkijat lisäsivät, että heidän arvionsa on luultavasti todellisia kustannuksia pienempi, sillä sodan aiheuttamia tappioita on vaikea mitata.

Tappiot vastaavat nyt noin 60 prosenttia Ukrainan vuotuisesta taloustuotannosta. Ukrainan infrastruktuuri on kärsinyt raskaita vaurioita, joiden korjaaminen tai uudelleenrakentaminen tulee kalliiksi.

KSE sanoi, että sen projekti, Russia Will Pay (suom. Venäjä tulee maksamaan), perustui tuhansien hyökkäyksen aikana aiheutuneiden vahinkoilmoitusten analysointiin. Suurin osa vahingoista on aiheutunut Venäjän pommitusten seurauksena.

Yli 33 000 neliömetriä asuinrakennuspinta-alaa on kärsinyt ohjuksista, pommeista tai muista vahingoista sodan aikana, yhteensä lähes 30 miljardin euron edestä. Yli 23 000 kilometriä tietä on tuhoutunut pommituksissa, ja lähes 90 000 autoa, joiden yhteisarvo on miljardeja euroja, on vaurioitunut.

KSE:n mukaan sodan taloudelliset kokonaiskustannukset voivat nousta noin 570 miljardiin euroon, mikä on lähes neljä kertaa Ukrainan vuosittainen bruttokansantuote.

Luvut ovat suuruusluokaltaan verrattavissa Maailmanpankin huhtikuun puolivälissä tekemiin arvioihin, joiden mukaan infrastruktuuri oli kärsinyt tuolloin noin 57 miljardin euron edestä vaurioita luvun noustessa päivä päivältä korkeammaksi.

Viime kuussa Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi Ukrainan talouden supistuvan noin 35 prosenttia tänä vuonna, minkä lisäksi ihmishenkien menetys, infrastruktuurin tuhoutuminen ja työntekijäkato jarruttaisivat vakavasti sen taloutta useiden vuosien ajan, vaikka sota loppuisi pian.

Britannian pääministeri Boris Johnson ehdotti maaliskuussa, että Ukraina saattaisi tarvita ”uuden Marshall-avun”, viitaten sillä Yhdysvaltojen Euroopan talouksien jälleenrakentamiseen käyttämään avustuspakettiin.

IMF on myöntänyt Ukrainalle 1,3 miljardia euroa hätärahoitusta auttaakseen täyttämään maan välittömät tarpeet, kun taas Maailmanpankki mobilisoi taloudellista tukea noin 2,4 miljardin euron edestä.