Ruotsalaiskuuluisuuksiin kohdistuva kampanja ilmeisesti informaatio­vaikuttamista Suomen ja Ruotsin Nato-keskusteluun.

Moskovassa on alkanut mainoskampanja, jossa tunnettuja ruotsalaisia väitetään natseiksi.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson tuomitsi Moskovassa käynnistetyn julistekampanjan, jossa tunnettuja ruotsalaisia väitetään natseiksi. Mainoksia on bussipysäkeillä, muun muassa Ruotsin suurlähetystön edessä.

– Tällaista toimintatapaa on tietysti täysin mahdotonta hyväksyä, sanoi pääministeri Andersson tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Ruotsin ulkoministeriö kertoo olevansa tietoinen kampanjasta, mutta ei aio ryhtyä julkiseen väittelyyn mainosten takana olevan venäläisen järjestön kanssa.

Suomea kohtaan ei vastaavaa kampanjaa ole nähty.

– Ulkoministeriöllä ei ole tiedossa vastaavia Suomeen kohdistuvia kampanjoita, todettiin Suomen ulkoministeriön viestinnästä IS:lle tiistaina.

Asiantuntijoiden mukaan julistekampanja saattaa liittyä Venäjän informaatiovaikuttamistoimiin Suomen ja Ruotsin lähestyvän Nato-päätöksen alla. Tiistaina Ruotsin pääministeri tapasi Saksan liittokansleri Olaf Scholzin ja Suomen pääministeri Sanna Marinin (sd) keskustellakseen Nato-kysymyksestä.

Ruotsalaisen turvallisuusasiantuntija Patrik Oksasen mukaan julisteet ovat osa Venäjän valtion propagandakampanjaa ”ulkomaailman esittämiseksi natseina”.

– Nyt se on suunnattu Ruotsiin, ja on aika helppo nähdä yhteys meneillään olevaan prosessiin Nato-jäsenyyden suhteen. Ja siksi aletaan osoitella Ruotsia valtiona, jolla on natsimenneisyys, toteaa Oksanen Expressenille.

Pääministeri Andersson korosti tiistaina, että jo tässä vaiheessa Ruotsin Nato-keskustelua he ovat ulkovallan vaikuttamisoperaatioiden kohteena.

– Kaikkien ruotsalaisten, eikä vähiten toimittajien, on tärkeää tiedostaa riski ulkovallan yrityksestä vaikuttaa Ruotsin keskusteluilmapiiriin, Andersson huomautti tiedotustilaisuudessa tiistaina Saksassa.

Samaa pelikirjaa on käytetty Ukrainaa vastaan ​​kauan ennen täysimittaista hyökkäystä. Kreml on muun muassa perustellut hyökkäystään Ukrainaan ”natsien vastaisena erityisoperaationa”. Lisäksi ensi maanantaina Venäjällä vietetään voiton päivää natsi-Saksasta toisessa maailmansodassa saadun voiton muistoksi.

Moskovan julisteissa lukee, että ”Me (Venäjä) vastustamme natsismia, mutta he eivät (Ruotsi)”. Sana ”he” on värjätty Ruotsin lipun väreillä.

Mainoksissa annetaan ymmärtää, että lastenkirjailija Astrid Lindgren, elokuvaohjaaja Ingmar Bergman, huonekaluketju Ikean perustaja Ingvar Kamprad sekä Ruotsin entinen kuningas Kustaa V olisivat olleet natseja.

Ruotsin yhteiskuntasuojelu- ja valmiusvirasto MSB:n viestintäpäällikkö Mikael Östlund sanoo, että ei ole harvinaista, että Venäjä ja venäläiset järjestöt osoittelevat länsimaita natseiksi.

– Tämä noudattaa Venäjän narratiivia ja on linjassa Kremlin sekä Venäjän valtionmedian pumppaaman propagandan kanssa. Olemme nähneet heidän tehneen vastaavaa aiemminkin, Östlund kommentoi Aftonbladetille.

Östlundin mukaan ei ole myöskään yllättävää, että julisteita on kiinnitetty juuri Ruotsin suurlähetystön ulkopuolelle.

– He tietävät, että voivat todennäköisesti siten tavoittaa Ruotsin median. Oma pätevä arvaukseni on, että kampanja on suunnattu Venäjän kansalle, mutta myös ruotsalaisten tavoittamiseen, hän sanoo.