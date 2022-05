Venäjän presidentin Vladimir Putinin terveydentilasta on esitetty erilaisia spekulaatioita Ukrainan sodan aikana. Virallisesti väitteitä sairauksista ei ole vahvistettu.

Sosiaalisen median palvelu Telegramissa alkoi viime viikon puolella levitä vahvistamaton huhu, jonka mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin joutuisi syöpäleikkaukseen.

Väitteitä kerrottiin General SVR -kanavalla, jonka mukaan Putin joutuisi luovuttamaan vallan väliaikaisesti maan entiselle tiedustelujohtajalle Nikolai Patrusheville.

Samasta lähteestä peräisin olevat väitteet ovat levinneet nopeasti useille kansain­välisille uutissivustoille. Niistä on uutisoitu laajasti myös Suomen mediassa.

Putinin terveydentilaa ei ole kommentoitu virallisesti. Myöskään Venäjän ulkopuolelta ei ole tullut julkisuuteen tiedustelulähteiden tietoja asiasta. Esimerkiksi Pentagonin tiedottaja John Kirby sanoi maanantaina, ettei hän ole nähnyt mitään, mikä vahvistaisi mainittuja tietoja, New York Post raportoi.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila arvioi, että huhut Putinin terveydentilan heikentymisestä tuskin ovat täysin tuulesta temmattuja.

– Ei hänen terveydentilansa ole siinä tilassa kuin kymmenen vuotta sitten. Voimme varautua, että näitä tietoja terveyden heikkenemisestä tulee yhä enemmän, ja niille alkaa olla myös katetta, Lassila sanoo.

Huhuihin mahdollisesta syöpäleikkauksesta tulee silti hänestä suhtautua varauksella, vaikka venäläisen tutkivan journalistiryhmän aiemmat tiedot ovatkin antaneet viitteitä mahdollisesta sairaudesta.

– Sen verran olen asiaa seurannut, että koko ajan Putinin terveydentila on entistä enemmän tapetilla, ja on ilmeistä, että hänellä on jotain peiteltävää, Lassila arvioi.

Putinin terveydentilan heikentyminen on toki myös propaganda-ase Putinin vastustajille.

– On ilmeistä, että sitä käytetään hyväksi, Lassila sanoo.

Hän kuitenkin uskoo, että vahvistamattomien huhujen taustalla on myös syvempää totuutta.

– Muutos tulee esille esimerkiksi siinä, että Putin on yhä enemmän poissa julkisuudesta ja puhuu tiedottajansa kautta.

Presidentti Putinin terveydentilalla on spekuloitu koko Ukrainan sodan ajan.

On esitetty arveluita, että Putinilla voisi olla kilpirauhassyöpä. Hänen väitetään käyneen kaksi vuotta sitten keskusteluja asiantuntijan kanssa kilpirauhassyövän esiintyvyydestä ja siihen liittyvistä lääkehoidoista.

Esimerkiksi venäläinen tutkivan journalismin ryhmä Projekt on aiemmin kertonut, että Putin olisi käynyt syöpälääkärin luona vähintään 35 kertaa neljän viime vuoden aikana.

Projekt on Ylen mukaan Venäjän viranomaisten ei-toivotuksi järjestöksi julistama ryhmä. Se on perustanut tietonsa nimettömiin lähteisiin ja esimerkiksi lääkärien hotellimajoituksista saatuihin tietoihin.

The Moscow Timesin mukaan Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov kiisti muutama viikko sitten presidentin sairastavan syöpää toimittajan kysyttyä suoraan asiasta.

Putinin muuttunut olemus kiinnitti huomiota myös huhtikuun lopussa, jolloin presidentti tapasi puolustusministeri Sergei Shoigun. Presidentti istui tapaamisesta lähetetyissä kuvissa ja videoissa lysyssä pöydän ääressä, ja piti kädellään kiinni pöydän kulmasta. Putinin spekuloitiin peittelevän käsiensä vapinaa, joka voisi viitata Parkinsonin tautiin.

Eri asiantuntijat ovat kuitenkin muistuttaneet julkisuudessa, että Parkinsonin tautia ei voi tunnistaa yhden videon perusteella,

– Minusta tässä ei ollut merkkejä Parkinsonista, totesi esimerkiksi DW News -ohjelman haastattelema neurogeneetikko John Hardy videosta.

– Hän ei näyttänyt voivan hyvin, mutta ei tämä näyttänyt Parkinsonilta, hän totesi.

Julkisuudessa on kiinnitetty huomiota myös Putinin kasvojen ja kaulan turvotukseen, jonka on arveltu voivan liittyä terveysongelmiin.

Putinin on arvioitu myös pitävän fyysistä etäisyyttä muihin ihmisiin. Uutiskuvista ovat tulleet tutuiksi pitkät pöydät, joissa Putin istuu kaukana muista ihmisistä.

Etäisyyden pidon on puolestaan arveltu viittaavan varovaisuuteen ja jonkinlaiseen sairauteen. Ihmisillä, joilla on heikentynyt puolustuskyky, on suurempi riski saada koronatartunta ja muita sairauksia. Putin on 69-vuotias ja kuuluu riskiryhmään.

General SVR:llä on myös Youtube-kanava, jolla Viktor Mihailovitsh -salanimellä tunnettu ääni lukee tietoja. Kyseisellä kanavalla julkaistiin torstaina video, jossa Putinia koskevia sairausväitteitä esitettiin.

General SVR:n julkaisemalla videolla kerrottiin myös huhuista, joiden mukaan hänellä olisi muita vakavia sairauksia, kuten Parkinsonin tauti. Lääkärit ovat General SVR:n mukaan vaatineet Putinia menemään syöpäleikkaukseen.

Telegram-kanava General SVR kertoo tietojensa perustuvan eläköityneiden sekä yhä työskentelevien eri maiden tiedustelu-upseerien tietoihin, kertoo Helsingin Sanomat.

Latvialainen uutissivusto Meduza on yhdistänyt Youtube- ja Telegram-kanavan 61-vuotiaaseen Valeri Soloveihin. Sivuston mukaan politologina ja historioitsijana kunnostautunut Solovei tunnetaan ennustuksista, joita pidetään usein myös salaliittoteorioina.

General SVR -kanavan videon väitteiden mukaan odotettu leikkaus ja toipuminen tekisivät Putinista toimintakyvyttömän lyhyeksi ajaksi.

Kanavan väitteiden mukaan Putin olisi käynyt myös kahden tunnin keskustelun luottomiehensä ja silovikkien voimahahmon Nikolai Patrushevin kanssa tilapäisjärjestelyistä.

Boston Herald -lehden mukaan Putinilla ja Patrushevilla on molemmilla KGB-tausta.

Patrushev nousi Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n päälliköksi Putinin valtaannousun yhteydessä 1999 ja palveli toukokuuhun 2008 saakka. Hänet tunnetaan luonteeltaan vakavana ihmisenä, johon Putin luottaa.