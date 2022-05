Venäjä on puhunut yli kaksi kuukautta ”sotilaallisesta erikoisoperaatiosta”. Sodanjulistus mahdollistaisi laajan liikekannallepanon.

Sana sota on ollut tähän saakka pannassa Vladimir Putinin Venäjällä.

Venäjä aikoo julistaa sodan ensi viikolla voitonpäivänä, uskovat monien länsimaiden viranomaiset. Virallinen sodanjulistus mahdollistaisi Venäjän lain mukaan liikekannallepanon ja mahdollistaisi sotajoukkojen kasvattamisen reserviläisillä ja varusmiehillä.

Maanantaina 9. toukokuuta juhlitaan Venäjällä maassa historiallisesti tärkeää voitonpäivää suurin sotilasparaatein. Voitonpäivänä Venäjä juhlii, miten puna-armeija voitti natsi-Saksan vuonna 1945. Muun muassa Britannian puolustusministeri Ben Wallace on jo viime viikolla sanonut uskovansa, että Venäjä voi käyttää tilaisuutta sodan julistamiseen.

– Mielestäni hän on luonut pohjaa ilmoitukselle voitonpäivän paraatissa peittääkseen epäonnistumisensa, Wallace sanoi BBC Radio 4:n Today-ohjelmassa.

Tähän saakka Venäjä on väittänyt joukkojensa suorittavan Ukrainassa ”sotilaallista erikoisoperaatiota”. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta.

Sodassa on ollut ammattisotilaiden lisäksi mukana myös venäläisiä varusmiehiä, mutta Vladimir Putin on väittänyt, että heidät on lähetetty taistelemaan vastoin hänen käskyään. Venäjän uskotaan menettäneen sodassa merkittäviä määriä sotilaita ja sotakalustoa.

– Hänen on myönnettävä, että kyseessä on sota, jotta hän voi panna liikekannalle lisää venäläisiä, Wallace arvioi.

Myös ajatushautomo Cepa (Center for European Policy Analysis) on kertonut uskovansa, että Putin tahtoo laajamittaisen liikekannallepanon.

Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja Ned Price sanoi maanantaina CNN:n mukaan, että on hyvät syyt uskoa Venäjän tekevän kaikkensa käyttääkseen voitonpäivää propagandaansa.

– Siinä olisi suurta ironiaa, jos Moskova käyttäisi voitonpäivänä tilaisuutta sodan julistamiseen, mikä sinänsä antaisi sille mahdollisuuden lisätä asevelvollisia tavalla, johon se ei pysty nyt. Tavalla, joka olisi yhtä kuin sen paljastaminen maailmalle, että sen sotatoimet ovat epäonnistuneet, että sen sotilaallinen kampanja ja sotilaalliset tavoitteet ovat epäonnistuneet, Price sanoi.

CNN kertoo viranomaisten pitävän tärkeänä myös sitä, että sodanjulistuksella voitaisiin nostattaa kansalaisten mielipidettä hyökkäyksestä Ukrainaan.