Ennakkopäätöksen kaatuminen voisi johtaa aborttikieltoon lähes joka toisessa Yhdysvaltain osavaltiossa.

Yleinen aborttioikeus saattaa olla ohi Yhdysvalloissa, jos maan korkein oikeus kumoaa vanhan ennakkopäätöksen kesäkuussa, kuten alustava asiakirja kertoo.

Politicon käsiinsä saaman helmikuisen ratkaisuesityksen mukaan korkein oikeus on kaatamassa vuoden 1973 Roe vastaan Wade -ennakkopäätöksen. Lehti on julkaissut verkossa koko 98-sivuisen asiakirjan.

”On aika noudattaa perustuslakia ja palauttaa aborttikysymyksestä päättäminen kansan valitsemille edustajille”, ratkaisuesityksessä kirjoitetaan.

CNN kuvaa tietoa uutispommiksi, ja Reuters kirjoittaa sen lähettävän shokkiaaltoja ympäri Yhdysvaltoja. Megafonit ja plakaatit ovat kovassa käytössä Washington DC:ssä, kun mielenosoittajat iloitsevat ja surevat voimalla.

Aborttioikeutta rajaava linjaus oli odotettavissa, koska enemmistö korkeimman oikeuden yhdeksästä tuomarista on tätä nykyä konservatiiveja. Yllättävää on, että korkeimman oikeuden asiakirja vuodettiin julkisuuteen.

Korkeimman oikeuden puheenjohtaja, tuomari John Roberts on vahvistanut ratkaisuesityksen aidoksi ja kertonut, että vuodosta aloitetaan sisäinen selvitys.

Aborttia vastustavat mielenosoittajat iloitsivat korkeimman oikeuden edessä vuodetusta päätösluonnoksesta. He katsovat olevansa pro-life eli ”elämän puolella”.

Aborttioikeutta puolustavan mielenosoittajan henkari korkeimman oikeuden pylväikön edessä. Aborttioikeutta puolustavat pelkäävät laittomien aborttien lisääntyvän, jos laillinen abortti kielletään tai tehdään vaikeaksi.

Kaikki alkoi Norman, 22, kolmannesta raskaudesta

Yhdysvaltain 1700-luvulta oleva perustuslaki on lisäyksineenkin lyhyt, ja sen rajoja määritellään jatkuvasti korkeimman oikeuden marmoripalatsissa Washingtonin DC:ssä.

Korkein oikeus linjasi vuonna 1973, että naisella on perustuslaillinen oikeus keskeyttää raskaus, kunnes sikiö selviää kohdun ulkopuolella eli tätä nykyä noin 23. raskausviikolle. Oikeutta ei voida rajoittaa liittovaltion tai osavaltioiden laeilla. Vuonna 1992 aborttioikeutta vahvistettiin Planned Parenthood vastaan Casey -päätöksellä, joka ratkaisuesityksen mukaan kumottaisiin myös.

”Jane Roe” eli Norma McCorvey (paperit kädessään vasemmalla) ja hänen asianajajansa Gloria Allred tuulettivat korkeimman oikeuden edessä huhtikuussa 1989.

Alun perin vuonna 1970 kyse oli Jane Roe -salanimeä käyttäneestä 22-vuotiaasta Norma McCorveystä, joka halusi keskeyttää raskautensa. Se oli hänelle jo kolmas. Texasin lainsäädäntö kuitenkin kielsi abortit, jos se ei uhannut naisen henkeä. Tapaus eteni Texasista Washington DC:n korkeimman oikeuden saleihin, ja kun abortti julistettiin lailliseksi vuonna 1973, oli McCorvey jo synnyttänyt ja antanut lapsen adoptoitavaksi.

Myöhemmin katoliseksi kääntynyt McCorvey on kertonut saaneensa aborttioikeutta ajavalta liikkeeltä rahaa tapauksen viemisestä oikeuteen.

Aikoinaan ennakkopäätös hyväksyttiin äänin 7–2. Sen puolesta äänesti viisi republikaanien nimittämää ja kaksi demokraattien nimittämää tuomaria. Ennakkopäätöksen nimi Wade tulee tapauksen piirisyyttäjä Henry Wadesta.

1980-luvulla Norma McCorvey kampanjoi aborttioikeuden puolesta. Kuvassa McCorvey sinisessä paidassa naisten oikeuksien marssilla 1989.

”Vahingollisia seurauksia”

Tuomari Samuel Alito.

Uudessa ratkaisu­esityksessä korkeimman oikeuden konservatiivi­tuomari Samuel Alito kirjoittaa, että vuoden 1973 päätös oli perusteiltaan ”äärimmäisen heikko” ja sillä oli ”vahingollisia seurauksia”.

Asiakirjassa muun muassa todetaan, ettei aborttia mainita perustus­laissa.

”Vääjäämätön johto­päätös on, että oikeus aborttiin ei ole juurtunut syvälle kansa­kunnan historiaan ja perinteisiin”, ratkaisu­ehdotuksessa kirjoitetaan.

Ratkaisuesitys on vasta alustava asiakirja. Vastaavia korkeimman oikeuden alustavia asiakirjoja ole New York Timesin mukaan koskaan vuodettu julkisuuteen. Barack Obaman hallinnossa työskennellyt asianajaja Neal Katyal kutsui vuotoa Pentagonin papereiden kaltaiseksi vuodoksi.

Presidentti Joe Biden.

Presidentti Joe Biden julkaisi tiistaina tiedotteen, jossa hän toivoo korkeimman oikeuden pitävän ennakko­päätöksen voimassa.

– Emme tiedä, onko tämä luonnos aito vai kuvastaako se tuomio­istuimen lopullista päätöstä, hän aloittaa poikkeuksellisen kannanoton.

– Mielestäni naisen oikeus päättää on perustavan­laatuinen. Roe on ollut maan laki lähes viisi­kymmentä vuotta, ja oikeuden­mukaisuus ja lakimme vakaus edellyttävät, että sitä ei kumota.

Bidenin tiedotteessa argumentoidaan ennakkopäätöksen pohjaavan perustuslain 14. lisäykseen. Biden kirjoittaa Valkoisen talon valmistelevan ”hallinnollista vastausta jatkuviin hyökkäyksiin abortti- ja lisääntymis­terveys­oikeuksia vastaan”.

Varapresidentti Kamala Harris sanoi kaikkien amerikkalaisten oikeuksien olevan nyt vaarassa.

Korkeimman oikeuden odotetaan julkistavan virallinen kantansa kesäkuun lopussa. Politicon mukaan Aliton puolella ennakkopäätöstä kaatamassa olisivat tuomarit Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh ja Amy Coney Barrett. Kannat voivat vielä muuttua.

”Minun vartaloni, minun valintani”, luki monissa aborttioikeutta kannattavissa plakaateissa Washingtonin yössä.

Noin puolet osavaltioista kieltolinjalla

Korkein oikeus käsittelee vanhaa aborttilinjausta, koska se punnitsee, onko Mississipin uusi aborttilaki linjassa perustuslain kanssa. Mississippin uusi laki kieltää abortit 15. raskausviikon jälkeen.

Mississippi on yksi lukuisista Yhdysvaltain osavaltioista, jotka ovat viime vuosina halunneet rajata aborttioikeutta. Aborttioikeuden puolesta olevan Guttmacher-instituutin mukaan Yhdysvaltojen osavaltioista 26 olisi kieltämässä abortin ”varmasti tai todennäköisesti”, jos Roe vastaan Wade kumotaan.

Joissakin osavaltioissa uusi aborttilaki voisi tulla voimaan jotakuinkin välittömästi. Esimerkiksi Texasissa voitaisiin kieltää jotakuinkin kaikki abortit 30 päivässä korkeimman oikeuden päätöksestä.

New York Timesin mukaan abortti todennäköisesti kielletään tai aborttioikeutta rajataan merkittävästi 22 osavaltiossa, jos Roe vastaan Wade -ennakkopäätös kumotaan. Lähes kaikki osavaltiot ovat republikaanien johdossa ja vahvasti uskonnollisia. Joukossa on muun muassa Etelä-Yhdysvaltain Raamattuvyöhyke, monia Keskilännen ja lännen osavaltioita.

Aborttia vastustava floridalainen Patricia seisoi kylttinsä kanssa Planned parenthood -seksuaaliterveysjärjestön pisteen edessä maaliskuussa. ”Elämä, ensimmäinen riistämätön oikeus”, kyltissä lukee.

Ennakkopäätöksen kumoaminen johtaisi New York Timesin uutisoiman tutkimuksen mukaan siihen, että aborttien kokonaismäärä tulisi todennäköisesti laskemaan ainakin 14 prosentilla. Uusi perustuslaintulkinta vaikuttaisi erityisesti naisiin, jolla ei ole varaa matkustaa toiseen osavaltioon hakemaan aborttia tai joille se ei ole lastenhoidollisesti tai töiden tai opintojen takia mahdollista. Reutersin mukaan esimerkiksi Floridasta pitäisi ajaa 11 tuntia (1 100 kilometriä) Pohjois-Carolinaan, missä abortin uskotaan pysyvän laillisena.

Muun muassa Länsirannikolla, Coloradossa, Kansasissa, Illinoissa ja lähes kaikkialla Itärannikolla aborttioikeus on taattu osavaltion omassa lainsäädännössä. Center for Reproductive Rightsin mukaan Roe vastaan Waden ennakkopäätöksen kaatumisesta huolimatta aborttioikeus on turvattu 21 osavaltiossa ja pääkaupungissa Washington DC:ssä. Kalifornian kuvernööri kertoi Politicon uutisen jälkeen ehdottavansa aborttioikeuden takaavaa lisäystä osavaltion perustuslakiin. New Yorkin kuvernööri lupasi, että osavaltio takaa aina oikeuden keskeyttää raskaus.

Certer for Reproductive Rightsin mukaan ennakkopäätöksen kaatuminen jakaisi Yhdysvallat ”aborttiautiomaahan” ja ”aborttiturvapaikkoihin”.

Kirurgista aborttia eli kaavintaa edeltävä ultraäänitarkastus Oklaholmassa joulukuussa.

Abortin aikaraja heti alkuraskauteen

Texasissa tuli syyskuussa voimaan tiukka aborttilaki, joka kieltää raskauden keskeyttämisen, jos sikiön sydämensykkeen voi havaita eli noin kuudennesta viikosta eteenpäin. Korkein oikeus päätti äänin 5–4, että se ei estä lain voimaantuloa. Texasin aborttilaki ei ainakaan välttämättä ole Roe vastaan Waden vastainen, sillä osavaltiossa ei rangaista aborttia hakevaa naista vaan abortin toteuttamisessa auttavia.

Käytännössä Texasin laki kielsi noin 85–90 prosenttia aborteista. Suurta osaa raskauksia ei ole edes havaittu kuudenteen raskausviikkoon mennessä.

Laskennallisesti ensimmäinen raskausviikko alkaa jo raskautta edeltävien kuukautisten ensimmäisestä vuotopäivästä. Kun kuukautiset jäävät raskauden takia tulematta, on viides raskausviikko tyypillisesti alkamaisillaan. Alkio on tuolloin kaksi viikkoa vanha ja alle millimetrin pituinen.

Kuluvan vuoden aikana Idaho ja Oklaholma ovat säätäneet uudet aborttilait, joissa takaraja abortille on Texasin tavoin kuudennessa raskausviikossa.

Oklaholman senaatti sääti huhtikuussa myös lain abortin täyskiellosta, mutta osavaltion edustajainhuone ei ole käsitellyt vielä lakia. Monet ovat ajaneet Texasista, Yhdysvaltain toisiksi suurimmasta osavaltiosta, naapuriosavaltioon Oklaholmaan hakemaan aborttia.

Oklaholmalaisella aborttiklinikalla oli joulukuussa paperipusseissa valmiina välineitä ja jatko-ohjeita lääkkeelliseen aborttiin. Päivän 20 abortista 17 tehtiin texasilaiselle.

Aborttikielto on säädetty kuluvan vuoden aikana myös Arizonassa, Floridassa, Kentuckyssä, Länsi-Virginiassa ja Wyomingissa. Arizonassa, Floridassa ja Kentuckyssä on säädetty 15 viikon takarajasta abortille.

Eri osavaltioissa aborttikieltoihin lukeutuu tai ei lukeudu poikkeuksia, jos raskaus johtaa lääketieteellisiin komplikaatioihin tai jos raskauden taustalla on raiskaus tai insesti.

Mielipiteet abortista ovat politisoituneet voimakkaasti Yhdysvalloissa. Tutkimuslaitos Pew’n mukaan 59 prosenttia kaikista yhdysvaltalaisista oli sen kannalla, että abortin tulee olla laillinen kaikissa tai melkein kaikissa tapauksissa. 39 prosenttia katsoi, että abortin tulee olla laiton kaikissa tai lähes kaikissa tapauksissa.

Ero demokraatteja ja republikaaneja kannattavien välillä on suuri. Aineiston mukaan 63 prosenttia republikaaneja kannattavista haluaa abortin olevan laiton kaikissa tai lähes kaikissa tapauksissa, kun taas demokraatteja kannattavista 80 prosenttia haluaa abortin olevan laillinen kaikissa tai lähes kaikissa tapauksissa.

Varmaa lienee, että aborttioikeus on kuuma kysymys ensi syksyn välivaaleissa eli kongressin vaaleissa.

Liberaalin tuomarin Ruth Bader Ginsburgin, 87, kuolema syyskuussa 2020 tarjosi Donald Trumpille mahdollisuuden kolmanteen nimitykseen.

Trumpin nimitykset käänsivät korkeimman oikeuden tasapainon

Yhdysvaltain presidentti käyttää suurta ja kauaskantoista valtaa, kun hän nimittää uuden tuomarin korkeimpaan oikeuteen. Nimitykset ovat elinikäisiä, ja tuomarit virassa tyypillisesti vuosikymmeniä.

Edellisen presidentin Donald Trumpin kauden aikana avautui poikkeuksellisesti kolme tuomarin paikkaa. Trump oli luvannut äänestäjilleen aborttia vastustavia tuomareita, ja hän nimitti tehtäviin Neil Gorsuchin, Brett Kavanaugh’n ja Amy Barrettin. Korkeimman istuimen aatteellinen tasapaino kellahti. Nykyisin tuomareista kolme on taustaltaan liberaaleja ja kuusi konservatiiveja.

Joe Biden nimitti huhtikuussa Ketanji Brown Jacksonin korkeimman oikeuden tuoreimmaksi tuomariksi. Koska tämä korvaa tuomarina toisen demokraattipresidentin nimittämän tuomarin Stephen Breyerin, valtasuhteet eivät muutu. Bill Clinton nimitti Breyerin tehtävään vuonna 1994.