Syövälle toisen jalkansa menettänyt nainen teki hurjan ennätyksen – juoksi 104 maratonia 104 päivässä

Matkaa kertyi ennätysyrityksen aikana noin 4 400 kilometriä.

EteläafrikkalaisNainen, joka aloitti juoksemisen menetettyään vasemman jalkansa syöpään, on ylittänyt Guinnessin maailmanennätyksen useimpien peräkkäisten maratonien osalta. 46-vuotias Jacky Hunt-Broersma on juossut reilut 42 kilometriä joka päivä tammikuun puolivälistä lähtien, BBC kertoo.

Lauantaina hän saattoi matkan maaliin 104. kerran peräkkäin – samassa määrässä päiviä. Nyt Hunt-Broersma odottaa ennätyksensä varmennusta, jonka arvellaan kestävän noin kolme kuukautta.

Ennätyksensä jälkeisenä päivänä herääminen ensimmäiseen lepopäivään oli nykyään Yhdysvaltain Arizonassa asuvalle Hunt-Broersmalle omituinen kokemus.

– Toinen puoli minusta oli todella iloinen siihen, että olin saanut urakkani päätökseen. Samaan aikaan toinen puoli ajatteli, että minun pitäisi lähteä juoksemaan.

Maratoonarin keho on toipumassa ennätysyrityksestä pysähtymisestä huolimatta. Väsymyksestä huolimatta on hän kuitenkin kiitollinen, sillä juokseminen on antanut hänelle takaisin itsevarmuuden, jonka hän pelkäsi menettäneensä lopullisesti.

Hunt-Broersman asuessa Hollannissa vuonna 2002 lääkärit diagnosoivat hänelle Ewingin sarkooman, joka on harvinainen luusyövän muoto. Hänen vasen jalkansa amputoitiin vain kaksi viikkoa myöhemmin, kun hän oli 26-vuotias.

Parin ensimmäisen vuoden ajan Hunt-Broersman oli vaikea sopeutua jalan menetyksen aiheuttamaan elämänmuutokseen. Hän oli vihainen, ja koki erilaisuutensa noloksi. Hän pukeutui julkisilla paikoilla pitkiin housuihin, jottei kukaan huomaisi jalkaproteesia.

Hetken mielijohteesta hän päätti aloittaa juoksemisen vuonna 2016, minkä jälkeen hän on tehnyt siitä elämäntavan.

Vuoden 2022 alussa hän päätti alkaa juoksemaan maratonin päivittäin rikkoakseen peräkkäisten maratonien ennätyksen, joka oli tuolloin 95.

Kokonaisuudessaan Hunt-Broersma juoksi ennätysyrityksensä aikana noin 4 400 kilometriä. Hän on jakanut matkastaan ahkerasti sisältöä sosiaalisessa mediassa, ja kerännyt lähes 85 000 euroa hyväntekeväisyyteen Amputee Blade Runners -hyväntekeväisyys­organisaatiolle.

Hän toivoo, että olisi aloittanut juoksemisen aikaisemmin.

– Juoksulla on ollut todella suuri vaikutus mielentilaani, ja se on osoittanut, kuinka vahva kehoni voi olla. Se auttoi minua hyväksymään kuka olen ja opettanut, että pystyn tekemään vaikeita asioita.

Hunt-Broersmalla on jo seuraava kohde tähtäimessään. Utahissa järjestetään lokakuussa Moab-kestävyysjuoksukilpailu, jonka matka on reilut 386 kilometriä.