Washington Post: Mariupolin terästehtaalla edelleen noin 200 siviiliä

Paikallisen poliisin edustajan mukaan Mariupolista oli maanantaina määrä lähteä bussisaattue Zaporizzjaan, mutta jotain meni pieleen.

Etelä-Ukrainassa Mariupolin satamakaupungin viimeisten puolustajien linnoitukseksi muodostuneella terästehtaalla on edelleen noin 200 siviiliä, mukaan lukien 20 lasta, kertoo ukrainalaisviranomainen yhdysvaltalaislehti Washington Postille.

Donetskin alueellisen poliisin edustajan Mykhailo Vershyninin mukaan Mariupolista oli maanantaina määrä lähteä bussisaattue Zaporizzjaan, mutta jokin meni pieleen. Saattueen on nyt määrä lähteä tiistaina.

Siviilien evakuoinnit Azovstalin tehtaalta aloitettiin viikonloppuna. Ukrainalaisviranomaisten mukaan venäläisjoukot ovat jatkaneet tehtaan pommittamista, vaikka Venäjän presidentti Vladimir Putin väitti määränneensä, että iskut lopetettaisiin.

Vershynin kertoi maanantaina pommituksia olleen koko päivän. Washington Postille antamiensa kommenttien yhteydessä hän kertoi myös odottavansa uusia pommituksia alkavaksi.

Maanantaille odotettua, ja Vershyninin kertomien tietojen perusteella epäonnistunutta, evakuointioperaatiota kommentoi aiemmin jo Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba. Hän kertoi maanantaina evakuoinnin olevan "käynnissä", muttei antanut tästä lisää tietoja.

– Kaikki on hyvin haurasta, asiat voivat hajota minä hetkenä hyvänsä. Niinpä on parempi odottaa, kunnes evakuointi on ohi, Kuleba sanoi yhdessä Tanskan ulkoministerin Jeppe Kofodin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Mariupolin kaupunginvaltuusto on vahvistanut osaltaan viestipalvelu Telegramissa, että siviilejä on määrä evakuoida Mariupolista tiistaina. Asiasta kertoo englanniksi muun muassa uutiskanava CNN.

Kaupunginvaltuuston mukaan evakuoinneista on sovittu virallisesti YK:n ja Punaisen Ristin kanssa. Mariupolilaisia evakuoivan saattueen on määrä lähteä paikallista aikaa aamuseitsemältä liikenneympyrästä läheltä Berdianskin kaupunkia. Ukraina on samalla aikavyöhykkeellä Suomen kanssa.

Azovstalin terästehtaan alueelta evakuoitiin sunnuntaina jo noin sata siviiliä.

Evakuoitujen odotettiin aiemmin pääsevän Zaporizzjaan maanantaina. Ukrainan valtion tietotoimisto Ukrinform kertoi kuitenkin myöhään maanantaina, että evakuoidut siviilit olisivat pääsemässä Ukrainan hallussa olevaan Zaporizzjan kaupunkiin tiistaina.

Zaporizzja sijaitsee yli 200 kilometrin päässä Mariupolista.