Puolustusministeriön käsikirjan mukaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomukset ovat rangaistavia tekoja, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Butshan asukkaat hautasivat Venäjän miehitysjoukkojen tappamia siviilejä 5. maaliskuuta. Siviiliväestön suojelu on keskeinen osa kansainvälistä humanitaarista lakia.

Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa virtaa jatkuvasti julkisuuteen järkyttäviä tietoja siviiliväestöön kohdistuneista raakuuksista. Kansainvälinen rikostuomioistuin on sekin jo avannut tutkinnan Venäjän epäillyistä sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Hirmuteoista huolimatta naapurimaahansa hyökänneet ammattisotilaat ja heidän komentajansa kuitenkin ilmeisesti tuntevat kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja sodan oikeussääntöjä. Heidän täytyy tuntea, sillä Venäjän puolustusministeriö julkaisi aiheesta paksun ohjepumaskan elokuussa 2001. On tosin vaikea arvioida, missä määrin tätä Venäjän federaation asevoimien kansainvälisen humanitaarisen oikeuden käsikirjaa käytetään sotilaskoulutuksessa.

Venäläisestä käsikirjasta kertoi muun muassa Yhdysvaltain liittovaltion vetoomustuomioistuimen piirituomari Evan Wallach oikeustieteellisessä Lawfare-julkaisussa 25. huhtikuuta. Wallach on palvellut Yhdysvaltain puolustushallinnon oikeudellisella osastolla ja on muun muassa kirjoittanut kirjan sodan oikeussäännöistä 21. vuosisadalla.

Puolustusministeriö antaa käsikirjassa Venäjän asevoimille yksiselitteiset ohjeet ottaa kansainvälinen humanitaarinen oikeus huomioon, kun sotaa suunnitellaan ja käydään. Käsikirja on linjassa muun muassa Venäjän allekirjoittamien Geneven sopimusten kanssa.

Käsikirja kieltää muun muassa hyökkäykset siviiliväestön keskittymiä ja siviiliasutusta vastaan, siviilien surmaamisen, kiduttamisen ja tahallisen haavoittamisen, panttivankien ottamisen, siviiliväestön terrorisoimisen ja näännyttämisen nälkään sotilaallisten tavoitteiden saavuttamiseksi, siviileille elintärkeiden kohteiden tärvelemisen tai siirtämisen pois, kulttuuriomaisuuden ja historiallisten muistomerkkien tuhoamisen sekä käskyt ryöstellä asutuskeskuksia.

Mutta mitä tapahtui Butshassa, Tshernihivissä, Irpinissä, Kramatorskissa ja kymmenissä muissa Ukrainan kylissä ja kaupungeissa? Karmeuksia karmeuksien perään.

Ilta-Sanomat tutustui tuhottuun Butshaan huhtikuun alussa, venäläisjoukkojen poistuttua alueelta.

”Erityisen vaarallisia kohteita” ovat manuaalin mukaan ydinvoimalaitokset, joiden tuhoaminen saattaa vapauttaa haitallisia aineita ympäristöön ja aiheuttaa suurta vahinkoa siviiliväestön keskuudessa. Hyökkäämällä niitä vastaan ei saa aiheuttaa riskiä, vaikka ne olisivat sotilaallisia kohteita. Nämä ohjeet varmaankin unohtuivat venäläisten tunkeutuessa Tshernobylin ja Zaporizzjan ydinvoimalaitoksiin.

Käsikirja kertoo sotilaille selkeästi, että humanitaarisen oikeuden rikkomukset ovat rangaistavia tekoja. Niihin syyllistyneet voidaan asettaa juridiseen vastuuseen Venäjän federaation rikoslain mukaisesti. Miksiköhän tämä tekstikappale unohtui, kun Vladimir Putin palkitsi Butshassa riehuneen moottoroidun jalkaväkiprikaatin antamalla sille kaartinyksikön arvonimen.

” Venäjä kiistää johdonmukaisesti raportit humanitaarisen oikeuden rikkomuksista ja syyttää niistä Ukrainaa.

BrutaaliN voimankäytön siviilikohteita vastaan, viattomien ihmisten murhien, raiskausten ja omaisuuden laajamittaisen ryöstelyn ei siis tämän ohjekirjan perusteella pitäisi kuulua Venäjän sodankäyntitapaan.

Venäjä kiistää johdonmukaisesti raportit humanitaarisen oikeuden rikkomuksista ja syyttää niistä Ukrainaa. Venäjän puolustusministeriön mukaan ukrainalaiset ovat muun muassa estäneet tulituksellaan yrityksiä siviilien evakuoimiseksi ja sijoittaneet raskaiden aseidensa tuliasemia asuinrakennusten, päiväkotien, koulujen ja klinikoiden läheisyyteen.

”Samaan aikaan niin sanotut sivistyneet länsimaat osoittavat täydellistä välinpitämättömyyttä miljoonien Ukrainan kansalaisten kohtalosta eivätkä ryhdy mihinkään käytännön toimiin estääkseen Ukrainaa loukkaamasta kansainvälistä humanitaarista oikeutta”, kirjoitti Venäjän puolustusministeriö verkkosivuillaan 19. huhtikuuta.

Häikäilemätöntä, suorastaan uskomatonta tekstiä.

Sodissa ei kuitenkaan ole puhtoisia osapuolia – se on selvä asia. Esimerkiksi Jugoslavian hajoamissodissa bosniakkeja pidettiin viattomina uhreina, kunnes esiin nousi tosiasioita heidän syyllistymisestään sotarikoksiin. Se ei tietenkään muuttanut sitä, että serbit syyllistyivät Bosnian sodan suurimpiin törkeyksiin, etniseen puhdistukseen ja kansanmurhaan. Ukrainassa hyökkääjä ja säälimätön tuhoaja on Venäjä, vaikka konfliktista vielä havaittaisiinkin harmaita sävyjä.

Venäjän asevoimien toiminnassa on kaiken lisäksi nähtävissä selkeä linja ja jatkumo: siviiliväestöön kohdistuneista raakuuksista ja asutuskeskusten silmittömästä tuhoamisesta on tullut julma perinne. Se on ollut keskeisessä osassa Venäjän operaatioissa Tshetshenian ja Syyrian sodissa, Ukrainasta nyt puhumattakaan.

On vaikea arvioida, missä määrin rikollinen ja raaka tapa sotia liittyy Venäjän asevoimien antamiin voimankäyttösääntöihin. Julkista tietoa kulloinkin voimassa olevista säännöistä on vaikea saada. Jatkuvat hyökkäykset siviilikohteisiin viittaavat kuitenkin Venäjän sodanjohdon tarkoitukselliseen ja täydelliseen piittaamattomuuteen siviilien suojelusta ja keskeisimmistä ihmisoikeuksista, oikeudesta elämään ja fyysiseen koskemattomuuteen. Venäjän sodankäynnin suorana tarkoituksena on ilmeisesti aiheuttaa siviileille mahdollisimman suurta kärsimystä.

Syyriassa Venäjä aloitti sotilasoperaatiot vuonna 2015, tukeakseen diktaattori Bashar al-Assadia maan verisessä sisällissodassa. Aluksi Venäjä raportoi säännöllisesti julkisuuteen ilmaoperaatioistaan ja niiden kohteista. Sodan edetessä raportit kuitenkin muuttuivat vähitellen epämääräisiksi ja ylimalkaisiksi. Venäjän ilmavoimien käyttämät epätarkat, ohjaamattomat pommit ilmeisesti aiheuttivat niin paljon siviiliuhreja, ettei pommituksista haluttu enää kertoa. Sairaaloiden ja moskeijoiden raportoidut tuhoamiset sekä todisteet rypäleaseiden käytöstä olivat nekin Kremlille kiusallisia.

Venäjän viestintä Syyrian sodasta vaihtuikin sitten vähitellen kaiken kiistäväksi ja hyökkääväksi – propagandan ja disinformaation levittämiseksi. Tämä tapa viestiä on vallalla Ukrainan hyökkäyssodan raportoinnissa ja sodankäyntiin liittyvissä julkisissa lausunnoissa.

Ukrainalaisnainen polvistui itkien päästyään pois Venäjän joukkojen jättämästä Ryska Lozovasta 30. huhtikuuta.

Kuvaavinta Kremlin ja Venäjän sodanjohdon ajattelulle on se, ettei Ukrainan sota ole mukamas lainkaan sotaa. Hyökkäys on ”erikoisoperaatio”, jonka kutsuminen sodaksi on kielletty.

Venäjän narratiivi saattaa tässä suhteessa vielä muuttua. Jos ammatti- ja sopimussotilaiden armeija ei pysty saavuttamaan edes osittaisia tavoitteita Ukrainassa tai sitä uhkaa selkeä tappio, voi Putinin olla pakko julistaa Ukrainalle sota. Silloin hän voi kutsua reserviläisiä palvelukseen ja heittää myös asevelvollisia Ukrainaan.

Hetkinen. Humanitaarisen oikeuden rikkomusten lisäksi myös hyökkäyssota on erikseen kielletty Venäjällä. Rikoslaissa säädetty kielto juontuu Nürnbergin tuomioistuimessa toisen maailmansodan jälkeen syntyneistä kansainvälisen oikeuden periaatteista, joita Neuvostoliitto oli keskeisesti luomassa.

Sodanjulistusta varten Putin joutuisi tekemään hyökkäyssodasta puolustussodan. Se olisi todella kuvottava silmänkääntötemppu.

