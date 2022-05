Miten pitkään Mariupol kestää ja mitä kaupungista jää jäljelle? Asiantuntijoilta karu arvio

Mariupol on ollut piiritettynä kaksi kuukautta.

Etelä-Ukrainassa Azovstalin terästehtaalta Mariupolin satamakaupungista on evakuoitu 101 siviiliä yhteistyössä Punaisen Ristin kanssa, kertoi YK. Viisi päivää kestänyt evakuointioperaatio saatiin onnistuneesti suoritettua tiistaina.

YK:n edustajan mukaan evakuoitujen joukossa oli naisia, miehiä, lapsia ja vanhoja ihmisiä, jotka olivat suojautuneet tehdaskompleksin tunneleihin ja bunkkereihin venäläisjoukkojen pommituksilta.

Ukrainalaisviranomaiset ovat kertoneet, että terästehtaalla olisi yhä loukussa noin 200 siviiliä, myös lapsia.

Venäjä aloitti tiistaina uudelleen terästehdaskompleksin tulittamisen tykistöllä ja lentokoneilla. Ukrainan mukaan tulitus on raskasta.

Azovstalin terästehtaalta Mariupolista evakoitiin 101 siviiliä yhteistyössä Punaisen Ristin kanssa, kertoi YK tiistaina.

– Azovstalin tehdasalueelle kohdistuu voimakas hyökkäys, jota panssariajoneuvot ja tankit tukevat. Lisäksi venäläisjoukot yrittävät tuoda laivoilla maihin suuren määrän jalkaväkeä, kertoi Azovin rykmentin varakomentaja Sviatoslav Palamar.

Venäjän puolustusministeriön mukaan ukrainalaisjoukot ovat käyttäneet siviilien evakuoimiseen tarkoitettua taukoa hyväkseen miehittääkseen taisteluasemansa tehtaalla.

Mariupol on ollut piiritettynä kaksi kuukautta.

Sotataidon laitoksen johtaja Petteri Kajanmaa Maanpuolustuskorkeakoulusta toteaa, että tilanne Mariupolissa näyttää edelleen yhtä pahalta kuin se on viimeiset viikot näyttänyt.

– Ne ihmiset, jotka ovat jumissa Azovstalin teräskompleksissa, kärsivät suunnattomasti. Ei ole tietoa, onko heillä mahdollisuutta syömiseen, juomiseen ja lääkintähuoltoon.

Asiantuntija arvioi, etteivät Azovstalissa olevat ukrainalaissotilaat antaudu niin kauan kuin alueella on siviilejä.

– Venäjä on edelleen käyttänyt tykkitulta, mutta tiettävästi ei ole pyrkinyt noin viikkoon valloittamaan itse teräskompleksia.

Kajanmaan mukaan Azovstalin ukrainalaisjoukkojen vastarinnasta huolimatta Mariupolin kaupunki on käytännössä ollut jo pidempään Venäjän hallinnassa.

– Azovstalissa olevat sotilasosastot – merijalkaväen pataljoona ja Azovin rykmentin pataljoona – ovat vain kourallinen sotilasvoimaa. He pärjäävät siellä vielä ainoastaan siksi, että alue on erittäin hankala. Se on valtava tehdaskompleksi, jossa on paljon maanalaisia tiloja.

Lue lisää: Tällainen on Mariupolin puolustuksen viimeinen linnake Azovstal – ”Ala­puolella on käytännössä toinen kaupunki”

Kajanmaa sanoo, että ilmeisesti Azovstalin tehtaassa olevat ukrainalaiset sotilaat eivät ole antautumassa.

– Heille ei ole annettu Ukrainan asevoimilta tai johdolta sellaista kehotusta, ja luulen, että he myöskään eivät uskalla antautua. Pelkona on, että Venäjä ei tulisi käsittelemään heitä kansainvälisten sodan oikeussääntöjen mukaan, vaan heitä voisi odottaa kamalampi kohtalo.

Azovin rykmentin juuret ovat kiistanalaisessa Azovin pataljoonassa, jonka äärioikeisto­aktivistit perustivat vuonna 2014 sodan alettua Itä-Ukrainassa.

Mariupolin kaupunki on ollut piiritettynä jo yli kaksi kuukautta ja kärsinyt pahoin jatkuvasta tulituksesta.

Ääriajattelua on sittemmin tiettävästi siivottu rykmentin riveistä. Venäjälle rykmentin äärioikeistotausta on käyttökelpoinen ase propagandassa, jossa se pyrkii maalaamaan Ukrainasta kuvaa natsien vallassa olevana maana.

Nykyään Azovin rykmentti on osa Ukrainan Kansalliskaartia.

Kajanmaa arvioi, että jos Azovstalin terästehtaassa vielä olevat Ukrainan joukot evakuoitaisiin pois tehdasalueelta, tai jos sotilaat joutuisivat Venäjän joukkojen kiinniottamiksi tai antautuisivat, Mariupol jäisi virallisesti täysin Venäjän haltuun.

– Niin kauan kuin siellä on siviilejä, sotilaat eivät todennäköisesti ole pakenemassa, evakuoitumassa tai antautumassa, vaan kokevat velvollisuudekseen suojella siviilejä.

– Kun viimeinenkin siviili on evakuoitu pois, tulee kysymykseen se, mitä sotilaat tekevät. Pyrkivätkö he pakenemaan, naamioituvatko he siviileiksi, antautuvatko vai taistelevatko he, kunnes heitä ei ole enää jäljellä? Helppoa poispääsyä heille ei ole.

Venäjän iskuissa pahoin tuhoutuneessa Mariupolissa ei ole toimivaa kaupunki-infrastruktuuria, jotta siviilit voisivat aloittaa siellä elämänsä uudelleen. Kaupunki pitäisi ensin jälleenrakentaa.

Kajanmaa muistuttaa, ettei tiedossa ole myöskään, mihin asti ruoka tehdasalueella oleville ihmisille riittää.

– Varmaan tunnista tuntiin ja päivästä päivään siellä taistellaan ihan elossa pysymisen kanssa.

Lue lisää: Azovstalin sotilaiden puolisot vetosivat miestensä evakuoimisen puolesta – komentajalla kerrotaan olevan suomalaisia sukujuuria

Kajanmaa pitää mielenkiintoisena sen seuraamista, tullaanko Mariupolissa käynnistämään samanlaisia venäläistämisprosesseja kuin Hersonin alueella.

– Jossa vaihdetaan kaupungin hallinto, valuuttayksikkö, oppikirjojen kielet kouluissa ja niin edelleen. Toisaalta Mariupolin kaupunki on hyvin voimakkaasti tuhottu, eli se on erilaisessa asemassa kuin esimerkiksi Herson.

Venäjän iskuissa pahoin tuhoutuneessa Mariupolissa ei ole toimivaa kaupunki-infrastruktuuria, jotta siviilit voisivat aloittaa siellä elämänsä uudelleen. Kaupunki pitäisi ensin jälleenrakentaa. Kajanpään mukaan Venäjällä ei kuitenkaan välttämättä ole tarvetta tai edes resursseja jälleenrakentaa Mariupolia.

– Mariupolin merkitys on ollut olla satamakaupunki Asovanmerelle sekä kauppa­satama. Tarvitseeko Venäjä sitä, koska heillä on myös omia kauppasatamia? Vai jääkö kaupunki sodan muistomerkiksi, ja Venäjä tarvitsee sen miehittämistä vain siksi, että haluaa maayhteyden Krimin ja Itä-Ukrainan välille. Mariupol sattuu olemaan reitillä.

Suuri osa Mariupolin asukkaista on jo lähtenyt kaupungista. Lisäksi Venäjän on uutisoitu siirtäneen ihmisiä Venäjälle ja Itä-Ukrainan kapinallisalueille.

Mariupolin valtaamisen tarkoituksena on ollut viedä Ukrainalta sen kulkureitti Asovanmerelle ja tuhota sen terästehtaat taloudellisena lähteenä. Taloudellista arvoa tuhotulla kaupungilla ei Venäjälle ole.

– Mariupolissa olevien ihmisten kohtalo on varmaankin joko siirtyä turvallisemmalle alueelle Ukrainaan, jos he sinne pääsevät siirtymään. Ja ne, jotka eivät pääse, siirretään Venäjälle.

– Sitä tässä pelätään, että mitä Mariupolinkin kaupungista ja taistelualueilta paljastuu, kun sinne pääsee tutkijoita tutkimaan, että onko tapahtunut sotarikoksia siviilejä kohtaan. Pelolla odotan.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes arvioi, että tilanne Mariupolin Azovstalissa voi jatkua nykyisellään päiviä tai jopa joitain viikkoja.

– Kuukausiksi venyminen tuntuu mahdottomalta ajatella. Viime päivinä, kun siviilejä on evakuoitu Azovstalista, Ukrainan sotilaat tehtaassa ovat saaneet hieman lepoa.

Moshes muistuttaa, että sekä humanitaarinen katastrofi että taloudellinen vahinko Mariupolissa ovat jo tapahtuneet.

– Tuhansia ihmisiä on kuollut, kaupunki on tuhottu. Kaupungilla ei ole tällä hetkellä taloudellista arvoa Venäjälle, koska sen rakennukset ja teollisuuden mahdollisuudet on tuhottu.

– Mariupolin valtaamisen tarkoituksena on ollut viedä Ukrainalta sen kulkureitti Asovanmerelle ja tuhota sen terästehtaat taloudellisena lähteenä.

Mariupolista paenneet siviilit ovat kertoneet järkyttävistä olosuhteista pommitetussa kaupungissa.

Moshes sanoo, että mikäli Azovstalissa vielä olevat ukrainalaiset sotilaat antautuisivat, Venäjän propagandakoneisto julistaisi sen valtavaksi voitoksi.

– Mikäli tilanne Mariupolissa jatkuu vielä pitkään tällaisena kuin nyt, jossain vaiheessa lakkaamme hiljalleen kuulemasta asiasta Venäjän uutisissa. Venäjä tulee julistamaan voiton riippumatta todellisesta tilanteesta.

Hän arvioi, että Azovstalissa vielä jäljellä olevilla Ukrainan sotilailla on ennen kaikkea symbolinen merkitys – mutta ei pelkästään se.

– Mariupolin puolustuksella on näytetty kaikille, että erittäin vaikeassa ja haastavassakin tilanteessa on mahdollista onnistua taistelemaan vastaan. Se on näytellyt valtavaa roolia Ukrainan joukkojen puolustustahdon ylläpitämisessä, mutta myös niin, että kenties Venäjän parhaita sotilaita on pidetty kiinni Mariupolin taisteluissa.