NYT: Venäjän armeijan komentaja vieraili sodan etulinjassa

Valeri Gerasimovin vierailusta kertovat New York Timesin lähteet.

Venäjän asevoimien komentaja Valeri Gerasimov on vieraillut vaarallisissa etulinja-asemissa Itä-Ukrainassa viime viikon lopulla.

Asiasta kertoivat nimettöminä pysytelleet ukrainalaiset ja yhdysvaltalaiset viranomaislähteet The New York Times -lehdelle. Näin korkea-arvoisten kenraalien vierailut sodan etulinjassa ovat hyvin epätavallisia.

Venäjä yrittää ukrainalaislähteen mukaan muuttaa kurssia sodassa, jonka on arvioitu etenevän tahmeammin kuin mitä Venäjän presidentti Vladimir Putin oli odottanut. Gerasimovin vierailun arvioidaan olevan osa yritystä korjata tilanne.

Ukrainalaismedioiden mukaan Gerasimov olisi myös haavoittunut vierailullaan saaden sirpalehaavan sääreensä Ukrainan armeijan iskussa Izjumiin. Tietoa ei kuitenkaan ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

New York Timesille puhuneet ukrainalaisviranomaiset puolestaan kertoivat vappuna, että he eivät saaneet tietoa Gerasimovin vierailusta tarpeeksi ajoissa, jotta he olisivat voineet saada hänet tähtäimeensä. Ukrainan joukot iskivät venäläisten hallussa olevaan Izjumin kaupungin tukikohtaan lauantaina vasta kun Gerasimov oli jo lähtenyt tukikohdasta. Ukrainalaisten mukaan 200 Venäjän sotilasta kuoli kyseisessä iskussa.

Izjumista Venäjä järjestää hyökkäyksiä, joiden tarkoituksena on saada kokonaan hallintaan Donbassin alue Itä-Ukrainassa.

Tietoja iskusta ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä. Venäjän puolustusministeriö ei ole vastannut The New York Timesin tietopyyntöön asiasta.

– Oletamme että (Gerasimov) oli paikalla, koska on tunnustettu, että (venäläisjoukot) eivät ole vielä ratkaisseet kaikkia ongelmiaan, sanoi yksi lehdelle puhuneista viranomaisista.

Kenraali Gerasimov kuuluu Putinin luottohenkilöihin