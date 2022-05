Kuleban mukaan sota Ukrainassa on Kiinan taloudellisten intressien vastainen.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba on pyytänyt Kiinan valtiollisen uutistoimiston Xinhuan haastattelussa Kiinaa tarjoamaan Ukrainalle turvatakuut. Kuleban haastattelu sisälsi Kiinan valtionmedian julkaisemaksi harvinaisen suorasanaista kritiikkiä Venäjää kohtaan.

Länsimaat ja Ukraina ovat yrittäneet saada Kiinaa tuomitsemaan strategisen kumppaninsa Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan, mutta Kiina on pitänyt kiinni virallisesti puolueettomasta linjasta. Kiinalainen valtionmedia on usein toistellut venäläistä propagandaa ja on esimerkiksi välttänyt kutsumasta Venäjän toimintaa Ukrainassa hyökkäykseksi. Kuleban Xinhua-haastattelu teki kuitenkin tähän poikkeuksen.

– Ukraina tutkii parhaillaan mahdollisuutta saada turvatakuut YK:n turvallisuusneuvoston pysyviltä jäseniltä, mukaan lukien Kiinalta, ja muilta merkittäviltä valtioilta, Kuleba sanoi lauantaina julkaistussa haastattelussa.

– Ehdotamme, että Kiinasta tulee yksi Ukrainan turvallisuuden takaajista. Tämä on merkki kunnioituksestamme ja luottamuksestamme Kiinan kansantasavaltaa kohtaan.

Kiinan julkiset lausunnot mahdollisten turvatakuiden suhteen ovat olleet sodan aikana varovaisia.

Kuleba sanoi myös, että Venäjän hyökkäys on aiheuttanut hallaa Kiinalle tärkeälle Uusi Silkkitie -hankkeelle, ja että sodan seurauksena syntynyt maailmanlaajuinen ruokakriisi on uhka Kiinan taloudelle.

– Uskomme, että tämä sota ei ole Kiinan intressien mukainen.

Ulkoministeri painotti myös, että Ukrainalla on oikeus puolustaa itseään, eikä Ukrainan toiminta ole ollut syynä konfliktin kärjistymiseen.

Kuleba on puhunut sodan aikana kahdesti Kiinan ulkoministerin Wang Yin kanssa. Wang tapasi maaliskuussa Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin ja sanoi, ettei maiden yhteistyöllä ole rajoja.