The Times: Myyttinen ”Kiovan aave” oli maaliskuussa surmansa saanut sankari­lentäjä – Zelenskyi palkitsi Ukrainan sankarin arvo­nimellä

Ukrainalaislähteiden mukaan Venäjän ja Ukrainan välisen propagandasodan keskeisiin hahmoihin kuuluva ”Kiovan aave” oli majuri Stepan Tarabalka, 29. Lentäjän väitetään pudottaneen Ukrainan sodan aikana jopa 40 venäläiskonetta.

”Kiovan aaveeksi” kutsutusta ilmavoimien hävittäjälentäjästä tuli yksi Ukrainan suurimmista propagandavoitoista heti Venäjän hyökkäyksen alkumetreillä helmikuussa. Tuntematon lentäjä nousi Ukrainan toivon ja rohkeuden symboliksi, kun maan asevoimat väittivät hänen pudottaneen peräti kuusi venäläistä lentokonetta sodan ensimmäisten tuntien aikana.

Sittemmin Kiovan aaveen ”pudotussaldon” on väitetty nousseen peräti 40:een venäläiseen ilma-alukseen. Tietoja eivät kuitenkaan ulkopuoliset tahot ole kyenneet vahvistamaan. Myyttisen lentäjän nimen salaaminen sai myös monet epäilemään koko tarinaa täysin keksityksi sotapropagandaksi.

Olipa totuus mikä tahansa, perjantaina brittilehti The Times kertoi saaneensa ukrainalaislähteiltä vahvistuksen Kiovan aaveen henkilöllisyydestä. Lehden mukaan hän oli majuri Stepan Tarabalka, 29.

Ilmataistelussa venäläisten alasampumana kuollut majuri Stepan Tarabalka palkittiin maaliskuun lopulla postuumisti Ukrainan korkeimmalla kunniamerkillä.

Tarabalka sai surmansa maaliskuun 13. päivänä, kun venäläiset ampuivat alas hänen lentämänsä MiG-29-hävittäjän. Yhdysvaltalainen julkisen palvelun radioverkko NPR haastatteli Tarabalkan vanhempia maaliskuun lopulla, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi oli myöntänyt hänelle postuumisti maan korkeimman mahdollisen kunniamitalin, Ukrainan sankarin arvonimen.

Tuolloin Tarabalkan nimeä ei kuitenkaan kytketty vielä julkisuudessa Kiovan aaveen tarinaan. Zelenskyin myöntämä kunnianosoitus kuitenkin viittaa siihen, että kyseessä oli epäilemättä taisteluissa ansioitunut lentäjä.

The Timesille puhuneiden ukrainalaislähteiden mukaan Tarabalkan kypärä ja lentäjänlasit on määrä myydä lähiaikoina Lontoossa järjestettävässä huutokaupassa. Samat lähteet vakuuttivat lehdelle, että Kiovan aaveen tarina on täysin totta.

Kaksi päivää ennen Tarabalkan kuolemaa Ukrainan armeija julkaisi kuvan, jossa kypärä päässä esiintyneen lentäjän väitettiin olevan Kiovan aave.

– Hei valloittaja, olen tulossa noutamaan sielusi, kuului kuvan teksti.

”Kiovan aave” Ukrainan ilmavoimien taannoin julkaisemassa propagandakuvassa.

Lentäjän kuolemasta Ukrainan puolustusministeriö tiedotti maaliskuussa lyhyesti. Kyiv Post -lehden mukaan Tarabalkan kerrottiin ”menneen taivaaseen taistellessaan ilmassa venäläisten tunkeutujien musertavaa ylivoimaa vastaan”.

Tarabalka oli kotoisin Länsi-Ukrainan alueella sijaitsevasta Korolivkan kylästä. Häntä jäivät kaipaamaan vanhempien lisäksi puoliso Olena sekä pariskunnan 8-vuotias poika Jarik.

Tarabalkan vanhemmat Natalia ja Ivan Tarabalka kertoivat maaliskuussa NPR:n haastattelussa poikansa unelmoineen taivaalle pääsemisestä jo lapsena. Hävittäjälentäjien harjoitusten seuraaminen johti lopulta sotilasuralle ja lentäjän opintoihin.

– Stepan on edelleen taivaalla, suojelemassa aseveljiään ja Ukrainaa voittoon saakka. Voitto on ainoa ratkaisu, isä Ivan Tarabalka sanoi tuolloin.