Poikkeuksellinen lämpöaalto piinaa Intiaa ja Pakistania

Kuumuus on aiheuttanut myös pulaa sähköstä, kun poikkeuksellisen kuuma kevät on lisännyt sähkönkysyntää ja aiheuttanut pulaa kivihiilestä.

Etelä-Aasiassa Intiaa ja Pakistania koettelee ennätysmäinen lämpöaalto.

Monissa intialaiskaupungeissa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. Esimerkiksi pääkaupunki Delhissä mittarilukemat kohosivat perjantaina 43 asteeseen.

Intian pohjoisosassa Himalajan vuoriston alueella on myös riehunut viime viikkoina satoja maastopaloja. Normaalisti tähän aikaan vuodesta alueella sataa vettä, räntää tai jopa lunta.

– Pelastusviranomaiset työskentelevät kovasti saadakseen tulipalot hallintaansa ja myös pelastaakseen villieläimiä, sanoi Himachal Pradeshin osavaltion metsäjohtaja Ajay Srivastava uutistoimisto AFP:lle.

Pakistanin viranomaiset ovat myös varoittaneet mahdollisista tulvista maan pohjoisosissa, kun kuumuuden odotetaan sulattavan lunta ja jäätä.

Valtava kaatopaikka tulessa Delhissä

Delhissä on myös yritetty sammuttaa tiistaista lähtien tulipaloa, joka on syttynyt kaupungin 60 metriä korkealla Bhalswan kaatopaikalla.

Intialaismedian mukaan viranomaisilla on kuitenkin ollut vaikeuksia saada tulipaloa hallintaansa.

Ilmastonmuutoksen aiheuttama kuumuus tappanut jo tuhansia ihmisiä

Kuumuus on aiheuttanut myös ongelmia sähkönjakelussa, kun poikkeuksellisen kuuma kevät on lisännyt sähkön kysyntää ja aiheuttanut pulaa kivihiilestä. Sähkökatkojen on pelätty tekevän tilanteesta entistäkin tukalamman.

Esimerkiksi kuluneella viikolla pakistanilaisissa kaupungeissa on ollut jopa kahdeksan tunnin mittaisia sähkökatkoja.

Intian viranomaiset ovat varoittaneet, että tilanne voi aiheuttaa lähipäivinä sähkökatkoksia sairaaloissa ja metrossa.

Kuumat kesät ovat tyypillisiä Etelä-Aasiassa, mutta asiantuntijoiden mukaan tänä vuonna aikaisin alkanut kuumuusalto on ilmastonmuutoksen aiheuttamaa. Al-Jazeeran mukaan kuumuus on tappanut Intiassa jo yli 6 500 ihmistä vuodesta 2010 lähtien.

Kevään korkeiden lämpötilojen pelätäänkin enteilevän ennätystukalaa kesää alueella.