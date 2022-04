Eteläkorealaiset voivat pian nuorentua virallisesti jopa kahdella vuodella

Iän on voinut laskea Etelä-Koreassa kolmella tavalla, mutta tuleva presidentti haluaa muuttaa asian.

Pian lähes 52 miljoonaa eteläkorealaista voi nuorentua vuodella tai kahdella, tosin vain paperilla. Etelä-Korean tuleva presidentti aikoo Yoon Suk-yeol aikoo nimittäin muuttaa maan erikoisen tavan määrittää ihmisen ikä. Asiasta uutisoi New York Times.

Etelä-Koreassa on ollut käytäntönä laskea ikä kolmella tavalla, ja ikään lisätään usein vuosi tai kaksi kansainväliseen standardiin nähden.

Esimeriksi New York Timesin haastattelema Lee Jae-hye on Etelä-Koreassa 32-vuotias, mutta Yhdysvalloissa 30-vuotias.

– Se on niin hämmentävää, sanoo Lee, joka on Soulissa työskentelevä videotuottaja ja lentää usein maiden välillä.

Toukokuussa presidentin virkaan astuva Yoon toivoo saavansa muutoksen aikaan hyväksymällä perustuslain muutoksen ensi vuoden loppuun mennessä.

Lee sanoi, että ikäjärjestelmän muutos vähentäisi sekaannusta ja helpottaisi kanssakäymistä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Hänen mukaansa muutos myös auttaisi poistamaan tarpeettomia sosiaalisia ja taloudellisia kustannuksia.

Iän voi siis Koreassa laskea kolmella eri tavalla.

Ensimmäisen ja yleisimmin käytetyn menetelmän mukaan ihmistä pidetään syntymähetkellä vuoden ikäisenä, ja ikään lisätään vuosi aina 1. tammikuuta. Tämä pätee myös esimeriksi 31. joulukuuta syntyneeseen lapseen, jota pidettäisiin 2-vuotiaana heti seuraavana päivänä syntymästä.

Syntymävuosi siis määrittää henkilön iän, eikä syntymäpäivää huomioida.Tätä tapaa kutsutaan ”korealaiseksi iäksi” ja se on yleisimmin tunnustettu sosiaalisissa tilanteissa.

Toinen tapa on muun maailman käytössä ja tuttu myös Suomessa: iän laskeminen aloitetaan syntymähetkellä nollasta ja ikää tulee vuosi lisää jokaisena syntymäpäivänä. Vuodesta 1962 lähtien Etelä-Koreassa on käytetty tätä järjestelmää virallisissa yhteyksissä, kuten oikeudellisissa tarkoituksissa ja sairaalassa.

Kolmas tapa laskea ikä on harvinaisempi. Siinäkin iän laskeminen aloitetaan syntymähetkellä nollasta. Ikään kuitenkin lisätään vuosi aina tammikuun 1. päivä. Tätä tapaa käytetään Etelä-Koreassa esimerkiksi asevelvollisuuden ja peruskoulun yhteydessä.

Sosiologian professori Suh Chan S. kertoo New York Timesille, että vastaavia menetelmiä iän laskemiseen on käytetty aiemmin esimeriksi Kiinassa ja Taiwanissa, mutta Etelä-Korea on ainoa maa, jossa niitä käytetään edelleen.

Presidentti Yoonin pyrkimyksellä muuttaa ikäjärjestelmää on laaja julkinen tuki. Erään kyselyn mukaan seitsemän kymmenestä vastaajasta kannatti vanhasta ikäjärjestelmästä luopumista.