Ihmisiä ei enää aktiivisesti kutsuta rokotuksiin. Ohjelma saattaa tehdä paluun syksyllä.

Tanska kertoo lopettavansa koronarokotusohjelmansa. Syynä on Tanskan terveysviranomaisten mukaan se, että kevät on saapunut helpottamaan epidemian leviämistä. Rokotus­kattavuus on Tanskassa myös hyvällä tasolla.

Rokottamista tuskin lopetetaan kuitenkaan kokonaan. Todennäköistä on, että rokotuksia jatketaan jälleen syksyllä, mikäli tarve kasvaa esimerkiksi viruksen mutatoituessa.

Ohjelman lopettaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että ihmisiä ei enää toukokuun puolivälin jälkeen kutsuta koronavirus­rokotuksiin. Rokotuspaikat pysyvät kuitenkin auki, ja tanskalaiset voivat hakeutua edelleen kevään ja kesän aikana rokotuksiin. Ihmisille suositellaan rokotussarjan ottamista kokonaisuudessaan.

Tanska aloitti rokotus­kampanjansa loppuvuodesta 2020. Tanskan terveysviranomaisten mukaan noin 4,8 miljoonaa tanskalaista on rokotettu, ja yli 3,6 miljoonaa on saanut tehosterokotteen.

Tanska on asiasta kertoneen CNBC:n mukaan ensimmäinen maa, joka on lopettanut rokotusohjelman siitä syystä, että epidemian katsotaan olevan hallinnassa.