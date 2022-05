7 rankkaa väitettä, joilla Venäjä mustamaalaa nyt Suomea

Venäjän propaganda maalaa Suomesta karun kuvan. Tiivistetysti Suomi on natsimielistä Mannerheimia ihannoiva, neuvostosiviilien kansanmurhaan syyllistynyt valtio, jonka pitäisi olla kiitollinen tsaarin ajan Venäjälle ja Neuvostoliitolle sen sijaan, että se tarjoutuu nyt Naton astinlaudaksi hyökkäykselle Venäjää vastaan.

Venäjän mediaan on kylvetty runsaasti erilaisia Suomeen liittyviä propagandatarinoita, joiden painoarvo ja julkaisupaikka vaihtelevat valtiollisesta mediasta aina internetin yksittäisiin törky- ja valeuutissivustoihin.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja Suomen liittyminen puolustusliitto Natoon alkoi näyttää todennäköiseltä, Venäjän media aktivoi nopeasti osan aiemmista Suomi-väitteistään ja rakensi niiden varaan tuoreita propagandajuttuja.

Nato-artikkeleista osa on suunnattu venäläisille, ja niiden tarkoitus on maalailla Suomesta mielikuvaa uhkaavana vihollisena, natsimielisenä ja perusteettomasti venäläisvastaisena maana. Toisten artikkeleiden tarkoituksena on puolestaan pelotella Suomea Nato-jäsenyyden kielteisillä seurauksilla.

Propagandaviritelmien taustalla on useimmiten tavalla tai toisella historia. Venäläisille kerrotaan joko valikoituja tai vääristeltyjä seikkoja, jotka liittyvät esimerkiksi Suomen asemaan osana Venäjän keisarillista imperiumia tai Suomen rooliin talvi- ja jatkosodassa Neuvostoliiton vihollisena.

IS kävi läpi Venäjän mediasta löytyviä Suomi-aiheisia artikkeleita ja poimi niistä muutamia keskeisiä väittämiä, jotka palvelevat Kremlin informaatiovaikuttamista.

Väite 1: Suomi haluaa Natoon, koska ihailee ”hitleriläistä” Mannerheimia

Adolf Hitler saapui Suomeen tervehtimään Suomen puolustusvoimien ylipäällikköä, sotamarsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheimiä tämän 75-vuotissyntymäpäivänä 1942.

Reilu viikko sitten Kremlin-mielinen Regnum-uutistoimisto julkaisi Helsinkiin päivätyn artikkelin, jossa selitettiin Suomen havittelevan Natoon siksi, että Suomessa on yhä vallalla ”hitleriläisen” marsalkka C. G. E. Mannerheimin henkilökultti.

Artikkeli on tuore esimerkki propagandasta, jonka avulla Kremlin Ukrainassa viljelemät natsitarinat ja kansanmurhaväitteet pyritään liittämään nyt myös Suomeen.

– Nimenomaan hitleriläisen Mannerheimin Suomi on pyrkimässä Natoon, luonnehti Regnumin päätoimittaja Modest Kolerov artikkelissa.

– Juuri sen Mannerheimin, joka oli Hitlerin liittolainen, osallinen Leningradin piiritykseen ja venäläisten kansanmurhan toteuttaja neuvosto-Karjalassa, Kolerov luonnehtii.

Kolerov on presidentti Vladimir Putinin hallinnon entinen korkea virkamies ja neuvonantaja kulttuuriasioissa, ja nykyisin hän on myös Euroopan unionin pakotelistalla Ukrainan sodan vuoksi.

Suomea koskeville kansanmurhaväitteille luotiin Venäjän mediassa pohjaa jo pari vuotta sitten. Venäjän vakavien rikosten tutkintakomitea käynnisti keväällä 2020 Suomea vastaan ”kansanmurhatutkinnan” liittyen jatkosodan tapahtumiin Itä-Karjalassa.

Tutkinnasta ei ole sen jälkeen kuulunut mitään, mutta sitä ei ole myöskään kerrottu lopetetun. Kremlin-mielinen uusi historiankirjoitus väittää Suomen suorittaneen jatkosodan aikana Itä-Karjalan keskitysleireillä venäläisväestön etnisen puhdistuksen ja teloittaneen punavankejaan Sandarmohin joukkohautoihin. Suomalaisen historiankirjoituksen mukaan väitteissä ei ole perää.

Väite 2: Suomi havittelee Karjalaa, Inkerinmaata ja Suur-Suomea

Suomalaisten sotilaiden sankarihaudat sijaitsevat Koiviston kirkon vieressä. Venäläisittäin Koivisto tunnetaan nykyisin nimellä Primorsk, ja Vladimir Putinin aikana sinne on rakennettu muun muassa tärkeä öljysatama.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, Suomelle aiemmin kuuluneessa Koivistossa eli nykyisessä Primorskissa poistettiin salaa tehdyssä yöllisessä operaatiossa muistokivet suomalaisten sotilaiden sankarihaudalta. Kivien poistajaa ei ole saatu selville, mutta paikallisen hallinnon täysi vaikeneminen viittaa siihen, että tekijät olivat viranomaisia.

Hautakivien poistamista edelsi paikallinen julkisuuskampanja, jossa suomalaishautojen väitettiin luovan ”sankarimyyttiä fasisteista”. Kremlin-mieliset ”isänmaallisaktivistit” saivat tukea myös niin kutsutusta sotatieteellisestä artikkelista, jossa annettiin ymmärtää, että Suomen rajan läheisyys ja suomalaiset sankarihaudat muodostavat Primorskin öljysatamalle strategisen uhkan Karjalankannaksella.

Koiviston sankarihautojen alue näkyy vuodelta 1943 olevassa valokuvassa. Hoitamatta olleet haudat ehdittiin kunnostaa juuri ennen korona-aikaa, mutta nyt hautausmaan nimilaatat on viety pois ja muistokiven teksti peitetty.

– Kansainvälisen terrorismin, informaatio-ideologisen aggressiivisuuden, russofobian ja uusnatsismin lisääntyessä on ensiarvoisen tärkeää, että paikallinen (Primorskin) nuoriso saa isänmaallista kasvatusta eikä strategisesti tärkeässä asutuskeskuksessa sallita sosiaalisten tai poliittisten konfliktien kärjistymistä, Moskovan korkeimman sotilaskomentokoulun professorin Aleksandr Soklakovin laatimassa artikkelissa perusteltiin tarvetta estää suomalaisten sodanaikaisten sankarihautojen liian näyttävää muistamista Koivistossa.

Koivistoon liittyvät vihjailut ovat jatkumoa Venäjän mediassa viime vuosina julkaistuille artikkeleille, joissa vihjaillaan Suomen pyrkivän palauttamaan itselleen talvi- ja jatkosotien päätteeksi luovutetut Karjalan alueet ja Suomea kuvaillaan natsimieliseksi Saksan kumppaniksi.

Joissakin artikkeleissa mennään vieläkin pidemmälle ja maalaillaan Suomen olevan itse asiassa kiinnostunut Pietarin ympärillä olevasta Inkerinmaasta ja jopa Uralille asti ulottuvasta Suur-Suomesta.

Väite 3: Nato valmistelee Suomea hyökkäämään Venäjää vastaan

Suomalaisia sotilaita osallistui Cold Response -harjoitukseen maaliskuussa Norjassa yhdessä Naton joukkojen kanssa.

Kremlin-mielinen propagandasivusto Svobodnaja pressa otsikoi Suomen Nato-keskusteluun liittyvän tuoreen juttunsa pari viikkoa sitten näin:

– Suomi haluaa toimia jälleen ponnahduslautana Venäjän vastaiselle hyökkäykselle.

Artikkelissa maalaillaan, kuinka Suomi on palannut jälleen jatkosodan aikaiseen valmiuteen hyökätä Venäjälle. Suomen satamiin tulevaisuudessa sijoitettavien Naton laivojen kuvaillaan sulkevan helposti Suomenlahden, Suomen lentokentiltä Naton koneiden kerrotaan lentävän minuuteissa Pietariin ja Suomen 1 300 kilometriä pitkän rajan arvellaan olevan ideaali väylä soluttaa sabotöörejä Venäjälle.

Krasnaja vesna -sivusto kuvailee puolestaan maaliskuun alussa julkaistussa artikkelissaan, kuinka suomalaisia valmistellaan mahdollisen tulevan Nato-jäsenyyden avulla hyökkäykseen Venäjää vastaan.

– Koska Venäjä ei todellakaan aio hyökätä Suomeen, on loogista päätellä, että suomalaisia yllytetään Venäjää vastaan luomalla viholliskuvaa. Ja kun niin on, niin kaikki vanhat pettymykset ja vaatimukset voivat nousta taas pintaan, jolloin myös kysymys Suur-Suomesta nousee jälleen asialistalle, artikkelissa väitetään.

Artikkeli on otsikoitu pahaenteisesti:

– Tuleeko Suomesta toinen Ukraina?

Artikkelin mukaan länsi on nyt yhtenäinen Venäjää vastaan, kun taas Venäjä on nyt hetkellisesti heikompi Ukrainan erikoisoperaation vuoksi.

– Hyvinkin voi olettaa, että houkutuksen viettelemänä Suomi päättää käyttää Venäjän heikkenemistä hyväkseen ja aikoo ottaa osan kauan haaveilemistaan venäläisistä maista itselleen, sillä niiden geopoliittinen merkitys on vain kasvanut Pohjoisen meritien kehittyessä, Krasnaja vesna kirjoittaa.

Karjalan tasavallan lakiasäätävän kokouksen puheenjohtaja Elissan Shandalovitsh ehdotti puolestaan jo, että Venäjän on vahvistettava rajansa puolustusta Suomen oletetun Nato-jäsenyyden vuoksi.

Sotilasasiantuntija Igor Korottshenko ilmoitti Vzgljad-lehdelle, että Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon olisi Venäjälle ”yhtä suuri uhka kuin Ukrainan liittyminen Natoon”.

– Näiden maiden alueille tullaan sijoittamaan Venäjää vastaan suunnattuja asejärjestelmiä... Venäjän on siksi sijoitettava taktisia ydinaseita Läntiseen sotilaspiiriin sekä Itämeren laivastoon että Pohjoiseen laivastoon, hän sanoi.

Väite 4: Suomella ei ole juridista oikeutta liittyä Natoon

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sekä Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto ja Ruotsin ulkoministeri Ann Linde kuvattuna lehdistötilaisuudessa tammikuussa Brysselissä.

Yksi Venäjän propagandamedian keskeisistä Nato-väitteistä liittyy toisen maailmansodan päätteeksi solmittuun Pariisin rauhansopimukseen vuodelta 1947.

Väitteiden mukaan Suomella ei ole mitään juridista oikeutta liittyä Natoon, koska Pariisin rauhansopimuksen artiklassa numero 13 Suomen maa-, meri- ja ilmavoimille annettiin oikeus vain sisäisiin tehtäviin ja rajojen paikalliseen puolustamiseen.

– Tästä seuraa, että Suomella ei ole ensiksikään oikeutta liittyä Natoon, mutta Suomella ei ole myöskään oikeutta tehdä sen kanssa yhteistyötä omien rajojensa ulkopuolella, väittää Kremlin-mielinen Russtrat-sivusto viikon takaisessa artikkelissaan.

– Yhteistyö Naton kanssa Suomen rajojen ulkopuolella, saati sitten liittyminen tähän aggressiiviseen sotilasliittoon on tämän kansainvälisen velvoitteen (rauhansopimuksen) rikkomus. Suomalaisia on varoitettava etukäteen, että voittajavaltiona me emme aio sallia minkäänlaista revanssihenkeä Suomen sodanjälkeisten sitoumusten suhteen, kirjoittaa puolestaan Regnum tuoreessa artikkelissaan.

Tosiasiassa Suomi teki Pariisin rauhansopimukseen liittyvän poliittisen tulkinnan jo siinä vaiheessa, kun Itä-Saksa ja Länsi-Saksa olivat yhdistymässä syksyllä 1990. Tulkinnan mukaan rauhansopimuksen lähinnä Saksaa rajoittamaan tarkoitetut sotilasartiklat eivät ole voimassa Suomeen liittyen enää siinä vaiheessa, kun yhdistyneen Saksan täysivaltaisuus on palautettu. Poikkeus tästä ovat ydinaseet, joiden kieltoon Suomi on sitoutunut myös ydinsulkusopimuksella. Suomi ilmoitti tulkinnastaan tuolloin myös Neuvostoliitolle ja Britannialle, jotka eivät esittäneet vastalauseita.

Väite 5. Suomi palaa Venäjän kanssa sotatilaan, jos Nato-jäsenyys toteutuu

Suomen ulkoministeri Carl Enckell allekirjoittamassa toisen maailmansodan virallisesti päättänyttä Pariisin rauhansopimusta.

Pariisin rauhansopimukseen liittyvissä propaganda-artikkeleissa väitetään myös, että jos Suomi liittyisi Natoon, se tarkoittaisi Venäjän ja Suomen kahdenvälisten suhteiden palauttamista juridisesti vuoden 1944 syyskuun 19. päivää edeltävään tilanteeseen. Jatkosodan päättänyt Moskovan välirauha allekirjoitettiin tuolloin.

– Juridisesti se tarkoittaa, että Suomi palaa sotatilaan Venäjän eli Neuvostoliiton perillisen kanssa, mutta myös Ison-Britannian kanssa, Russtrat väittää.

– Tämä oikeudellinen asema on syytä tehdä selväksi Venäjän ulkoministeriön taholta sekä Suomelle että kaikille Nato-maille. Kaikki eivät ole innoissaan ottamassa uutta jäsentä, joka on sotatilassa Venäjän kanssa – valtion, jolla on kaikkein mahtavin ydinasevarasto koko maailmassa, sivusto kirjoittaa.

Väite 6: Suomi on olemassaolostaan kiitollisuudenvelassa Venäjälle

Vladimir Iljitsh Leninin valokuva kuvattuna talon seinällä Porkkalassa vuonna 1956. Neuvostoliitto palautti tuolloin Porkkalan vuokra-alueen takaisin Suomelle.

Useissa Venäjän median historiaa käsittelevissä artikkeleissa luodaan mielikuvaa, jonka mukaan Suomen olisi syytä olla Venäjälle kiitollinen likipitäen kaikesta.

Väitteiden mukaan tsaarillinen Venäjä myönsi Suomen suurruhtinaskunnalle lukemattomia erivapauksia ja etuoikeuksia, joiden ansiosta suomalaisia kohdeltiin imperiumissa jopa paremmin kuin venäläisiä itseään. Venäjän kerrotaan myös luoneen Suomen valtion keskeiset instituutiot ja suojelleen suomalaisia ruotsalaisten sulauttamishaluilta, joten ilman Venäjää ei olisi myöskään nykyistä Suomea.

Kaiken päälle päätteeksi Vladimir Iljits Leninin kerrotaan antaneen Suomelle hyvää hyvyyttään itsenäisyyden lokakuun 1917 vallankumouksen päätteeksi, vaikka Suomen itsenäistyminen oli Pietarin/Leningradin turvallisuuden kannalta ”kuin puukonisku selkään”. Kiittämättömien suomalaisten kuvaillaan veljeilleen natsien kanssa ja luoneen myyttiä aggressiivisesta Neuvostoliitosta, vaikka Suomen pitäisi olla kiitollinen Neuvostoliitollekin taloutensa kukoistuksesta.

Näissäkin Suomi-väitteissä on yhtäläisyyksiä siihen vähättelevään tapaan, jolla Putin puhuu nykyisin Ukrainasta. Putinin mukaan Ukraina saa kiittää olemassaolostaan tsaarin Venäjää, mutta myös neuvosto-Leninin ”tekemää virhettä”. Putinin katsannon mukaan Venäjälle aikanaan kuuluneiden alueiden ei saa koskaan antaa muodostua uhaksi Venäjälle – kuten Natoon havitelleen Ukrainan kohdalla oli hänen mukaansa tapahtumassa.

– Emme voi sallia, että historiallisesti venäläisille alueille luotaisiin anti-Venäjä, Putin perusteli vastikään Venäjän ”sotilasoperaatiota” Kommersantin mukaan.

Putin puhuu nykyisin usein ”historiallisesta Venäjästä” ja ”historiallisesti venäläisistä alueista”, joihin hän katsoo Venäjällä olevan yhä edelleen erityinen oikeus.

Yksittäisissä venäläisissä propaganda-artikkeleissa on esitetty myös jo, että Venäjän kannattaisi liittää Suomi takaisin itseensä ja julistaa Suomelle vuonna 1917 annettu itsenäisyystunnustus mitättömäksi.

Väite 7: Suomeen ei ole luottamista – juoni myös Leninin vallankumouksen taustalla

Suhtautuminen V. I. Leniniin on vaihdellut Venäjällä. Nykyisin presidentti Vladimir Putin puhuu yhä useammin siitä, kuinka Lenin teki virheitä ja esimerkiksi Ukrainan syntymisen taustalla on ”Leninin virhe”.

Neuvostoliitossa kaikki Leniniin liittyvä oli hyvää ja oikeamielistä, mutta nykyisin Leninistä luodaan Venäjän propagandassa jopa mielikuvaa ”ulkovaltojen agenttina”, jonka tekemä vallankumous saattoi olla itse asiassa ulkopuolisten voimien onnistunut juoni tsaarin imperiumia vastaan.

Korkein ”lupa” Leninin kritisointiin on tullut jo vuosikausien ajan suoraan Putinilta, joka on toistuvasti muistuttanut Leninin ja bolshevikkien tekemistä virheistä, joista yksi oli hänen mukaansa Suomen rajan jättäminen liian lähelle Pietaria. Putin muistutti myös jo 2013, että että Lenin sai vallankumoukseensa apua suomalaisilta.

Venäläisille kerrataan propaganda-artikkeleissa myös, että Lenin piileskeli ennen vallankumousta Suomessa ja palasi Saksan ja Suomen kautta maahan vallankumousta tekemään 1917. Kun tähän yhdistetään toistuvat muistutukset Suomen taistelemisesta jatkosodassa Saksan rinnalla, lukijoille luodaan mielikuvaa siitä, että Saksaan ja Suomeen ei ole ylipäätään luottamista nytkään.

Krasnaja vesna -sivuston mukaan Suomen poliisilla ei ollut myöskään ”minkäänlaista halua ottaa kiinni” tsaarillisen Venäjän lakeja piileskelleitä henkilöitä.

– Juuri siksi tästä pohjoisesta provinssista tuli venäläisten vallankumouksellisten rakastama olinpaikka aina Vladimir Iljitsh Leniniä myöten, sivusto kirjoittaa.

Kun asiat selitetään näin, tavoitteena on perustella venäläisille samalla myös sitä, miksi Saksasta takaisin Venäjälle palannut oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi oli laitettava vankilaan ja miksi Putinin hallinto joutuu metsästämään koko ajan mahdollisia ”ulkovaltojen agentteja”.