Raportti: Teloitustuomiot lisääntyivät hälyttävästi Iranissa

Erityisesti kuolemantuomiot huumerikoksista ovat lisääntyneet. Myös ainakin 17 naista on teloitettu hirttämällä.

Teloitustuomiot lisääntyivät Iranissa 25 prosentilla viime vuonna, kertoi torstaina julkistettu kahden kansalaisjärjestön raportti.

Raportin ovat laatineet norjalainen Iran Human Rights (IHR) sekä ranskalainen Together Against the Death Penalty (ECPM).

Raportin mukaan viime vuonna Iranissa teloitettiin ainakin 333 ihmistä, kun vuonna 2020 teloituksia tehtiin 267. Luvut perustuvat Iranin valtiollisen median sekä iranilaisten lähteiden antamiin tietoihin.

Järjestöjen mukaan ulkovaltojen tulisi painostaa Irania asiassa, kun ne neuvottelevat ydinohjelmasopimuksesta Iranin kanssa.