”Vieteriukkoilmiö” tekee venäläistankista itsetuhoutuvan kuolemanloukun

Kuvat ja videot Ukrainan tuhoamasta kalustosta todistavat, kuinka venäläispanssarivaunusta voi tulla itsetuhoutuva kuolemanloukku. Selvitimme, mistä ilmiössä on kyse.

Venäjän maavoimien keihäänkärkenä tunnetut taistelupanssarivaunut ovat kokeneet kovia Ukrainan sodassa, kun niitä on tuhottu panssarintorjunta-asein vähintään useita satoja, todennäköisesti enemmänkin.

Määrän lisäksi on kiinnittänyt huomiota kaamea tapa, jolla nämä jopa kymmenien tonnien painoiset metallimöhkäleet ovat räjähtäneet.

Tästä ovat todisteena lukuisat kuvat, joita asiantuntijat ovat analysoineet viime viikkoina.

Irti lentänyt venäläistankin torni ja putki kadulla Mariupolissa 17. huhtikuuta.

Ne osoittavat, että venäläistankkien miehistöt ovat saaneet maksaa kalliisti virheestä, joka vaunujen suunnittelussa on tehty.

Jopa uudenaikaisimmissa venäläisvaunuissa on ominaisuus, joka voi saada tankin tornin räjähtämään irti. Sanomattakin on selvää, että miehistöllä ei ole mitään mahdollisuuksia selvitä hengissä.

Tuhotun tankin torni oli lentänyt tien toiselle puolelle. Kuva Kiovan alueelta 19. huhtikuuta.

Panssarivaunuasiantuntija, yleisesikuntamajuri Mika Mäenpää kuvasi ilmiötä kirjoituksessaan tuoreessa Sotilasaikakauslehdessä näin:

– Tornin alle sijoitettu latausautomaatti satoine kiloineen suojaamatonta räjähdysainetta aiheuttaa hyvin usein läpäisyn sattuessa ns. Jack-in-the-box -ilmiön, jossa vaunu tuhoutuu miehistöineen täydellisesti tornin kieppuessa ilmaan ja päätyessä jopa kymmenien metrien päähän.

Zalissjassa Kiovan lähellä 14. huhtikuuta kuvattu tankin torni oli ilmalennon jälkeen iskeytynyt syvälle katuun.

Jack-in-the-box tarkoittaa suomeksi vieteriukkoa ja viittaa suosittuun leluun, jossa pienestä laatikosta ponnahtaa esiin vieterin varassa keikkuva pelle- tai narrihahmo.

Ilmaisu on johdettu tankkien räjähdyksiin siksi, että venäläistankeissa miehistö saattaa lentää ulos tornin mukana ja päätyä kauas maastoon.

Esimerkiksi Javelin-panssarintorjuntaohjusta on käytetty menestyksellä venäläistankkeja vastaan Ukrainassa. Kuva ukrainalaissotilaiden harjoituksesta helmikuulta.

Sisäinen räjähdys

Vieteriukko-ilmiö havaittiin sotilaspiireissä jo Persianlahden sodan aikaan, kun lukuisat Irakin armeijan venäläisvalmisteiset T-72-panssarit räjähtelivät amerikkalaisten hyökkäyksessä.

Amerikkalaisten tuhoamaa irakilaiskalustoa lojui tiellä Eufrat-joen laaksossa maaliskuussa 1991.

Uutiskanava CNN:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Venäjän olisi pitänyt ammentaa oppia tiedosta ja muuttaa tankkien suunnittelua. Mitään ei kuitenkaan tehty.

Sama ominaisuus toistuu esimerkiksi uudenaikaisemmissa T-80- ja T-90-malleissa, joita on myös Ukrainassa runsaasti. T-90 edustaa venäläistankkien aatelia tällä hetkellä, mutta modernit panssarintorjunta-aseet voivat läpäistä senkin vahvistetun suojauksen.

Ongelma kiteytyy siihen, miten venäläistankin kanuunan ammukset on varastoitu sen sisälle tornin alle kohtaan, joka on tankin heikoimpia. Jopa epäsuora osuma voi käynnistää ketjureaktion, jossa kaikki kymmenet ammukset räjähtävät.

– Todistamme venäläistankkien suunnitteluvirhettä. Mikä tahansa onnistunut osuma … räjäyttää ammukset ja aiheuttaa massiivisen räjähdyksen, washingtonilaisen CNAS-ajatushautomon Venäjä-tutkija Sam Bennett sanoi CNN:lle.

Lukuisista havainnoista voidaan päätellä, että ongelma ei ole mitenkään harvinainen.

Venäläisia taistelupanssarivaunuja on tuhottu sodassa tarkkailijoiden mukaan ainakin 300. Saman verran on vaurioitunut tai päätynyt Ukrainan käsiin. Luvut perustuvat kuviin ja havaintoihin, joten todelliset luvut voivat olla paljonkin suuremmat. Kuva Rusanivista 16. huhtikuuta.

Räjähdyksen voimasta on myös saatu todisteita.

Vastikään sosiaalisessa mediassa levisi video, jossa tankin useiden tonnien painoinen torni oli päätynyt mariupolilaistalon viidenteen kerrokseen, arviolta 15 metrin korkeuteen.

Tietoinen valinta

CNN:n haastatteleman Britannian armeijan entisen upseerin ja puolustusteollisuuden asiantuntijan Nicholas Drummondin mukaan ongelma ei koske ainoastaan taistelupanssarivaunuja vaan myös esimerkiksi BMP-4-miehistönkuljetusvaunu voi ammustensa sijoittelun vuoksi muuttua ”liikkuvaksi ruumisarkuksi”.

Jälleen yksi todiste venäläistankkien ominaisuudesta lojui pellolla Gusarovkan kylässä Harkovan alueella 16. huhtikuuta

Sekä tankkien että muiden panssariajoneuvojen suunnittelussa ei Venäjällä muutenkaan ole kiinnitetty niin paljon huomiota miehistön mukavuuteen ja tilaan, vaan ne ovat ahtaita. Jos miehistö on kuin sillit suolassa, seuraukset voivat olla vakavia.

– Jos et pääse ulos sekunneissa, olet mennyttä, Drummond totesi.

Venäläistankkien kohtalokas ominaisuus ei tarkalleen ottaen ole suunnitteluvirhe, vaan tietoinen valinta.

Automaattilataajan ja ammusvaraston sijoittelun ansiosta venäläistankeissa on säästetty tilaa. Näin vaunuista on saatu profiililtaan huomattavan matalia, jolloin niihin on taistelukentällä vaikeampi osua.

Venäläissotilas seisoi T-80-tankin päällä Mariupolissa 18. huhtikuuta kun hänen yksikkönsä oli valmistautumassa hyökkäykseen.

Silti asiantuntijat olivat odottaneet, että kokemusten perusteella tornien ja latausjärjestelmän ongelmalle olisi tehty jotain.

Kun venäläispanssarien tuhoutumiset Persianlahden sodassa havaittiin, länsimaiset puolustusvoimat ja tankkien valmistajat rynnistivät Drummondin mukaan varmistamaan, että heidän kalustonsa ei muuttuisi itsetuhoutuvaksi surmanloukuksi.

98-vuotias Oleksii Shtsherbo menetti kotinsa ja venäläistankki torninsa Tshernihivin lähellä Slobodassa. Kuva otettu 5. huhtikuuta.

Monissa muissa tankeissa ammukset on paremmin suojattu omaan osastoonsa.

Esimerkiksi amerikkalaisessa järkälemäisessä Abrams M1 -tankissa on neljäs miehistön jäsen, joka toimii lataajana. Tämä noutaa ammuksen varastosta ja sulkee laukausten välissä sen luukun, jolloin osuman sattuessa räjähdykselle on alttiina vain yksi ammus kerrallaan.

– Tarkka osuma voi vaurioittaa tankkia, mutta ei välttämättä tapa sen miehistöä, Sam Bennett luonnehti CNN:llä.

Myös Venäjällä on ollut kehitteillä täysin uusi panssarivaunumalli Armata T-14, jossa miehistön suojaus on viety uudelle tasolle. Miehistö istuu kokonaan varsinaisen vaunun sisällä, ja torni toimii miehittämättömänä. Armata on kuitenkin kärsinyt pahoista tuotanto-ongelmista, ja se on edelleen prototyyppivaiheessa.