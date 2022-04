Venäjän hallituksen lehti: Mariupoliin tulee voitonpäivän paraati

Venäjä aikoo järjestää Ukrainan Mariupolissa voitonparaatin 9. toukokuuta. Paraatin toteutusmuodosta on vielä epäselvyyttä, mutta Venäjällä on ehdotettu jopa ”voitettujen paraatia” eli vangiksi otettujen ukrainalaisten marssittamista osana kulkuetta.

Venäjän hallituksen lehti Rossiiskaja gazeta kertoo, että Venäjä aikoo juhlia toisen maailmansodan voitonpäivää 9. toukokuuta Moskovan lisäksi myös Ukrainassa, Georgiassa ja Kazakstanissa.

– Ulkomailla järjestetään juhlatapahtumia 9. toukokuuta yli sadassa eri maassa. Sotilasparaatit on ilmoitettu pidettäväksi muun muassa Suhumissa ja Mariupolissa, Rossiiskaja gazeta kertoi keskiviikkona.

Mariupol on Ukrainan eteläosassa sijaitseva kaupunki, jonka hallinnasta käydään yhä taisteluita, vaikka Venäjä on julistanut ottaneensa kaupungin jo haltuunsa.

On epäselvää, missä muodossa Venäjä aikoo järjestää Mariupolin paraatin. Venäläinen talouslehti RBK kertoo, että Mariupolissa järjestettäisiin ainakin ”Kuolemattoman rykmentin” marssi. Kuolemattomaksi rykmentiksi kutsutaan kulkuetta, jossa ihmiset marssivat kantaen sotaan osallistuneiden esi-isiensä valokuvia.

RBK:n mukaan Mariupolin eteläosassa on yhä menossa ”kaupungin puhdistaminen nationalistisista joukoista”, mutta muissa osissa kaupunkia elämä olisi jo palaamassa ennalleen. Lehden mukaan kaupungissa olisivat meneillään valtavat siivous- ja korjaustyöt, jotta kaupungin elämää saadaan palautettua ennalleen taistelujen jälkeen.

– Natseista vapautetun kaupungin asukkaat odottavat Suuren isänmaallisen sodan voitonpäivän 77-vuotisjuhlaa ja valmistautuvat siihen kaikista vaikeuksista ja menetyksistä huolimatta, RBK:n artikkelissa maalaillaan.

Sotilaat harjoittelivat paraatia varten Pietarissa keskiviikkona.

Kremlin-mielinen Pravda.ru-propagandasivusto ehdotti puolestaan vastikään, että Mariupolissa pitäisi järjestää voitonpäivänä ”voitettujen paraati”. Artikkelin mukaan ”Donetskin kansantasavallan kansanmiliisin” pitäisi järjestää kulkue, jossa marssitettaisiin Mariupolin kaduilla ”vangiksi otettuja natseja” eli toisin sanoen Venäjän miehitystä vastaan taistelleita ukrainalaisia sotavankeja. Artikkelin mukaan tällaisesta paraatista tulisi ”vahva informaatioisku”.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin avustaja Oleksi Arestovitsh on kertonut niin ikään julkisuuteen Venäjän suunnitelmista järjestää Mariupoliin ukrainalaisten sotavankien paraati.

Ukrainalainen uutissivusto Slovoidilo.ua kertoo, että Venäjä yrittäisi mahdollisesti nostattaa omien sotilaidensa voitontahtoa järjestämällä paraatin, jossa olisi mukana ukrainalaisia sotavankeja.

– Se olisi rikos, erittäin vakava Geneven sopimuksen ja kaikkien sodan sääntöjen rikkominen, jos sotavankeja nöyryytettäisiin niin. Mutta Venäjä haluaa tehdä sen, jotta se voisi kannatella putoavia housujaan, Arestovitsh sanoi Unian-uutistoimiston mukaan.

Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Vadim Denisenko on kertonut niin ikään julkisuuteen, että Venäjä suunnittelee Mariupoliin jonkinlaista paraatia 9. toukokuuta.

– Voin sanoa varmuudella, että heidän pääpainonsa on Mariupolin ”paraatilla”. Toisin sanoen he yrittävät järjestää jonkinlaisen kulkueen Mariupoliin ja esitellä siellä jotain. Toistaiseksi heillä on suunnitelmat A, B ja C, Denisenko sanoi NV.ua-sivustolle.

Tuhoutuneita asuinrakennuksia Mariupolissa.

Venäjä suunnittelee Rossiiskaja gazetan mukaan toisen maailmansodan voitonparaatia myös Suhumiin, joka on Georgialle kuuluvan Abhasian pääkaupunki. Abhasia on puolestaan yksi Venäjän havittelemista itsenäisiksi julistautuneista alueista, joita se yrittää nakertaa irti Georgiasta Etelä-Ossetian tapaan.

Venäjän median mukaan voitonpäivän paraati on peruttu sen sijaan Moldovasta irti haluavassa Transnistriassa, koska paikalliset viranomaiset pelkäävät provokaatioita.

Kazakstan on myös ilmoittanut, että voitonpäivän paraatia ei saa järjestää sen pääkaupungissa. Syitä kiellolle ei ole kerrottu. Rossiiskaja gazetan mukaan Kazakstanin kulkuekielto ei sen koske Venäjän käyttämää Baikonurin avaruuskeskusta, joten venäläisjoukot aikovat marssia siellä.