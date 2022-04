– Venäläiset pommittivat tyhjää kenttää, kuvaili amerikkalaislähde tiedustelutietojen merkitystä.

Venäjällä ei ole ollut Ukrainan sodassa vastassaan ainoastaan kotimaataan puolustavat ukrainalaisjoukot, jotka on aseistettu länsiavulla, vaan suuressa roolissa on ollut Yhdysvaltain koko mahtava tiedustelukoneisto.

Tämä käy ilmi NBC-kanavan amerikkalaisiin viranomaislähteisiin perustuvasta uutisesta, jonka asiantuntijat katsovat tarjoavan selityksen myös joillekin sodan yllättäville tapahtumille.

NBC:n mukaan Yhdysvallat on tarjonnut sekä ennen sotaa että sen aikana Ukrainalle tiedustelutietoa, joka on ollut ratkaisevassa roolissa puolustustaistelussa.

– Sillä on ollut suuri taktinen ja strateginen merkitys. On esimerkkejä, joissa tiedot ovat olleet todella ratkaisevia, selitti nimetön tiedustelulähde NBC:lle.

– Reaaliaikaista tiedustelutietoa on voitu käyttää iskuihin venäläisjoukkoja vastaan.

Normaalisti Yhdysvallat varjelee tarkasti tiedustelutietoaan lähteitään suojatakseen, ja siksi sen jakamista Natoon kuulumattomalle maalle pidetään ennenkuulumattomana.

Vahvistus kuljetuskoneen tuholle

Ennen sodan alkua Yhdysvallat toimitti NBC:n mukaan Ukrainan armeijalle yksityiskohtaista tietoa venäläisten ohjusten ja pommitusten kohteista, ja näin Ukraina osasi siirtää lentokoneensa ja ilmapuolustuksensa turvaan.

Ukrainalaispari otatti itsestään selfietä tuhotun venäläiskaluston edessä Rusanivissä Kiovan lähellä.

– Venäläiset kirjaimellisesti pommittivat tyhjää kenttää, jossa ilmatorjunta aiemmin oli, amerikkalaislähde kertoi.

Suureksi osaksi tämän ansiosta Venäjä ei ole saavuttanut ilmaherruutta, joka olisi voinut olla kohtalokasta Ukrainan puolustukselle. Ukrainan ilmatorjunnan piiloleikki venäläisiä vastaan on jatkunut myös sodan aikana, ja se on rajoittanut Venäjän lentokoneiden toimintaa.

NBC:n mukaan amerikkalaislähteet vahvistavat nyt ensi kertaa sodan alusta lähtien liikkuneen huhun, että Ukraina onnistui pudottamaan suuren venäläisen kuljetuskoneen ja estämään pääkaupunki Kiovan joutumisen vakavasti uhatuksi.

Tämän kerrotaan liittyvän Hostomelin lentokentän valtausyritykseen. Jos Venäjän maahanlaskujoukot olisivat onnistuneet pitämään kentän ja kuljettamaan paikalle rynnäkkökalustoaan, Kiova olisi voinut sortua.

Lue lisää: Näin Venäjän eliitti­joukkoja nöyryytettiin sodan ensimmäisenä päivänä – lento­kenttä­taistelua pidetään yhtenä Ukrainan tärkeimmistä voitoista – ”Se näkyy nyt kaikessa”

Toinen maahanlaskuyritys tehtiin toisella puolella Kiovaa sijainneelle Vasylkivin sotilaslentokentälle.

Tarkempia tietoja alasammutusta koneesta ei edelleenkään ole, mutta aiempien huhujen mukaan Hostomeliin olisi ollut matkalla Venäjän eliittijoukkojen Iljushin-76-kuljetuskone, joka kykenee kantamaan yli sata miestä tai vaihtoehtoisesti muutaman kymmenen miestä rynnäkköpanssarivaunuineen.

Venäläisiä maahanlaskujoukkoja kuljettava Iljushun-76 nousi ilmaan Taganrokista huhtikuussa 2021. Amerikkalaislähteiden mukaan Ukraina olisi onnistunut tuhoamaan vastaavanlaisen koneen aivan sodan alussa ja antamaan hyökkääville venäläisjoukoille kovan iskun.

NBC:n mukaan se ei julkaise kaikkia vahvistamiaan tietoja Yhdysvaltain tiedusteluavusta, jotta venäläiset eivät pääsisi tukkimaan informaatiokanavia.

Asiantuntijoiden keskuudessa tietojen katsotaan kuitenkin tarjoavan selityksen jopa joillekin sodan erikoisuuksille.

– Monet ovat kysyneet, miksi niin moni korkea venäläisupseeri on joutunut tapetuksi. No, jotain tekemistä saattaa olla sillä, että tässä artikkelissa todetaan ”Ukrainan joukkojen saaneen Yhdysvalloilta yksityiskohtaisia koordinaatteja ohjatakseen tulta venäläisasemiin”, kirjoitti Foreign Policy -tutkimusinstituutin sotilasasiantuntija Rob Lee Twitterissä.

Hän muistutti, että moni yksityiskohta sodan kulussa on vielä epäselvä, mutta piti tietoa Yhdysvaltain tiedusteluavusta merkittävänä.

– Näin ei luultavasti ole aiemmin historiassa tapahtunut.

Tuhottu venäläispanssari Kiovan pohjoispuolella.

Apua myös hyökkäyksiin

Tiedusteluavun voi katsoa merkitsevän myös Yhdysvaltain kasvavaa sitoutumista Ukrainan puolustukseen omista strategisista syistään.

Puolustusministeri Lloyd Austin kohautti kulmia aiemmin tällä viikolla ilmoittamalla, että Yhdysvaltain tavoitteena on ”heikentää” Venäjää niin, ettei se pitkään aikaan kykene hyökkäämään vastaavalla tavalla naapurimaihinsa. Yhdysvallat on koko ajan lisännyt myös sotilasapuaan Ukrainalle.

Strategiaa pidetään jossain määrin riskialttiina, sillä se voisi tarjota Venäjän johtajalle Vladimir Putinille syyn laajentaa sotaa väittämällä, että Ukrainassa on tosiasiassa kyse taistelusta länttä vastaan.

NBC:n tietojen mukaan myös tiedustelutiedon jakamisessa on tapahtunut sodan aikana muutos.

Alun perin Yhdysvallat pidättyi antamasta tietoja, jotka olisivat mahdollistaneet Ukrainan kuolettavat iskut venäläisiä vastaan, mutta tämä periaate unohtui nopeasti. Tietoja voidaan nyt käyttää sekä Ukrainan puolustautumiseen että mahdollisiin kauemmas ulottuviin hyökkäyksiin.

Aivan viime päivinä on spekuloitu runsaasti mystisillä räjähdyksillä eri puolilla Venäjää. Niiden syy ei ole selvillä, mutta varsinkin Ukrainan rajan lähellä sijaitsevaan Belgorodin kaupunkiin tehdyistä iskuista epäillään vahvimmin Ukrainaa. Mikäli näin on, esimerkiksi ammusvarastoon tehtyjen iskujen kohdistamisessa on teoriassa voitu käyttää yhdysvaltalaistietoja.