Myanmarin syrjäytetty johtaja Aung San Suu Kyi, 76, sai keskiviikkona uuden vankilatuomion. Oikeuslähteiden mukaan ex-johtaja tuomittiin viideksi vuodeksi vankilaan korruptiosta.

Sotilastuomioistuimen mukaan Aung San Suu Kyi otti vastaan noin 600 000 dollarin arvosta käteistä ja kultaa. Oikeudenkäynti oli suljettu, eikä paikalle päästetty mediaa.

Ex-johtajaa vastaan on edelleen vireillä useita muita syytteitä, jotka koskevat muun muassa vaalilakien rikkomista ja valtiosalaisuuksien paljastamista. Jos hän saa tuomion kaikista, vankeuden pituus voi olla yli sata vuotta.

Aung San Suu Kyi on ollut pidätettynä ja kotiarestissa vallankaappauksesta lähtien.

Aung San Suu Kyi sai jo viime vuonna neljän vuoden vankeustuomion, joka lievennettiin sittemmin kahteen.

Sotilaat kaappasivat vallan Myanmarissa runsas vuosi sitten. Sen jälkeen maa on ajautunut vaikeaan humanitaariseen kriisin ja poliittiseen kaaokseen. Väkivaltaisuuksissa on saanut surmansa yli 1 700 ihmistä ja runsaat 13 000 on pidätetty.