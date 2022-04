Putin on erikois­­operaationsa vanki – ”Realistista tavoitella näillä voimilla enää vain yhtä tavoitetta”

Kreml on maalannut itsensä nurkkaan sodalla, jota se ei katso käyvänsä. IS:n haastattelemat asiantuntijat näkevät ulospääsyyn enää yhden todellisen vaihtoehdon.

– Venäjälle on realistista tavoitella näillä voimilla enää vain yhtä sen alkuperäisistä tavoitteista, eli Donetskin ja Luhanskin maakuntien rajojen saavuttamista, sanoo Ulkopoliittisen instituutin (UPI) asiantuntija Jyri Lavikainen.

Hänen mukaansa Vladimir Putinin johtama Venäjä on toistaiseksi yrittänyt edetä melko varovaisesti Itä-Ukrainassa.

– Jos valloitushaluja mietitään, selkein saavutettavissa oleva tavoite on Donetskin ja Luhanskin maakuntien hallinnollisten rajojen saavuttaminen, jonka Venäjä asetti yhdeksi maalikseen jo hyökkäystä ennen, kun se tunnusti vuonna 2014 luomansa keinotekoiset ”tasavallat” itsenäisiksi näiden rajojen mukaisesti.

– Tämän lisäksi se yrittää todennäköisesti vakiinnuttaa valtansa miehittämillään alueilla, mikä voi tarkoittaa samanlaisten tasavaltojen perustamista Etelä-Ukrainaan.

Venäjän verinen hyökkäyssota on riehunut Ukrainassa jo 63 päivää – vaikka kukaan ei ole julistanut sotaa kenellekään.

Paradoksi johtuu siitä, että venäläisittäin kyse ei ole sodasta vaan “sotilaallisesta erikoisoperaatiosta”. Mustan kääntäminen valkoiseksi ja päinvastoin ei ole uutta itänaapurissa, mutta nyt se on kolahtamassa myös omaan nilkkaan.

– Mikäli Venäjä ei nyt julista sotaa, he eivät saa sinne merkittäviä uusia joukkoja. Ukraina taas pystyy toisaalta kouluttamaan uusia joukkoja ja myös aseistamaan niitä länsiavulla, Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun (MPKK) sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö sanoo.

– Venäjä ei pysty mobilisoimaan varusmiehiä eivätkä oikein reserviläisiäkään julistamatta sotaa.

Venäjän kunnioitus kansainvälisiä sopimuksia kohtaan on vähintäänkin ohutta. Eikö omiakin lakeja voi venyttää yhtä lailla mobilisointia varten?

– Niinhän sitä voisi kuvitella, mutta onhan se laki sielläkin. Sitähän Putinkin on monta kertaa painottanut, että länsimaat rikkovat kansainvälistä lakia.

– He ovat sen oman retoriikkansa vankeja siinä mielessä, että eivät ole julistaneet sotaa, ja sodalla on hirveän huono kaiku – Venäjälläkin. Kaikki tietävät, että se vaikuttaa monen ihmisen elämään – eli siinä on tällainen poliittinen hinta.

Tätä hintaa Kremlissä ei olla Käihkön näkemyksen mukaan vielä valmiita pulittamaan

– Tähän mennessä Putin ei ole ollut valmis maksamaan sitä. Ja sehän selittää sen, miksi puhutaan erikoisoperaatiosta eikä sodasta.

– Mikäli taas sota julistetaan, myönnetään, että operaatio on mennyt huonosti – tai että se menee huonosti – ja muuta vaihtoehtoa ei ole kuin julistaa sota. Tällaisen sanominen taas ei välttämättä ole sitä, mitä Venäjän valtaapitävät haluavat kansalleen kertoa.

Mikäli sotaa ei julisteta, mutta sotiminen jatkuu, eivät Venäjän eväät naapurinsa syömiseen riitä – vaikka kuola suupielestä valuukin. Myös Käihkö näkee Putinin lautasella lähinnä Donbasin.

– Mielellään Putin varmasti ottaisi koko Ukrainan, jos pystyisi, mutta kyllähän se uusi strategia keskittyy Donbasiin.

– Retoriikka on sitä, että “puolustetaan” Donbasia, ja kyllähän hyökkäyksen painopiste on nyt se itäosa. Myös Hersonin alue on tärkeä, koska Krimin vesivarannot tulevat sieltä.

Venäjä aloitti hyökkäysodan Ukrainassa 24. helmikuuta.

UPI:n Lavikainen näkee, että Venäjällä on nyt käytössään se sotilaallinen voima, jonka se pystyy saamaan kasaan ilman reserviläisten kutsumista palvelukseen tai liikekannallepanoa.

– Kalustoa on lisäksi menetetty paljon, ja joukot ovat kärsineet vakavia miestappioita. Venäjä on nyt sotilaallisesti selvästi heikompi kuin mitä se oli hyökkäyksen alkamishetkellä.

Ajatushautomo CEPA (Center for European Policy Analysis) kertoi maanantaina, että Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n sisäpiirissä sekä maan armeijassa esiintyy näkemyksiä, joiden mukaan otteita Ukrainassa pitäisi silti koventaa.

Armeijan mukaan Venäjä ei enää taistele vain Ukrainaa vaan koko Natoa vastaan, joka lähettää aseapua Ukrainaan. CEPA:n mukaan armeijassa halutaan nyt yleistä liikekannallepanoa ja täysimittaista sotaa.

Lavikainen varoittaakin Venäjän arvaamattomuudesta.

– Venäjä on osoittanut voivansa toimia ilman pidäkkeitä, ja sen propagandakoneisto demonisoi Ukrainaa ja lietsoo länsivastaisia mielialoja täydellä teholla. Venäjä voi turvautua hyvin epätavallisiin keinoihin tappion välttämiseksi, minkä vuoksi kaikenlaisiin yllätyksiin kannattaa varautua.

Taistelu satamakaupunki Mariupolista on kestänyt koko sodan ajan. Kaupunki on Venäjälle strategisesti erittäin tärkeä.

”Suuren isänmaallisen sodan” päättymistä juhlitaan Venäjällä 12 päivän kuluttua. Mitä Putin kertoo tuolloin alamaisilleen?

– Jotain osviittaa tulevasta antaa Venäjän hallinnon taannoinen tarina hienosta onnistumisestaan koronan torjumisessa. Samalla kun satojentuhansien annettiin kuolla, koska sotakassaa säästeltiin tätä hyökkäystä varten, arvelee Lavikainen.

– Vähintään toistetaan samat valheet, joilla sotaan lähdettiin, ja tilanteesta taistelukentältä poimitaan ne yksityiskohdat, joilla kertomusta voidaan tukea: Itä-Ukrainassa oli käynnissä kansanmurha, jonka Venäjän sankarilliset joukot pysäyttivät ihan niin kuin ennen vanhaan, ja Mariupolissa majailleet natsit tuhottiin aivan kuten luvattiin.

– Loppuosa sävelletään seuraavan parin viikon aikana, mutta vähintään voidaan odottaa että venäläisille raportoidaan taas yhdestä voitosta riippumatta siitä, miltä tilanne oikeasti näyttää.

– Putin tulee todennäköisesti sanomaan, että operaatio on mennyt esimerkillisesti, Mariupol on vallattu ja Hersonissa on mahdollista järjestää “kansanäänestys”, jossa asukkaat ilmoittavat halustaan liittyä vapautettuun “kansantasavaltaan”, toteaa puolestaan Ilmari Käihkö.