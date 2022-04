Venäjän pönkittämässä Transnistriassa räjähtelee nyt – mistä on kyse?

Ukraina väittää, että Venäjä haluaa liittää Transnistrian sotaan.

Moldovaan kuuluvassa separatistialueessa Transnistriassa on raportoitu mystisistä räjähdyksistä maanantaina ja tiistaina.

Moldovan hallinto kertoi, että tuntemattomat henkilöt hyökkäsivät maanantaina iltapäivällä kranaatinheittimillä kohti paikallista turvallisuusviranomaisten rakennusta Tiraspolissa.

Tiistaiaamuna kaksi räjähdystä vahingoitti neuvostoaikaisia radiomastoja Maiacin kylässä. Transnistrian hallinnon mukaan venäläisiä radiolähetyksiä välittävät radiomastot tuhoutuivat.

Transnistrian viranomaiset kertoivat myös ”terroristi-iskusta” Tiraspolin lähellä sijaitsevaan sotilasyksikköön. Tarkempia tietoja ei annettu.

Transnistria on 20 kilometriä leveä ja 200 kilometriä pitkä kaistale maata Moldovan ja Ukrainan rajalla. Sen erottaa muusta Moldovasta Dnestrjoki.

Transnistria julistautui itsenäiseksi Moldovan neuvostotasavallasta syyskuussa 1990. Vajaata vuotta myöhemmin Moldova julistautui itsenäiseksi Neuvostoliitosta.

Seurasi sisällissota, jossa kuoli noin tuhat ihmistä. Sodan sytykkeenä olivat osaltaan kielierot: Moldovan viralliseksi kieleksi tuli romania, kun Transnistriassa enemmistö puhuu äidinkielenään venäjää.

Transnistrian itsenäisyyttä ei ole tunnustanut yksikään maa, mutta maassa on sijoitettuna noin 1 500 venäläistä sotilasta, joita Venäjän nimittää ”rauhanturvaajiksi”.

Transnistriaaan on sijoitettu Venäjän joukkoja.

Ukrainan sota on nostanut jännitteitä Moldovassa. Köyhään maahan on tullut satoja tuhansia pakolaisia, ja venäläisjoukkojen läsnäolo Transnistriassa on herättänyt huolta konfliktin laajenemisesta myös Moldovaan.

– Olemme Ukrainan haurain naapuri, koska sota on koskettanut meitä eniten ja meillä on vähiten resursseja tilanteen käsittelemiseen, Moldovan ulkoministeri Nico Popescu sanoi CNBC:n haastattelussa.

Perjantaina Venäjän keskisen sotilasalueen varakomentaja Ruslan Minnekajev sanoi, että Venäjän tavoitteena on valloittaa eteläinen Ukraina ja luoda maakäytävä Krimin niemimaalta Transnistriaan. Minnekajev väitti, että Transnistriassa on kohdeltu kaltoin venäjänkielistä väestöä.

Moldovan hallinto totesi maanantaina, että iskujen tarkoituksena on luoda jännitteitä Transnistriassa. Presidentti Maia Sandu kutsui tiistaina koolle maan turvallisuusneuvoston kokouksen.

Sandun mukaan hänellä ei ole aikomusta keskustella asiasta Venäjän johdon kanssa, mutta hän sanoi Moldovan olevan edelleen valmis neuvottelemaan rauhanomaisen ratkaisun saamiseksi Transnistrian kysymykseen.

Ukrainan tiedustelupalvelu väitti maanantaina, että iltapäivän iskut ovat Venäjän tiedustelupalvelun FSB:n provokaatio, jonka päämääränä on liittää Transnistria mukaan konfliktiin.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi tiistaina toimittajille, että Venäjä on syvästi huolissaan Transnistrian tapahtumista ja seuraa tilannetta huolellisesti.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov puolestaan totesi, että Venäjä haluaa välttää tilanteen, jossa sen tulisi puuttua Transnistrian tapahtumiin.

Transnistrian hallinto väitti puolestaan venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan, että alueella tapahtuneiden ”terrori-iskujen” jäljet johtaisivat Ukrainaan.

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi varoitti jo lauantain vastaisena yönä puheessaan, että Venäjän tavoitteena on laajentaa sota Moldovaan.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau sanoi sunnuntaina STT:lle, että Moldovan hallinta on Venäjän tavoite.

– On helppo kuvitella, että alkuperäisessä suunnitelmassa, jossa Venäjä olisi saavuttanut tavoitteensa Ukrainassa ja valloittanut Kiovan ja Odessan, se olisi mitä luultavimmin mennyt seuraavaksi Moldovaan, Nizhnikau sanoi STT:lle.

– Moldova on Venäjälle tärkeä, koska se on osa vanhaa Venäjän keisarikuntaa ja myös Neuvosto-imperiumia. Ukraina on tietysti heille prioriteetti, mutta (Venäjän näkökulmasta) Ukraina ja Moldova ovat aina olleet sidottuna toisiinsa.