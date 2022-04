Odessalaisen perheen isä sai ruokakauppa­matkalla tiedon iskusta. ”Venäjän ohjus tuhosi eilen koko maailmani”, hän sanoo.

Ukrainan Odessassa lauantaina kuolleen 3-kuukautisen vauvan kohtalo järkyttää maailmalla. Kira kuoli äitinsä Valerie Glodanin, 28, ja isoäitinsä kanssa kotiinsa, kun Venäjän ohjus tuhosi länsiodessalaisen asuinkerrostalon lauantai-iltapäivänä.

Perheen isä Juriy Glodan oli matkalla ruokakauppaan, kun hän sai tiedon iskusta. Kerrostalon alaovella hän huusi poliisille, että hänen on päästävä palavaan taloon. Asunnosta hän löysi vaimonsa ja tämän äidin kuolleena.

Venäjän ohjusiskussa Odessaan kuoli kahdeksan ihmistä. Ohjus osui asuintalon alakerroksiin.

Tyttärensä Kiran ruumiin Juriy Glodan näki vasta seuraavana päivänä, kun hän palasi kotiinsa. Glodan haki sunnuntaina asunnosta muistojaan: valokuva-albumeita, vaimonsa muistiinpanoja ja tämän keräämän sokeripussikokoelman. Vauvan vaunut olivat säpäleinä.

Glodan kertoi perheensä tarinasta BBC:n toimittajalle Odessassa. Pariskunta oli pitänyt yhtä yhdeksän vuotta. Valerie Glodan oli opiskellut Odessassa yliopistossa journalismia, ja hän työskenteli pr-viestinnän parissa.

– Hän oli loistava äiti ja ystävä, jolla oli kaikki parhaat piirteet. Minun on mahdotonta löytää toista Valerien kaltaista. Hän oli täydellinen. Sellaisen ihmisen voi saada vain kerran elämässä, ja se on lahja Jumalalta.

Kolme kuukautta vanha Kira kuoli ohjusiskussa äitinsä ja isoäitinsä kanssa Odessassa lauantaina. Hautajaisseremonia järjestettiin keskiviikkona 27. huhtikuuta.

Heidän esikoisensa Kira syntyi tammikuussa.

– Olimme niin onnellisia, kun hän syntyi. Olin synnytyssairaalassa, kun hän synnytti. Minun on niin vaikea ymmärtää, että tyttäreni ja vaimoni eivät ole enää täällä. Venäjän ohjus tuhosi eilen koko maailmani, Juriy Glodan kertoi.

Hän antoi asunnoltaan pelastamansa vaippapaketin loppuvaipat BBC:n toimittajalle.

– Ottaisitko nämä. Anna ne hyväntekeväisyyteen. En tarvitse niitä enää.

Juriy Glodan jakoi Facebookissa kuvia perheestään myöhään lauantai-iltana. Yhdessä kuvassa vauvan pienen pieni käsi lepää aikuisen kämmenellä, toisessa vauva juo tuttipullosta äitinsä sylissä.

Valerie Glodan päivitti viimeistä kertaa Facebook-tiliään viisi päivää ennen kuolemaansa. Glodan jakoi sodan aikaan tilillään moneen otteeseen kuvia ja videoita sodan tuhoista. Maaliskuun alussa hän kirjoitti näin:

– Paholainen on täällä. Putin tappaa ukrainalaisia ballistisilla ohjuksilla – venäläiset tappavat meidät. Siviilejä, lapsia kuolee tänään. Kuunnelkaa!!! Hänen sotilaansa tulittavat siviiliväestöä kaupungeissa, iskevät ballistisilla ja vetyohjuksilla asuinalueille, orpokoteihin, synnytyssairaaloihin Ukrainassa – meidän koteihimme!

Helmikuun alussa Valerie Glodan jakoi kuvia raskauden varrelta. Hän kertoi kuukauden vanhasta vauvastaan ja kirjoitti onnestaan.

– Viimeiset 40 viikkoa ovat olleet parhaita. Meillä on ollut tyttövauvamme nyt noin kuukauden verran. Isä antoi hänelle juuri hänen ensimmäiset kukkansa. Tämä on onnellisuuden uusi taso.

Odessalainen asuintalo tuhoutui lauantain iskussa pahoin.

Kahdeksan ihmistä kuoli ja 18 haavoittui lauantaina Odessassa Venäjän ohjus­iskussa. Ukrainan asevoimien mukaan kaksi ohjusta osui sotilaskohteeseen ja kaksi ohjusta eri asuintaloihin. Ukraina kertoo tuhonneensa kaksi ohjusta ennen kuin ne osuivat määränpäänsä.

Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan ohjukset laukaistiin sotilaslentokoneesta Kaspianmeren alueelta. Zelenskyi nosti videoiduissa puheessaan Kira-vauvan esiin, kun hän puhui ohjusiskusta ja siinä kuolleista.

– Tavallisia rauhanomaisia ihmisiä. Kuolleiden joukossa oli kolme kuukautta vanha tyttövauva. Miten hän uhkasi Venäjää? Vaikuttaa siltä, että lasten tappaminen on vain Venäjän liittovaltion uusi kansallinen ajatus.

Mustanmeren helmeksi usein kutsuttu Odessa on säästynyt pahimmilta iskuilta kaksi kuukautta sitten alkaneen hyökkäyssodan aikana. Edellinen kookas isku oli huhtikuun alussa.

Lauantain isku tapahtui Ukrainan ortodoksien pääsiäisen aikana. He juhlivat pääsiäistä viime viikonloppuna juliaanisen eli niin sanotusti vanhan kalenterin mukaan. Ortodokseille pääsiäinen on vuoden suurin juhla. Muun muassa YK:n pääsihteeri António Guterres vaati tulitaukoa pääsiäispyhien ajaksi etenkin Itä-Ukrainaan, joka on ollut tiheiden iskujen kohteena jo pitkään.

Kiran perheen surmanneessa ohjusiskussa kuoli kaikkiaan kahdeksan ihmistä. Myös Ukrainan presidentti Zelenskyi viittasi puheessaan pienokaisen traagiseen kohtaloon.

Odessa on Ukrainan kolmanneksi suurin kaupunki noin miljoonalla asukkaallaan. Kaupungilla on merkittävä menneisyys, ja se on ollut myös suosittu kylpylä- ja matkailukaupunki. Dallapén Martti Jäppilä käänsi 1960-luvulla kaupungin lumosta kertovan iskelmän myös suomeksi nimellä Odessa. Kaupungissa on Ukrainan suurin satama, jonka merkitys maan taloudelle ja viennille on erittäin suuri.

