Aftonbladet: Yhdysvallat ja Britannia luvanneet Ruotsille suojelua Nato-prosessin aikana

Ruotsalaismedian lähteiden mukaan Naton läsnäoloa Itämeren alueella lisättäisiin Ruotsin Nato-hakemuksen käsittelyn ajalle.

Ruotsi on saanut Britannialta ja Yhdysvalloilta konkreettisia lupauksia suojelusta liittymisprosessin ajalle, jos Ruotsi päättää hakea Naton jäsenyyttä, useat Ruotsin hallituksen kanslian lähteet kertovat Aftonbladetille.

Lehden mukaan suojelussa on kyse sotilaallisen läsnäolon ja sotaharjoitusten lisäämisestä sekä Nato-maiden vahvasta poliittisesta tuesta.

– Hallitus on saanut tietoa muun muassa Yhdysvalloista ja Britanniasta siitä, millaista suojelu ja tuki olisivat mahdollisen hakuprosessin aikana, yksi hallituslähde sanoo.

Lähteen mukaan Ruotsia kohdeltaisiin käytännössä Naton täysjäsenenä sen jälkeen, kun se on ilmaissut hakevansa jäsenyyttä puolustusliitossa.

Toinen lähde huomauttaa, että Pohjois-Atlantin sopimuksen 8. artikla estää Nato-maita antamasta virallisia suojelutakuita muille kuin jäsenille.

– On tehtävä ero turvatakuiden ja turvallisuutta edistävien toimien välillä. Takuut annetaan, kun ratifiointiprosessi on saatu päätökseen vuoden lopussa. Mutta tosiasiassa kyseessä on voimakas vahvistus turvallisuudellemme jo siitä hetkestä lähtien, kun olemme päättäneet Ruotsissa, lähde sanoo.

Kaksi Aftonbladetin haastattelemaa lähdettä korostavat, että useat maat ovat antaneet Ruotsille turvallisuuslupauksia. Lähteet korostavat erityisesti Britannian lupauksia lisätä laivastonsa sotilaallista läsnäoloa alueella.

– Näitä ovat Nato-maiden vahva poliittinen tuki, harjoitustoiminnan syventäminen, Naton läsnäolon lisääminen Itämeren alueella, tiedusteluyhteistyön syventäminen ja asiantuntijatuki hybridiuhkien, kyberuhkien ja tavanomaisten uhkien tunnistamiseen ja torjumiseen, hallituslähde sanoo.

Expressen kertoi aiemmin huhtikuussa ruotsalaisiin hallituslähteisiin nojaten, että Suomi ei ole tunnusteluistaan huolimatta onnistunut saamaan hakuprosessin ajaksi turvallisuustakuita Natolta tai Yhdysvalloilta mikäli Suomi päättäisi hakea Naton jäseneksi.

Dagens Nyheter puolestaan kertoi, että Yhdysvallat ei anna Ruotsille turvatakuita ennen Nato-hakemuksen hyväksymistä.

Hallituslähde kertoo Aftonbladetille, että hallituksen kanslia on ärtynyt Dagens Nyheterin ja Expressenin jutuissa esitetyistä tiedoista, koska ne saattavat lisätä epävarmuutta arkaluonteisessa tilanteessa.