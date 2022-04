Pekka Toveri arvioi, onko Venäjän strategisten kohteiden tulipaloissa kyse sabotaasista

Brjanskin kaupungissa Länsi-Venäjällä syttyi aamuyöllä tulipalo öljyvarastossa.

Venäjällä syttyi jälleen maanantaina tulipaloja sen sodankäynnin kannalta strategisesti tärkeässä kohteessa.

Brjanskin kaupungissa Länsi-Venäjällä syttyi aamuyöllä kaksi tulipaloa, paikalliset viranomaiset kertoivat. Toinen palo syttyi öljyvarastossa, mutta toisen tarkempaa sijaintia ei kerrottu. Palojen syttymissyitä ei ole kerrottu.

Kaupunki sijaitsee noin 150 kilometrin päässä Ukrainan rajalta pohjoiseen. Alue toimii Venäjän sotaoperaation logistisena tukikohtana.

Venäjä on aiemmin väittänyt Ukrainan tehneen ilmaiskuja Brjanskin alueelle.

Viime päivien aikana on kerrottu kolmesta muustakin tulipalosta strategisissa kohteissa. Sosiaalisessa mediassa on herännyt keskustelua siitä, onko kyse sabotaasista.

Kenraalimajuri evp Pekka Toveri ei vielä lähtisi julistamaan tulipaloja ukrainalaisten sabotaasiksi. Hänen mukaansa kyse voi olla sattumasta.

– Toisaalta, jos on kyse puolustusteollisuuteen liittyvistä tiloista, palot voivat liittyä sotaan sillä tavalla, että niissä tehdään yötä päivää hommia, jolloin työntekijät väsyvät ja voi sattua vahinkoja, Toveri myös toteaa.

Pekka Toverin mukaan palot voivat liittyä siihen, että sodan aikana laitoksissa painetaan pitkää päivää.

Toveri kuitenkin toteaa, että jos paloja syttyy jatkossakin tasaiseen tahtiin, voi sattuman ja vahingot sulkea pois. Hän sanoo, että Ukraina etsii aktiivisesti keinoja vaikuttaa.

– Ukraina on osoittanut, että sillä on kykyä iskeä, ja he ovat esimerkiksi iskeneet Belgorodin öljyvarastoihin helikoptereilla ja katkoneet rautatieyhteyksiä.

Perjantaina Korolevin kaupungissa syttyi tulipalo. Kaupunki sijaitsee Moskovan kyljessä, vain 25 kilometriä Kremlistä ja Punaisesta torista koilliseen.

Tulipalo syttyi Venäjän avaruusjärjestö Roskosmosin teknisessä keskuksessa TsNIIMachissa, joka kehittää muun muassa ohjuksia.

Torstaina paloi sotatutkimuslaitoksessa Tverin kaupungissa. Laitoksessa kehitetään muun muassa Iskander-ohjuksia.

Tulipalo tuhosi sotatutkimuslaitoksen Tverin kaupungissa Venäjällä torstaina.

Tverin tulipalossa kuoli seitsemän ja loukkaantui 25 ihmistä. Lisäksi Tass uutisoi ainakin kymmenen olevan kateissa.

Samana päivänä tulipalo roihusi myös Kineshmassa sijaitsevassa kemiantehtaassa, joka on Venäjän suurin liuotinten valmistaja.

Kineshma sijaitsee 400 kilometriä Moskovasta koilliseen.