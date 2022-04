Vladimir Putinin pitää asiantuntijoiden mukaan turvautua vara­suunnitelmaan, jos hän haluaa juhlia voittoa perinteisenä juhlapäivänä kahden viikon päästä.

Tankit, telatykit ja panssariajoneuvot vyöryivät pitkin Moskovan katuja illan pimeydessä viime torstaina, kun Venäjä armeija siirsi kalustoaan kahden viikon päästä koittavan voitonpäivän paraatin harjoituksiin.

Maanantaina 9. toukokuuta Venäjä viettää vuoden tärkeintä juhlapäiväänsä, joka tuo maan pääkaupunkiin tuttuun tapaan myös kavalkadin mannertenvälisistä ohjuksista ja muista asejärjestelmistä. Ennakkoilmoituksen mukaan paraatiin osallistuu 11 000 sotilasta.

Venäjän armeijan MSTA-S-tekatykit saapuivat jonossa Moskovaan voiton päivän harjoituksiin viime torstaina.

Voitonpäivää vietetään natsi-Saksasta toisessa maailmansodassa saavutetun voiton kunniaksi, ja nyt paraatin keskushenkilönä veteraanien ja kenraalien keskellä patsastelevan Vladimir Putinin uskotaan haluavan juhlistaa päivää ”natsi-Ukrainasta” saavutetun voiton kunniaksi.

Ongelma on vain se, että natseja ei Ukrainassa ole esiintynyt kuin Venäjän propagandassa, voitto on korkeintaan laimea aluevaltaus Etelä- ja Itä-Ukrainassa, sotilaat eivät palaa veteraaneina vaan sinkkiarkuissa ja kenraalikuntakin on ohentunut merkittävästi.

Miten Putin kykenee osoittamaan kahdessa viikossa, että Ukrainan ”erikoisoperaatio” on ollut voitokas?

– Periaatteessa mitä tahansa pystytään myymään voittona, uskoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.

Vladimir Putin tähyili taivaalle viime vuoden voiton päivän paraatin katsomossa.

Silti myös riskit sodan laajenemiselle tai Venäjän sisäisille levottomuuksille ovat asiantuntijoiden mukaan olemassa.

Kova paine kenraaleille

Käsitys voitonpäivästä Putinin menestyksen aikarajana perustuu muun muassa Britannian tiedustelun saamiin tietoihin. Monet asiantuntijat ovat olleet samaa mieltä.

Moskovalaiset kuvasivat tankkien vyöryä kaupunkiin viime torstai-iltana.

Putinin alkuperäinen tavoite oli rynnistää sota läpi ja kaataa Ukrainan hallinto Kiovassa viikoissa. Näin hän olisi päässyt juhlimaan menestystään voiton päivänä samaan tapaan kuin Krimin liittämisellä Ukrainaan 2014.

Kun tämä ei ole onnistunut, Venäjän joukot on suunnattu itään ja etelään, ja julkilausuttu tavoite on Donbasin alueen valtaaminen ja maayhteys Krimille.

Tämä voi tarkoittaa hurjaa hyökkäystä esimerkiksi kohti Slovjanskin ja Kramatorskin kaupunkeja idässä sekä Mariupolin lopullista kukistamista.

– Kenraaleihin kohdistuu valtava paine heittää kaikki peliin seuraavina viikkoina tavoitteen toteuttamiseksi, kommentoi brittiläisen DISI-ajatushautomon johtaja Peter Caddick-Adams Yahoo Newsille.

Venäjä aikoo marssittaa Punaisen torin läpi kulkevaan paraatiin tänä vuonna 11 000 sotilasta.

Venäjä-asiantuntija Mark Galeotti totesi lakonisesti viikonloppuna Times-lehdessä, että varmin keino taata jatkoa Venäjän sotilaallisille epäonnistumisille olisi Putinin päsmäröinti ja kiirehtiminen. Silti se ei ole poissuljettua.

– Tsaari odottaa – vaatii – hyviä uutisia taistelukentältä, Galeotti kirjoitti erään venäläislähteensä arvioineen.

Tämän uskotaan merkitsevän vaikeita viikkoja Ukrainalle. Presidentti Volodymyr Zelenskyin hallinto onkin anellut lisää sotilasapua länneltä lähes päivittäin.

Sotavoitto ei näköpiirissä

Sotilasasiantuntijat ovat kuitenkin viime päivien arvioissaan olleet liki yksimielisiä: Venäjän sotaoperaation johtoon nimetyn kenraali Aleksandr Dvornikovin pitäisi suuren voiton saavuttamiseksi kyetä vetäisemään kani hatusta.

Ukrainan kalustotappiosta huolimatta Venäjällä riittää tankkeja Moskovan paraatiinkin.

– Joukkojen väsyminen uhkaa kykyä saavuttaa edes toissijaisia tavoitteita, arvioi tutkija Rob Lee Foreign Policy -tutkimusinstuutista Economistissa.

Lee ei usko, että Venäjän armeija myöskään hillitsisi hyökkäystään voiton päivän yhteydessä, jos se katsoo kykenevänsä valtaamaan lisäalueita. Ukrainalle ei haluta antaa minkäänlaista hengähdystaukoa.

Sotatoimia hidastaa tällä hetkellä niin Ukrainan sateinen sää kuin venäläisten kovat miehistö- ja kalustotappiot, joiden uskotaan murentavan kykyä ja moraalia.

Viime viikolla uutisoitu Donbasin hyökkäyksen alkaminen ei ole johtanut tuloksiin vaan venäläisten katsotaan edenneen hieman vain siksi, että Ukrainan joukot ovat taktisesti vetäytyneet uusiin puolustusasemiin.

– Suhtaudun skeptisesti kykyyn vallata Donbas siihen (voitonpäivään) mennessä, jos ollenkaan, kommentoi toinen amerikkalaisasiantuntija, CNA-ajatushautomon Venäjä-ohjelman johtaja Michael Kofman podcastissaan.

Kofman ei silti pidä menestystä mahdottomana.

– Lopputulos voi olla jotain venäläisjoukkojen etenemisen ja uuden merkittävän tappion väliltä, hän kirjoitti Twitterissä.

Tässä yhteydessä on esitetty myös hyytäviä arvioita, että kun tavanomaiset aseet eivät riitä, Putin turvautuisi esimerkiksi taktiseen ydinaseeseen Ukrainan pakottamiseksi polvilleen.

Venäjän strategisten ydinasejoukkojen mannertenväliset Topol-ohjukset kaarsivat Punaiselle torille viime vuoden voiton päivän paraatissa.

Asiantuntijat pitävät vaihtoehtoa äärimmäisen epätodennäköisenä.

Venäjä riskeeraisi vetää lännen ja Naton mukaan sotaan ja kääntäisi harvat tukijansakin, kuten Kiinan, vastaansa. Ydinaseen käyttö vaatisi Venäjän ydinase­doktriinin mukaan maan olemassaolon vaarantavan uhan ja sellaista olisi vaikea osoittaa.

Sotilaallinen voitto voidaan keksiä

Koska sotilaallinen voitto on epätodennäköinen nopeasti, aina on mahdollisuus turvautua varasuunnitelmaan ja keksiä sellainen odotellessa.

Esimakua saatiin jo viime torstaina, kun puolustusministeri Sergei Shoigu julisti Mariupolin vallatuksi ja Putin ylisti kaupungin vapauttamista tv:ssä siitä huolimatta, että Azovstalin tehdasalueella on vielä jopa tuhatkunta taistelua jatkavaa ukrainalaissotilasta. Venäjän ilmoituksen mukaan heidät aiotaan vain eristää.

Vladimir Putin ja Sergei Shoigu kertoivat kansalle Mariupolin ”valtauksesta” pienen pöydän äärellä viime torstaina.

Samalla tavoin jokin toinen pienempi saavutus voitaisiin Venäjän median propaganda­vyörytyksellä pukea voitoksi.

– Muistakaa, Putin saa julistaa voiton mistä tahansa. Hän ei vastaa kenellekään, entinen Yhdysvaltain Moskovan-suurlähettiläs Michael McFaul totesi Politicolle.

Myös Jussi Lassila uskoo, että lopulta Venäjän johdolla ei ole vaikeuksia myydä Ukrainan ”erikoisoperaatiota” kansalaisille voitonpäivänä.

– Kyllä siihen jokin tapa löydetään. Voidaan esittää jokin täysin tuulesta temmattu ajatus. On nähtävissä, että kansalaiset tukevat sitä, mitä hallinto sanoo.

Mahdolliset pettymykset käsitellään Lassilan mukaan todennäköisesti valtakoneiston sisällä, ei julkisuudessa.

Sota uuteen vaiheeseen?

Toisaalta on esitetty myös karmaisevampia arviota, joiden mukaan Putin käyttäisi voitonpäivää hyväkseen viedäkseen ”erikoisoperaationsa” vielä pitemmälle ja kutsuisi Venäjän valtavan reservin palvelukseen.

– On esitetty spekulaatioita, että voitonpäivän yhteydessä julistettaisiin jokin suuri liikekannallepano, mutta epäilen sellaista hyvin vahvasti. Siinä on isot riskit, että se näyttäytyisi jopa nöyryyttävänä.

– Kyllä kansa siihenkin saataisiin taipumaan, mutta kuinka nopeasti sellainen onnistuisi. Se voisi osoittaa vain Venäjän heikkoutta.

Venäläissotilas seisoi T-80-tankin päällä hänen yksikkönsä valmistautuessa hyökkäykseen Mariupolin Azovstalin tehtaiden lähellä viikko sitten.

Lassilan mukaan voiton päivä on venäläisille hengennostatuksen aikaa ja siihen liittyy aina pitkät vapaapäivät ja kevään juhla. Ilmapiiriin synkät uutiset oikeasta sodasta ja sen laajentamisesta sopisivat huonosti.

Luultavimmin odotettavissa on menetetyn neuvostoajan kompensaatiota, jollaisena voiton päivä on Putinin aikana näyttäytynyt. CNN kertoi viime viikolla, että Ukrainan vallatuilla alueilla oli jo paikoitellen näkyvissä toisen maailmansodan aikaisia Neuvostoliiton voiton symboleja kuten punalippuja.

Niihin voidaan yhdistää isänmaallista nykysymboliikkaa. Moskovan paraatin yhdeksi huipentumaksi onkin suunniteltu MiG-29-hävittäjäkoneiden ylilentoa Ukrainan ”erikoisoperaation” symboliksi nousseessa Z-muodostelmassa.

Se osuu sattumalta hyvin yhteen tämän vuoden 77. voiton päivän kanssa, sillä Z-kirjain voidaan muodostaa kahdesta numerosta 7, joista toinen on ylösalaisin.