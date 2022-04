Professori arvioi Macronin vaalivoiton seurauksia: Suomen Nato-jäsenyyden hakemiselle ei tule lisäesteitä

Professorin mielestä Ranskan istuvan presidentin Emmanuel Macronin uudelleenvalinta tuo Euroopalle ”stabiilia jatkoaikaa”.

Ensimmäisten ennusteiden mukaan Ranskan istuva presidentti Emmanuel Macron valittaisiin toiselle viisivuotiskaudelle.

Ennusteiden mukaan Macron saisi 57,6–58,2 prosenttia äänistä. Hänen haastajansa Marine Le Pen on jo myöntänyt tappionsa.

Turun yliopiston poliittisen historian professorin Louis Clercin mukaan Eurooppaa odottavat stabiilit vuodet.

– Euroopalle ja Suomelle tämä tarkoittaa stabiilia jatkoaikaa, Clerc sanoo.

Hänen mukaansa keskustaliberaalin Macronin uudelleenvalinta helpottaa myös Suomen mahdollista Nato-jäsenyyden hakemista.

– Macron on sanonut pari kertaa, että hänelle Naton laajentuminen ei ole ongelma. Hän on ollut tässä hyvin selkeä. Hänellä on hyvät suhteet Niinistön kanssa. Jos Suomi hakee Nato-jäsenyyttä, luulen, että Ranskasta ei tule soraääniä. Sitten olisi voinut tulla, jos Le Pen olisi presidenttinä, Clerc kertoo.

Suomen presidentti Sauli Niinistö on jo onnitellut Macronia vaalivoitosta.

Niinistön mukaan Suomen ja Ranskan väliset suhteet ovat erinomaiset.

Sauli Niinistö ja Emmanuel Macron ovat tavanneet useampaan otteeseen. Kuva Macronin Suomen vierailulta 2018.

– Olen vakuuttunut, että kahdenvälinen, eurooppalainen ja kansainvälinen yhteistyömme syvenee edelleen tulevina vuosina, Niinistö kirjoittaa Twitterissä.

Clercin mukaan presidenttivaalien tulos tarkoittaa Ranskassa sitä, että maa on jakautunut kolmeen äänestäjäryhmään.

Parlamenttivaalit koittavat jo kesäkuussa. Clerc odottaa, mitä äärioikeistolainen Le Pen saa aikaiseksi. Hän on nyt saamassa noin 42 prosentin äänisaaliin.

Asiantuntija pohtii, mitä tapahtuu seuraavaksi, kun 42 prosenttia ranskalaisista oli valmis äänestämään äärioikeistolaista Marine Le Peniä.

– Ranskassa on tämän verran äänestäjäkuntaa, joka on valmis äänestämään äärioikeistolaista ehdokasta. Se herättää kysymyksiä, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan.

– Ottelu jatkuu siten heti parlamenttivaalikampanjassa.