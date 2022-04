Ranska äänestää presidentistä – näin tulos voi vaikuttaa Suomeen

Ensimmäisiä tuloksia julkistetaan iltayhdeksältä Suomen aikaa.

Ranskassa valitaan tänään sunnuntaina uusi presidentti, kun istuva presidentti Emmanuel Macron ja hänen haastajansa Marine Le Pen kohtaavat vaalien toisella kierroksella.

Keskustaliberaali Macron on gallupien mukaan ennakkosuosikki. Äänestyspäivää edeltäneissä kyselytutkimuksissa Macronilla oli noin 10 prosenttiyksikön johtoasema suhteessa Le Peniin. Äärioikeistolaisen Le Penin Kansallinen liittouma on kuitenkin samanaikaisesti historiallisen lähellä valtaannousua.

Jos keskustaliberaali Macron voittaisi, hänestä tulisi 20 vuoteen ensimmäinen istuva presidentti, joka valitaan Ranskassa toiselle kaudelle.

Ensimmäisiä tuloksia aletaan julkistaa iltayhdeksältä Suomen aikaa, kun viimeiset äänestyspaikat ovat Ranskassa sulkeutuneet.

Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksen akatemiatutkija Timo Miettisen mukaan vaalituloksen suurin vaikutus Suomeen muodostuu EU-politiikan ja eurooppalaisen turvallisuusjärjestyksen kautta. Tähän sisältyy myös Ranskan sitoutuminen Nato-yhteistyöhön.

– Macronin tapauksessa iso kuva liittyy Ranskan nykyisen linjan jatkamiseen tietyillä painotuksilla. Macron on varsinkin kautensa loppupuolella painottanut vahvemmin eurooppalaista suvereniteettia ja sitä, että Euroopan pitäisi olla vahvempi geopoliittinen toimija.

Le Penin valinta merkitsisi katkosta Ranskan nykyiseen linjaan.

– Hänen sitoutumisensa näihin instituutioihin, ennen kaikkea EU:hun ja Natoon on monelta osin kyseenalaista.

Vaikka Le Pen ei enää puhu Ranskan EU-eron puolesta, merkitsisi Le Penin valinta presidentiksi Miettisen mukaan EU-päätöksenteon ja varsinkin Euroopan turvallisuuden sekä yhteisin ulkopolitiikan kehittämisen halvaantumista.

Emmanuel Macron tervehti kannattajiaan käytyään äänestämässä Le Toquetissa Pohjois-Ranskassa sunnuntaina.

Vaalien päällimmäinen teema on ollut elinkustannusten nousu, joka näkyy Ranskassa muun muassa sähkön, ruoan ja polttoaineen hinnoissa. Le Pen on jo pitkään lupaillut, että presidentiksi päästyään hän priorisoisi kustannusten alasajon. Hän on lisäksi sanonut esimerkiksi kieltävänsä huivien käytön julkisilla paikoilla.

Marine Le Pen äänesti Henin-Beumontin kaupungissa sunnuntaina.

Macron on sanonut, että Le Penin äärioikeisto saa voimansa epätyytyväisyydestä, ja hänen äänestämisensä voisi kiihdyttää vihaa ja yhteiskunnan jakautumista. Le Penin mukaan Macron osoitti heikkoutensa tukeutuessaan loukkauksissaan vanhoihin syytöksiin ääriliikkeistä.

Molempien ehdokkaiden suurimpana haasteena on tyhjää äänestävien tai kokonaan äänestämättä jättävien suuri määrä. Mielipidemittausten mukaan äänestysprosentti voi olla alhaisin sitten vuoden 1969.