Valkoisen talon seinällä roikkunut kuuluisa maalaus huutokaupataan – vasarahinnaksi arvioidaan 20 miljoonaa

Maalaus on yksi tunnetuimmista Yhdysvaltain historiaa kuvaavista teoksista.

Kuuluisa Washington ylittää Delawarejoen -maalaus, joka roikkui valkoisen talon seinällä 70-luvulta vuoteen 2014 asti, huutokaupataan ensi kuussa. Uutistoimisto Reutersin mukaan kauppahinnaksi tulee arviolta 20 miljoonaa dollaria.

Saksalaisyhdysvaltalaisen taidemaalari Emanuel Leutzen teos vuodelta 1851 on yksi kolmesta versiosta, jotka hän maalasi ensimmäisestä Yhdysvaltain presidentistä johtamassa joukkoja Amerikan vallankumouksen avainhetkellä.

Tauluista enää kaksi on olemassa. Ensimmäinen versio tuhoutui Saksassa toisen maailmansodan pommituksissa, yhdysvaltalaisen taiteen asiantuntija Paige Kestenman kertoo.

– Toinen on monumentaalinen teos, joka on Metropolitan Museum of Artin (Met) amerikkalaissiiven vetonaula. Nyt myytävä taulu on kolmas versio, Kestenman toteaa.

New Yorkin Metin versio on suuri 3,78 metriä korkea ja 6,48 metriä leveä teos. Myynnissä oleva maalaus on hieman pienempi – noin 90 senttiä korkea ja 1,8 metriä leveä. Taulu roikkui vuosikymmeniä valkoisessa talossa, pääasiassa West Wingin vastaanottohuoneessa.

Teos kuvaa Yhdysvaltain ensimmäisen presidentin, George Washingtonin, johtamassa sotilaita Delawarejoen yli yllättääkseen toisella puolella piileskelevät vihollissotilaat jouluyönä vuonna 1776.

Saksalaissyntyinen Leutze oli Kestenmanin mukaan vankkumaton abolitionisti, joka sisällytti tähänkin teokseen tarkoituksella useita hahmoja, jotka edustavat Yhdysvaltojen eri etnisyyksiä.

Kuvasta voi esimerkiksi huomata mustan sotilaan, sotilaan, jolla on yllään skotlantilainen päähine, sekä mokkasiineja ja eläimennahasta tehtyjä vaatteita, jotka viittaavat Amerikan alkuperäisasukkaisiin.