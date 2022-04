Sekä istuva presidentti Macron että haastaja Le Pen ovat esittäneet viime hetkillä toisiinsa kohdistuvia syytöksiä voittaakseen äänestäjiä puolelleen.

Molempien ehdokkaiden suurimpana haasteena on tyhjää äänestävien tai kokonaan äänestämättä jättävien suuri määrä.

Ranska valitsee tänään seuraavan presidenttinsä, kun istuva presidentti Emmanuel Macron ja hänen haastajansa Marine Le Pen ottavat toisistaan mittaa presidentinvaalien toisella kierroksella.

Voittaessaan keskustaliberaali Macron olisi 20 vuoteen ensimmäinen istuva presidentti, joka saisi Ranskassa toisen kauden. Macron on gallupien valossa voittajasuosikki, mutta äärioikeistolaisen Le Penin Kansallinen liittouma on samanaikaisesti historiallisen lähellä valtaannousua.

Ehdokkaat ovat esittäneet presidenttikisan viime metreillä toisiinsa kohdistuvia syytöksiä yrittäessään voittaa puolelleen osan miljoonista ranskalaisäänestäjistä, jotka eivät ole vielä tehneet äänestyspäätöstä.

Macron sanoi, että Le Penin äärioikeisto saa voimansa epätyytyväisyydestä, ja hänen äänestämisensä voisi kiihdyttää vihaa ja yhteiskunnan jakautumista. Le Penin mukaan Macron osoitti heikkoutensa tukeutuessaan loukkauksissaan vanhoihin syytöksiin ääriliikkeistä.

Le Pen on väittänyt, että Macronille voittoa povaavat mielipidemittaukset tullaan osoittamaan vääriksi, ja kritisoinut kilpakumppaninsa suunnitelmaa nostaa eläkeikä 62:sta 65 ikävuoteen. Macron puolestaan sanoi Le Penin yrittävän peitellä autoritääristä ”äärioikeistolaista” vaaliohjelmaansa.

Macronilla on mahdollisuus olla ensimmäinen toiselle perättäiselle kaudelle nouseva presidentti 20 vuoteen.

Vaalien päällimmäisenä teemana on ollut elinkustannusten nousu, joka näkyy Ranskassa muun muassa sähkön, ruoan ja polttoaineen hinnoissa. Le Pen on jo pitkään lupaillut, että presidentiksi päästyään hän priorisoisi kustannusten alasajon. Hän on lisäksi sanonut esimerkiksi kieltävänsä huivien käytön julkisilla paikoilla.

Hänen viestinsä äänestäjille on ollut yksinkertaisesti ”Macron tai Ranska”.

Macron on niin ikään pitänyt iskulauseensa lyhyenä: ”Nämä vaalit ovat kansanäänestys sekularismista ja Euroopasta”. Hänen mukaansa Le Penin idea ”kansakuntien Euroopasta” tarkoittaisi EU:n loppua.

Macron puhui televisiossa Brexitistä ja Donald Trumpin presidenttiydestä äänestäjille suunnatussa vetoomuksessa.

– On miljoonia ihmisiä, jotka muutamaa tuntia ennen Brexitiä päättivät, ettei äänestämisessä ole järkeä. Miljoonat tekivät saman vuonna 2016 Trumpin kanssa. Seuraavana päivänä he heräsivät krapulaan, hän sanoi.

Le Pen syytti Macronin loukanneen sanoillaan sekä häntä että äänestäjiään, ja sanoi Ranskan joutuneen kestämään viisi vuotta kaaosta. Maa voisi hänen mukaansa löytää uudelleen kansalaisrauhan ja kunnioituksen.

– Emme löydä sitä saman miehen ja samantyyppisen hallinnon kanssa, Le Pen sanoi.

Le Penin Kansallinen liittouma on nostanut viime vuosina kannatustaan.

Molempien ehdokkaiden suurimpana haasteena on tyhjää äänestävien tai kokonaan äänestämättä jättävien suuri määrä. Mielipidemittausten mukaan äänestysprosentti voi olla alhaisin sitten vuoden 1969.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan tyytymättömyys Macronin sentrismiin ja valtavirtapolitiikkaan paljastui jo vaalien ensimmäisellä kierroksella, kun reilusti yli puolet äänestäjistä kannatti äärioikeistoa tai -vasemmistoa. Yli 20 prosenttia äänistä meni laitavasemmiston Jean-Luc Mélenchonille, joka oli vain täpärästi Le Penin takana.

Monet ranskalaiset eivät ole unohtaneet 1,5 vuotta Macronin valtaannousun jälkeen puhjenneita polttoainekustannuksia ja nousevia hintoja vastaan järjestettyjä niin kutsuttujen keltaliivien mielenosoituksia. Le Pen on hyödyntänyt kampanjassaan väitteitä, joiden mukaan Macron on rikkaiden presidentti.

Lopullisten mielipidemittausten mukaan Macron saa 53–57 prosenttia äänistä. Kysymyksiä kuitenkin herää siitä, kenen kannalle 7,7 miljoonaa Mélenchonin äänestäjää kallistuvat.

Ipsosin perjantaina tekemän kyselyn mukaan 48 prosenttia Mélenchonin äänestäjistä ei tue kumpaakaan ehdokasta viimeisellä kierroksella.