Volodymyr Zelenskyi on edelleen valmis tapaamaan Putinin kanssa – piti tiedotustilaisuuden erikoisessa paikassa

Presidentin mukaan neuvottelut loppuvat myös, jos Venäjä järjestää ”valekansanäänestyksiä” valtaamillaan alueilla.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo, että maa lopettaa neuvottelut Venäjän kanssa, jos Venäjä tappaa Mariupolia puolustavat ukrainalaiset tai pitää valtaamillaan alueilla ”valevaaleja” ja ”perustaa valedemokratioita”.

Presidentti viittasi kommentilla Venäjän pyrkimyksiin erottaa Hersonin ja Zaporizzjan alueet Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltojen” kaltaisiksi Venäjän alaisiksi nukkehallinnoiksi.

– Jos kansamme tapetaan Mariupolissa, jos he ilmoittavat pseudokansanäänestyksen uusissa pseudotasavalloissa, Ukraina ei osallistu mihinkään neuvotteluprosesseihin, Zelenskyi sanoi lauantai-iltana järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Hän kuitenkin sanoi, että haluaa yhä tavata Venäjän presidentin Vladimir Putinin sodan lopettamiseksi. Zelenskyin mukaan sodan aloittaneen pitäisi kyetä myös lopettamaan se.

Zelenskyi ilmoitti, ettei hän pelkää Putinin tapaamista, jos se edesauttaa rauhansopimusta Venäjän ja Ukrainan välillä. Zelenskyi on aikaisemminkin ilmoittanut olevansa valmis tapaamaan Putinin.

Presidentin tiedotustilaisuuden puitteet olivat hyvin erikoiset, sillä tilaisuus järjestettiin kiovalaisella metroasemalla.

– Zelenskyi piti tiedotustilaisuuden metroasemalla. Todellisuudesta tulee entistä surrealistisempaa, mutta osoittaa silti, että mikä tahansa on mahdollista, jos haluat. Ei ole mitään syytä, miksi presidentin tiedotustilaisuutta ei voisi pitää sodan takia, kirjoittaa toimittaja Nataliya Gumenyuk Twitterissä.

Zelenskyi tuomitsi tiedotustilaisuudessa Odessaan kohdistuneet ohjusiskut hyvin tiukkasanaisesti. Presidentin mukaan kaupunkiin osui seitsemän ohjusta.

Viimeisimpien tietojen mukaan iskussa kuoli kuusi ja haavoittui 18 ihmistä.

Lue lisää: Odessan iskujen uhriluku noussut kuuteen – kanslia­päällikkö: kuolleiden joukossa pieni vauva

– Kolmekuukautinen vauva kuoli. He tappoivat kolmekuukautisen vauvan. Sota alkoi, kun tämä vauva oli vain kuukauden ikäinen. Voitteko edes kuvitella, mitä tapahtuu? He ovat paskiaisia. Minulla ei ole mitään muita sanoja, joita voisin käyttää tässä kontekstissa. He ovat vain paskiaisia.

Tiedotustilaisuudessa Zelenskyi kertoi, että Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken ja puolustusministeri Lloyd Austin vierailevat Kiovassa maanantaina. Kyseessä on Yhdysvaltain ensimmäinen virallinen vierailu sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vajaat kaksi kuukautta sitten.