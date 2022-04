Karut luvut julki: Ampuma-aseet nousivat lasten yleisimmäksi kuolinsyyksi Yhdysvalloissa

Ampuma-aseisiin liittyvä väkivalta lisääntyi koronapandemian aikana.

Aseista on tullut suurin lasten ja teini-ikäisten kuolinsyy Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain tautikeskuksen CDC:n mukaan vuosi 2020 oli ennätyksellinen aseisiin liittyvissä kuolemissa. Aseisiin liittyvät henkirikokset kasvoivat vuodessa yli 33 prosenttia.

Yli 4 300 nuorta amerikkalaista kuoli aseiden aiheuttamiin vammoihin.

Aiemmin lapsia ja nuoria kuoli eniten liikenneonnettomuuksissa, mutta vuonna 2020 tilanne muuttui. Lapsia ja nuoria kuoli eniten kaikenlaisiin aseiden aiheuttamiin vammoihin.

He menehtyivät muun muassa henkirikosten, itsemurhien ja vahingonlaukausten uhreina.

Tutkijat sanovat The New England Journal of Medicine -lehdessä, että ampuma-aseisiin liittyvä väkivalta on lisääntynyt koronan aikana. He eivät tiedä, mitkä syyt vaikuttavat kasvuun.

Tutkijoiden mielestä ei voida olettaa, että koronapandemian jälkeen aseisiin liittyvä väkivalta laskisi entiselle tasolleen.

– Kasvava ampuma-asekuolleisuus heijastaa pidemmän aikavälin kehityssuuntaa ja osoittaa, että emme edelleenkään pysty suojelemaan nuoria estettävissä olevalta kuolinsyiltä, tutkijat sanovat.