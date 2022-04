Venäjällä roihuaa tulipaloja strategisissa kohteissa – Tämä paloista tiedetään

Sotilaallisia tutkimuslaitoksia ja tehtaita on vaurioitunut Venäjällä.

Venäjällä on viime päivinä ollut tulipaloja suurissa strategisissa kohteissa.

Perjantaina tulipalo roihusi Korolevin kaupungissa, joka sijaitsee 25 kilometriä Kremlistä koilliseen. Tulessa oli Venäjän avaruusjärjestö Roscosmosin tekninen keskus TsNIIMach, joka kehittää muun muassa ohjuksia.

Torstaina liekehti Tverin kaupungissa sijaitseva sotatutkimuslaitos, jossa kehitetään muun muassa Iskander-ohjuksia.

Tiedemiesten nähtiin hyppäävän palavasta rakennuksesta.

Viranomaisten mukaan Tverin tulipalossa kuoli seitsemän ja loukkaantui 25 ihmistä. Uutistoimisto Tassin mukaan ainakin kymmenen ihmistä on kateissa.

Torstaina paloi myös Kineshmassa sijaitseva kemiantehdas, joka on Venäjän suurin liuotinten valmistaja. Tehdas sijaitsee 400 kilometriä Moskovasta koilliseen.

Viranomaiset eivät ole kertoneet virallista syytä torstain paloille, kertoo sanomalehti The Guardian.

Tverissä paikallinen syyttäjä tutkii palon syttymissyytä. Uutistoimisto Tassin mukaan alustavien tietojen mukaan palo johtui vanhentuneista sähkölaitteista.

Kuva on sammutustöistä Tverin sotatutkimuslaitokselta.

Sosiaalisessa mediassa on herännyt keskustelu, että kyseessä olisi sabotaaseista.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp Pekka Toveri sanoo, ettei amerikkalaisissa lähteissä ole vielä merkkejä, että palot olisivat tahallista tekoa.

– Se on mahdollista, mutta pari paloa menee vielä normaalin sattuman piiriin.

Toveri sanoo, että nyt sota on aktiivisessa vaiheessa, tehdään pitkää päivää ja on kaikenlaisia tuotantoprosesseja. Välillä voi käydä vahinkoja.

– Venäjällä on nähty, että on paljon Potemkinin kulisseja. On pantu paljon rahaa asevoimien varustamiseen, mutta on nähty, että rahoja on mennyt muihin taskuihin. On tehty sutta ja sekundaa tilalle.

Toveri mainitsee esimerkkinä Mustalla merellä uponneen risteilijä Moskvan. Laiva modernisoitiin pari vuotta sitten, mutta palontorjuntajärjestelmille ei ollut tehty mitään.

– En usko, että löytyy sellaista meriupseeria, joka suunnittelee laivan modernisointia ilman että hän katsoo palontorjuntajärjestelmän kuntoon. Ilmeisesti rahat ovat menneet vähän parempiin käyttötarkoituksiin.