Tällainen on Mariupolin puolustuksen viimeinen linnake Azovstal – ”Ala­puolella on käytännössä toinen kaupunki”

Hyökkääjien eristämällä tehdasalueella uskotaan sinnittelevän parituhatta sotilasta ja tuhatkunta siviiliä.

Kun presidentti Vladimir Putin torstaina perui Venäjän joukkojen rynnäkön Mariupolin Azovstaliin, laski puolustusministeri Sergei Shoigu sisälle linnoittautuneet ukrainalaissotilaat yli 2 000:ssa. Putin määräsi tehdasalueen eristettäväksi niin, ettei ”edes kärpänen” pääsisi livahtamaan ulos huomaamatta.

Euroopan suurimpiin kuuluvasta metallitehtaasta on tullut kaupungin ukrainalaissotilaiden viimeinen linnake ja puolustustahdon symboli. Maantieteellisesti tehdasalue sijaitsee rannikkokaupungin eteläosassa Asovanmeren rannalla ja laajuudeltaan se on lähes 11 neliökilometriä.

Pohjoispuolta rajaa Donetskilta laskeutuva Kalmiusjoki. Alueelle levittäytyvät rakennukset, polttouunit, varastot, sokkelot sekä maanalaiset tilat ja tunnelit tekevät siitä äärimmäisen haasteellisen hyökkäyskohteen.

– Kaupungin alapuolella on käytännössä toinen kaupunki, Donetskin Moskovaa tukevien kapinallisten neuvonantaja Jan Gagin kuvaili RIA Novostille.

Azovstalin terästehdas Mariupolissa 2019. Tehdas on kaupungissa merkittävä tulonlähde.

Työntekijä tehtaan tiloissa toukokuussa 2014.

Maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija Pentti Forsström arvioi aiemmin Ilta-Sanomille, että Putin perui hyökkäyksen välttyäkseen raskailta tappioilta ja suunnatakseen sotavoimia toisaalle. Nyt näyttää siltä, että Venäjä katsoo käytännöllisemmäksi näännyttää eristykseen jääneet ukrainalaiset hengiltä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC on haastatellut Azovstaliin linnoittautunutta Azovin pataljoonaan kapteenia Svyatoslav Palamaria. Hänen mukaansa Venäjän asevoimat ovat pommittaneet tehdasalueen rakennuksia sekä mereltä että ilmasta.

BBC ei ole voinut vahvistaa Palamarin tietoja, mutta samansuuntaisen arvion antoi aiemmin viikolla niin ikään tehdasalueella taisteleva Ukrainan merijalkaväen komentaja Serhi Volyna.

Komentaja ilmoitti puolustuksen jääneen hyökkääjille alakynteen ja että elintarvikkeista alkoi olla pulaa. Ukrainan viranomaiset ovat väittäneet Venäjän pommittaneen myös Azovstalia ympäröiviä asuinalueita.

– Kaikki rakennukset Azovstalin alueella on käytännössä tuhottu. He (venäläiset) pudottivat raskaita pommeja, bunkkereita tuhoavia pommeja, jotka aiheuttivat suuren tuhon. Bunkkereissamme on haavoittuneita ja kuolleita. Osa siviileistä on jumissa romahtaneissa rakennuksissa, Palamar sanoo BBC:lle.

Venäjä on moukaroinut Asovanmeren rannalla sijaitsevaa tehdasaluetta ankarasti sekä mereltä että ilmasta.

Mariupolin puolustukseen on osallistunut Azovin pataljoonan lisäksi Ukrainan merijalkaväen joukkoja, maavoimien prikaati ja sisäministeriön joukkoja. Varsinkin Putinin vihaamat azovilaiset ovat ilmoittaneet, etteivät aio antautua Venäjälle.

– Sanon aina, että niin kauan kuin me olemme täällä, Mariupol pysyy Ukrainan hallinnassa, Palamar sanoo.

Laajaa tehdasaluetta on kuvailtu erittäin sokkeloiseksi, mikä tekee siitä hyökkääjille vaikean kohteen.

Ukrainan varapääministerin Iryna Vereshtshukin mukaan Azovstalissa on noin tuhat siviiliä ja 500 haavoittunutta sotilasta. Hän kehotti kansainvälistä yhteisöä ja sen johtajia keskittymään Azovstalin auttamiseen.

BBC:lle puhuessaan Palamar sanoo siviilien olevan suojassa tehdasrakennusten pohjakerroksissa noin 80–100 hengen ryhmissä ja erossa sotilaista. Siviilien kokonaismäärää hän ei osannut arvioida, koska rakennusten tuhoutuminen ja pommitukset ovat estäneet sotilaita tavoittamasta heitä.

– Olemme yhteydessä niihin siviileihin, jotka ovat paikoissa, joihin pääsemme. Tiedämme, että täällä on pieniä lapsia, jopa kolmikuukautisia.

Näkymä tehdasalueelle 19. huhtikuuta 2022.

Venäjän puolustusministeri Shoigu ilmoitti aiemmin noin 1 478 ukrainalaissotilaan antautuneen Mariupolissa. Tämän jälkeen Venäjän julistama takaraja puolustajien antautumiselle on mennyt umpeen.

Venäjä tiedotti viralliseen sävyyn, että tehdasalueelle jääneet likvidoidaan armotta. Erikoistutkija Forström arvioi aiemmin Ilta-Sanomille, ettei uhkaus välttämättä toteutuisi antautuville. Myöhemmin perjantaina Venäjän puolustusministeriö tiedotti turvaavansa siviilien ja sotilaiden turvallisen poistumisen, mikäli nämä liehuttavat antautumisen merkiksi valkoisia lippuja.

– Tämä on tietynlainen käänne. Voi olla toivonkipinä, että Venäjä pyrkii saavuttamaan jonkin aseman, jonkin tilanteen, jotta se voi ryhtyä neuvotteluihin Ukrainan kanssa. Joka tarkoittaisi, että nämä teräskombinaatissa olevat sotilaat ja muut ihmiset saataisiin hengissä pois, Forström sanoi.

Vuonna 1933 toimintansa aloittanut tehdas tuhoutui pahoin Toisessa maailmansodassa.

Lue lisää: Putin haluaa näännyttää hengiltä teräs­tehtaalla sinnittelevät ukrainalaiset – erikois­tutkija: ”Valitettavasti siltä näyttää”

Washington Post raportoi valtavan Azovstalin tehdasalueen tuottaneen ennen sotaa vuosittain yli 4 miljoonaa tonnia raakaterästä ja tarjonneen toimeentulon noin 40 000 ihmiselle. Se valmistui Neuvostoliiton varhaisina vuosina ja rakennettiin uudelleen Mariupolin natsimiehitystä seuranneen hävityksen jäljiltä.

Maaliskuun puolivälissä tehtaan toimitusjohtaja Enver Tskitishvili kertoi Kiovassa pitämässään videopuheessa, että Mariupoliin rantutuneiden taistelujen vuoksi tehdas oli suljettava ensimmäistä kertaa sitten natsimiehityksen.