Maihinnousua Taiwaniin pidetään vielä vaativampana uhkayrityksenä kuin Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Pystyisikö Kiina kukistamaan ”kapinallisen maakuntansa”?

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt kahdeksan viikkoa. Suuret tavoitteet ovat jääneet saavuttamatta, ja Mustanmeren-laivaston lippulaiva Moskva on upotettu.

Venäjän asevoimien tehottomuus on yllättänyt asiantuntijat. Operaatioita on suunniteltu ja johdettu ammattitaidottomasti, omat kyvyt yliarvioiden. Ilma- ja maavoimien yhteistoiminta on epäonnistunut. Tiedustelu, logistiikka ja huolto ovat toimineet huonosti. Viestiliikenteeseen on käytetty salaamattomia, analogisia yhteyksiä ja matkapuhelimia. Moderneinta kalustoa ei ole riittävästi, käytössä on kylmän sodan aikaista tavaraa. Ja niin edelleen.

Naapurimaan veriset vastoinkäymiset ja länsimaiden yhtenäisyys vastatoimissa ovat ilmeisesti saaneet hälytyskellot soimaan Kiinan kommunistisen puolueen ja Kansan vapautusarmeijan PLA:n johtoportaissa Pekingissä. Ukraina saa huomattavaa aseapua, ja kiristyvät pakotteet eristävät Venäjää maailmantalouden valtavirroista.

Tuoreen suomalaisarvion mukaan Kiina saattaa Ukrainan sodan seurauksena olla valmis jopa poliittisiin myönnytyksiin Taiwanin asemasta.

”Sota Ukrainassa on osoittanut, miten vaikeaa olemassaolostaan taistelevan kansakunnan nujertaminen on, varsinkin jos se saa apua ulkomailta", kirjoittavat Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio ja Turun yliopiston valtio-opin professori Mikael Mattlin perjantaina julkaistussa kommenttiartikkelissa.

"Tämän vuoksi Kiina saattaa olla valmis tunnustamaan tosiseikat ja joustamaan jälleenyhdistymisen tavoitteestaan”, Kallio ja Mattlin arvioivat.

Tutkijat esittävät Taiwanin kysymykseen ratkaisumallia, joka on ollut esillä Ukrainassa. Se tunnustaisi Kiinan turvallisuushuolet antaisi Taiwanille ulkoiset turvatakuut. Ehdotuksen mukaan Taiwanin tulisi pidättäytyä julistautumasta itsenäiseksi valtioksi, vastineeksi Kiinan sitoutumisesta hyökkäämättömyyspolitiikkaan.

Kiinan johtaja Xi Jinping on ottanut asevoimien uudistamisen henkilökohtaiseen ohjaukseensa.

PoliittiSeT ratkaisut sekä Ukrainan sotaan että Taiwanin kiistaan voivat kuitenkin olla vielä kaukana tulevaisuudessa.

Sillä välin PLA pohtii Ukrainan sodan oppeja ja joutuu katsomaan peiliin, sillä kansan vapautusarmeija on rakennettu historiallisesti samaan neuvostoliittolaiseen muottiin kuin Venäjän asevoimat. Kiinalainen aseteknologia on sekin suurelta osin venäläisperäistä. Lisäksi Kiina on ottanut Venäjältä mallia omaan asevoimauudistukseensa.

Kiina ja Venäjä myös harjoittelevat yhdessä. Presidentti Xi Jinping ja presidentti Vladimir Putin seurasivat yhdessä Vostok-2018 -sotaharjoitusta, jossa 3 500 kiinalaissotilasta harjoitteli yhdessä 300 000 venäläisen kanssa Siperiassa ja Venäjän kaukoidässä.

– Venäläiset näyttivät, että katsopas nuori mies, näin se homma hoidetaan, kommentoi riippumaton asiantuntija ja tietokirjailija Dennis Blasko hongkongilaiselle South China Morning Post -lehdelle (SCMP).

– Olisi hyvin mielenkiintoista päästä näkemään venäläisten ja kiinalaisten seuraava operatiivinen neuvottelu, jossa pohditaan Ukrainan kokemuksista saatuja opetuksia. Saattaisivat olla hieman nöyrempiä.

Läntisten arvioiden mukaan Pekingin johto miettii nyt toisenkin kerran, kannattaako Taiwania yrittää vallata sotilaallisin keinoin. Taiwanin pienen mutta kohtuullisen hyvin varustetun armeijan pelote nousi Ukrainan puolustustaistelun vuoksi kertaheitolla luokkaa korkeammalle, ja Kiina joutuu palaamaan karttapöydälle tehdäkseen uudet suunnitelmat hyökkäyksestä Taiwaniin.

– On epätodennäköistä, että Kiina tekisi samoja virheitä. Venäjä siis teki Kiinalle palveluksen, sanoi yhdysvaltalaisen George Mason -yliopiston apulaisprofessori Michael Hunzeker SCMP:lle.

Kiinan asevoimien kuva maihinnousuharjoituksesta itäisen sotilaspiirin alueella. Räjähdyspilvet ovat savuammuksista, joita alukset ampuvat peittääkseen näkyvyyttä. Kiinan puolustushallinnon kuva.

On kuitenkin arvioita, joiden mukaan kiinalaiset olisivat hoksanneet jo kauan sitten molempien maiden asevoimien ongelmat.

– Kiinan johto käänsi huolestumisen toiminnaksi noin 10 vuotta sitten, tavoitteenaan korjata ongelmia ja minimoida riskejä, jotka nyt piinaavat venäläisiä Ukrainassa, kirjoittavat yhdysvaltalaistutkijat Oriana Skylar Mastro ja Derek Scissors arvostetussa Foreign Policy -lehdessä.

” Reformin tavoitteena on asevoimien täysi modernisointi vuoteen 2027 mennessä ja maailmanluokan asemahdin tason saavuttaminen vuoteen 2049 mennessä.

Kiinan asevoimauudistus alkoi virallisesti vuonna 2015, ja presidentti Xi otti sen henkilökohtaiseen ohjaukseensa. Xi vaati erityisesti, että puutteista ja heikkouksista pitää raportoida ylöspäin, jotta niitä voidaan korjata.

Reformin tavoitteena on asevoimien täysi modernisointi vuoteen 2027 mennessä ja maailmanluokan asemahdin tason saavuttaminen vuoteen 2049 mennessä – kansantasavallan 100-vuotisjuhlien kunniaksi. Kiina on lausunut julki myös aikeensa yhdistää Taiwan kommunistiseen hallintoon viimeistään juhlavuonna 2049. Näin Kiinan unelma ”kansallisesta uudelleenheräämisestä” täyttyisi.

Kiinan merivoimien sukellusveneet saivat ohjustäydennystä maaliskuussa 2022. Kiinan puolustushallinnon kuva.

Asevoimauudistus pyrki Foreign Policy -lehden mukaan heti alusta saakka kehittämään Kiinan kykyä sodankäyntiin nykyaikaisessa informaatioympäristössä. Se merkitsi panostusta PLA:n johtojärjestelmien, tietotekniikan, viestiliikenteen, tiedustelu- ja valvontakykyjen kehittämiseen sekä modernien täsmäaseiden tuotantoon. Tarvittiin myös iso panostus henkilöstöön, joka osaa käyttää uutta teknologiaa.

PLA:n organisaatiossa tehtiin myllerrys. Maavoimien taisteluyksiköiden kokoa pienennettiin ja puolustushaarojen yhteistoimintaa tiivistettiin uusien alueellisten johtoportaiden alaisuudessa. Muutosvastarintaa on tiettävästi ollut. Puolustushaaroista suurin, miljoona-armeijaa ylläpitävä maavoimat, on SCMP:n lähteiden mukaan harannut tiukimmin uudistuksia vastaan.

PLA on neuvostovenäläisestä taustastaan huolimatta erilainen kuin Venäjän asevoimat. PLA vaalii vallankumouksen aikana 1940-luvulla käydyn sissisodan perinteitä. Muun muassa siksi se kykenee arvioiden mukaan toimimaan taistelukentällä joustavammin kuin Venäjän asevoimat: päätösvaltaa muuttuvissa tilanteissa on annettu alas suoritusportaisiin. Tätä taktista ja operatiivista ketteryyttä on myös pyritty kehittämään asevoimareformissa.

Länsimaista mallia hakenut Venäjä on pyrkinyt omassa asevoimauudistuksessaan samaan ketteryyteen, mutta tulokset ovat Ukrainan sodasta päätellen heikkoja.

Useistakin syistä PLA:sta on tullut organisaatioltaan ylivertainen Venäjän asevoimiin nähden, Foreign Policy arvioi.

– Tämä ei kuitenkaan merkitse täydellisyyttä. Prosessi on Kiinassa on yhä vielä kesken: siellä rakennetaan aliupseerikuntaa, rekrytoidaan korkeakoulutuksen saanutta henkilöstöä ja teknisiä asiantuntijoita jotta riippuvuus asevelvollisista vähenisi, ja kevennetään upseereihin painottunutta henkilöstörakennetta, Mastro ja Scissors kirjoittavat Foreign Policyssa.

Kykenisikö Kiina siis tekemään massiivisen hyökkäyksen Taiwaniin ja kukistamaan saarivaltion puolustuksen?

Invaasio olisi hyvin riskialtis. Ilmakuljetteisin joukoin Taiwania ei voitettaisi – suurhyökkäys pitäisi sisällään vaativan ja vaarallisen maihinnousun Taiwaninsalmen ylitse. Taiwanin valtauksen kaltaisissa maa- ja meri- ja ilmaoperaatioissa on paljon tuntemattomia tekijöitä.

– Iso kysymys, jonka Xi ja PLA:n johto ovat varmasti esittäneet Venäjän sotatoimien valossa on se, kykeneekö laajat uudistukset ja modernisoinnin läpikäynyt armeija toteuttamaan paljon mutkikkaampia operaatioita kuin venäläiset Ukrainassa, pohtii yhdysvaltalaisen MIT-yliopiston turvallisuustutkimuksen johtaja M. Taylor Fravel uutistoimisto AP:n artikkelissa.

Nykyistä PLA:ta ei ole tositoimissa koeteltu. Tuoreimmat sotakokemukset ovat vuoden 1979 hyökkäyksestä Vietnamiin. Arvioiden mukaan on täysin mahdollista, että Kiina kokeilee ensin voimiaan ja yrittää ottaa Taiwanilta haltuunsa jonkin pienen saaren, testatakseen PLA:n kykyjä rajoitetussa hyökkäyksessä.

Taiwanin puolustushallinto jakoi huhtikuun alkupuolella väestölle ”eloonjäämisoppaan” Kiinan hyökkäyksen varalta.

Ukrainaan hyökätessään venäläiset ilmeisesti kuvittelivat, että maan venäjänkielinen väestö ottaisi heidät vastaan vapauttajina. Toisin kävi.

Valtion valvoma Kiinan media pitää yllä vaikutelmaa, jonka mukaan Taiwanin väestö ei helposti lähtisi taistelemaan ”kiinalaisia tovereitaan” vastaan. Tämä Kiinan johdon ylläpitämä narratiivi korostaa, että ongelmat Pekingin suhteissa Taipeihin johtuvat vain pienestä joukosta taiwanilaisia nationalisteja, jotka Yhdysvaltain tuella ajavat saarivaltion julistamista itsenäiseksi.

” Taiwan on valmistautunut jo pitkään puolustamaan demokratiaansa kommunisti-Kiinan mahdolliselta hyökkäykseltä.

Taiwan on kuitenkin valmistautunut jo pitkään puolustamaan demokratiaansa kommunisti-Kiinan mahdolliselta hyökkäykseltä. Puolustushallinto muun muassa jakoi hiljattain siviiliväestölle ”eloonjäämisoppaan” sotaa varten, ja Taiwaniin on kehitetty vakinaisen armeijan lisäksi samankaltaista aluepuolustusjärjestelmää kuin Ukrainassa. Väestön maanpuolustustahdon uskotaan olevan korkea.

Lisäksi Taiwanin hallituksella on Yhdysvaltain tuki, miljardien arvosta amerikkalaisia aseita ja omaa puolustusteollisuutta. Tuoreiden tietojen mukaan maassa on myös pieni määrä yhdysvaltalaisia sotilasneuvonantajia kouluttamassa asevoimia puolustustaisteluun.

Taiwanilaiset sotilaat palasivat lautalla kotiin kuukauden koulutusleiriltä Matsun saarilta 17. maaliskuuta.

Kiinan etuna on massiivinen ylivoima. Taiwanissa on noin 24 miljoonaa asukasta ja vain noin 170 000 sotilaan asevoimat sodan ajan kokoonpanossa. Lisäksi Kiina pystyy myös asettamaan Taiwanin saartoon ja estämään avustuskuljetukset saarelle. Kiinalla on kauaskantoisia ohjuksia, joilla se pystyy uhkaamaan Yhdysvaltain lentotukialusten taisteluosastoja.

Yhdysvaltain politiikkana on pitää Kiina epävarmuudessa siitä, liittyykö se sotaan puolustamaan Taiwania, jos Kiina hyökkää. Yhteenotto voisi johtaa eskalaatioon ja sotaan ydinasevaltio Kiinaa vastaan.

Todennäköisesti Yhdysvallat ei jättäisi Taiwania yksin, mutta se ei liittolaisineen välttämättä ehtisi estää Kiinan hyökkäystä, jos PLA toteuttaisi sen nopeasti.

Kiina on viime kuukausina härnännyt Taiwania ilmavoimiensa lentotoiminnalla saaren lähettyvillä. Invaasio saarelle ei arvioiden mukaan kuitenkaan ole odottamassa horisontin takana, huolimatta sapelinkalistelusta.

Yhdysvaltalaisen Centra Technology -yrityksen asiantuntijan David Chenin mukaan Kiinan kannalta olisi järkevää odottaa ja antaa PLA:n uudistusten juurtua kunnolla asevoimiin organisaatioon ja toimintaan ennen uhkayritystä Taiwanin valtaamiseksi.

– Mutta kuten maailma on nähnyt, voi keskitetyn hallinnon johtaja, jolla on erityistä kunnianhimoa ja kapeneva aikaikkuna, pyrkiä vastuuttomalla tavalla ottamaan käyttöön ohituskytkimen, Chen kommentoi uutistoimisto AP:lle.