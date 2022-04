Kate ja Gerry McCann joutuivat valtavan mediahuomion keskipisteeseen katoamistapauksen myötä. Heille on osoitettu taloudellista tukea, mutta he ovat olleet myös virallisia epäiltyjä tapauksessa. Vuosien saatossa heihin on kohdistettu myös syytöksiä sieppauksen lavastamisesta julkisuuden tai rahallisen hyödyn toivossa.